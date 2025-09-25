Miesten Futsal-Liiga käynnistyy lauantaina
Miesten Futsal-Liiga käynnistyy lauantaina 27.9. täydellä kierroksella. Naisten Futsal-Liiga alkaa viikkoa myöhemmin, lauantaina 4.10.
Molemmat sarjat pelataan kaksinkertaisena ja runkosarjan jälkeen kahdeksan parasta joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin. Otteluparit muodostetaan runkosarjan menestyksen perusteella.
Viime kaudella Miesten Futsal-Liigan voitti toista kertaa perättäin Akaa Futsal. Naisten Futsal-Liigan voitti ensimmäistä kertaa historiassaan RaiFu.
Miesten Futsal-Liigan nousijajoukkue on turkulainen KF Kosova. GFT siirsi sarjapaikkansa EBK:lle, joten Miesten Futsal-Liigassa nähdään tällä kaudella kaksi uutta joukkuetta. Naisten Futsal-Liigan nousijajoukkue on jyväskyläinen Riemu. KaDy siirsi sarjapaikkansa PaRille.
Futsalliiga.tv näyttää kaikki Naisten ja Miesten Futsal-Liigojen ottelut. Toimitusten on mahdollista saada vapaa katseluoikeus kauden otteluihin. Pyynnöt osoitteeseen info@futsalliiga.fi. (Suosittelemme lähettämään pyynnöt viimeistään noin vuorokautta ennen ottelun alkua.)
Futsal-Liigojen kuvapankki median edustajien käyttöön löytyy täältä
Löydät joukkuekohtaiset kausiennakot täältä
Miesten Futsal-Liigan avauskierros la 27.9.:
13.00 KF Kosova – VehU
14.00 EBK – PJK
15.00 SoVo – MadMax
16.00 ToPV – FC Kemi
16.00 Akaa Futsal – Riemu
17.00 Vieska Futsal – TPK
Naisten Futsal-Liigan avauskierros la 4.10. ja su 5.10.:
13.00 FC Seinäjoki – RaiFu, la 4.10.
13.00 FC Nokia – Riemu, la 4.10.
13.00 FC Halikko – MadMax, la 4.10.
15.00 PU-62 – EBK, la 4.10.
16.30 FC Sport Vaasa – Ilves FS, la 4.10.
13.00 PaRi – HIFK FS, su 5.10.
Sarjataulukot:
Naisten Futsal-Liigan sarjataulukko
Miesten Futsal-Liigan sarjataulukko
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Taru Nyholm, viestintäjohtaja
+358400425241
taru.nyholm@palloliitto.fi
Kuvat
