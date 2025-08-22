Järvisydän: Konkurssihakemuksen velka on maksettu ja toiminta jatkuu keskeytyksettä
Järvisydän Oy on maksanut yksityishenkilön jättämän konkurssihakemuksen perusteena olleen velan ja yrityksen kaikki toiminnot jatkuvat keskeytyksettä.
Toimitusjohtaja Markus Heiskanen kertoo yrityksen maksaneen yksityishenkilön jättämään konkurssihakemukseen liittyvän velan ja korostaa, että Järvisydän Oy:n toiminnot Rantasalmella jatkuvat normaalisti ilman keskeytyksiä.
Nature Hotel & Spa Resort Järvisydän - Järvisydämellistä vieraanvaraisuutta jo vuodesta 1658
Matkailu Porosalmella ja Heiskasen suvussa alkoi jo vuonna 1658, Karjalan viittatien varrelle rakennetusta kestikievarista. Tänä päivänä Nature Hotel & Spa Resort Järvisydämen yrittäjä, Markus Heiskanen perheineen, edustaa suvun 11 sukupolvea kestikievarin pyörittäjänä.
Kestikievari on vuosien kuluessa kasvanut matkailukohteeksi, josta löytyy majoitusta 164 huoneesta ja huvilasta, 4 ravintolaa, uniikki Järvikylpylä sekä luontoaktiviteetteja vuoden jokaisena päivänä. Järvisydän on valittu vuoden kotimaiseksi matkakohteeksi vuonna 2020.
Järvisydämen sijainti Linnansaaren kansallispuiston kupeessa, saimaannorpan kotivesillä on aina tarkoittanut tiivistä suhdetta luontoon sekä luonnon kunnioittaminen arjen teoissa. Järvisydän toimii GreenKey-kestävän matkailun kriteereiden mukaisesti. Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -ilmastojulistuksen myötä Järvisydän on sitoutunut puolittamaan hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä, sekä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. www.jarvisydan.fi
