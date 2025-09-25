Suomen Palloliitto

Miesten Futsal-Liiga käynnistyy lauantaina

26.9.2025 13:15:35 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Jaa

Miesten Futsal-Liiga käynnistyy lauantaina 27.9. täydellä kierroksella. Naisten Futsal-Liiga alkaa viikkoa myöhemmin, lauantaina 4.10.

Miesten Futsal-Liiga käynnistyy täydellä kierroksella lauantaina 27.9.2025
Miesten Futsal-Liiga käynnistyy täydellä kierroksella lauantaina 27.9.2025 Elna Rikkinen Palloliitto

Molemmat sarjat pelataan kaksinkertaisena ja runkosarjan jälkeen kahdeksan parasta joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin. Otteluparit muodostetaan runkosarjan menestyksen perusteella. 

Viime kaudella Miesten Futsal-Liigan voitti toista kertaa perättäin Akaa Futsal. Naisten Futsal-Liigan voitti ensimmäistä kertaa historiassaan RaiFu. 

Miesten Futsal-Liigan nousijajoukkue on turkulainen KF Kosova. GFT siirsi sarjapaikkansa EBK:lle, joten Miesten Futsal-Liigassa nähdään tällä kaudella kaksi uutta joukkuetta. Naisten Futsal-Liigan nousijajoukkue on jyväskyläinen Riemu. KaDy siirsi sarjapaikkansa PaRille.

Futsalliiga.tv näyttää kaikki Naisten ja Miesten Futsal-Liigojen ottelut. Toimitusten on mahdollista saada vapaa katseluoikeus kauden otteluihin. Pyynnöt osoitteeseen info@futsalliiga.fi. (Suosittelemme lähettämään pyynnöt viimeistään noin vuorokautta ennen ottelun alkua.)

Futsal-Liigojen kuvapankki median edustajien käyttöön löytyy täältä

Löydät joukkuekohtaiset kausiennakot täältä

Miesten Futsal-Liigan avauskierros la 27.9.:

13.00 KF Kosova – VehU
14.00 EBK – PJK
15.00 SoVo – MadMax
16.00 ToPV – FC Kemi
16.00 Akaa Futsal – Riemu
17.00 Vieska Futsal – TPK

Naisten Futsal-Liigan avauskierros la 4.10. ja su 5.10.:

13.00 FC Seinäjoki – RaiFu, la 4.10.
13.00 FC Nokia – Riemu, la 4.10.
13.00 FC Halikko – MadMax, la 4.10.
15.00 PU-62 – EBK, la 4.10.
16.30 FC Sport Vaasa – Ilves FS, la 4.10.  
13.00 PaRi – HIFK FS, su 5.10.

Sarjataulukot:

 Naisten Futsal-Liigan sarjataulukko

Miesten Futsal-Liigan sarjataulukko

Lisätiedot:

SUOMEN PALLOLIITTO
Taru Nyholm, viestintäjohtaja
+358400425241
taru.nyholm@palloliitto.fi

Kuvat

Miesten Futsal-Liiga käynnistyy täydellä kierroksella lauantaina 27.9.2025
Miesten Futsal-Liiga käynnistyy täydellä kierroksella lauantaina 27.9.2025
Elna Rikkinen Palloliitto
Lataa
Naisten Futsal-Liigan avauskierros pelataan 4.-5.10.2025
Naisten Futsal-Liigan avauskierros pelataan 4.-5.10.2025
Elna Rikkinen Palloliitto
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye