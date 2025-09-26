Vaasalaiset ennätystyytyväisiä asuinympäristönsä hoitoon – kysely paljastaa kehut ja kehityskohteet
Tänä kesänä toteutetun asukastyytyväisyyskyselyn mukaan vaasalaiset ovat aiempaa tyytyväisempiä kuntatekniikan palveluihin. Kyselyllä selvitetään vuosittain, miten asukkaat kokevat muun muassa katujen ja viheralueiden hoidon sekä vesi- ja jätehuollon.
Vaasalaiset antoivat kuntatekniikan vastuulla oleville palveluille keskiarvosanaksi 3,7 (asteikolla 1–5), mikä on paras tulos tähän mennessä tehdyistä tutkimuksista. Vastaava kyselytutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran Vaasassa jo vuonna 2004. Siitä lähtien toimintatapoja on kehitetty määrätietoisesti joka vuosi.
Suurimmat parannukset asukastyytyväisyydessä liittyvät lumenauraukseen ja liukkauden torjuntaan, erityisesti jalankulku- ja pyöräteillä (+0,47). Myös liikennevalo-ohjaus sai aiempaa paremmat arviot (+0,19).
– Tehdyt panostukset näkyvät selvästi tuloksissa. Viime talvena aloitimme tehostetun talvihoidon kävelyn ja pyöräilyn pääreiteillä. Lisäksi käynnissä on liikennevalojen uudistus, jossa otetaan käyttöön uutta teknologiaa liikenteen sujuvoittamiseksi, kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi kertoo.
Tyytyväisyys sadevesien viemäröintiin puolestaan laski selvästi edellisvuoteen verrattuna (-0,25). Yhtä selkeää syytä muutokselle ei ole, mutta kyselyajankohtaan osuneet voimakkaat sateet ovat saattaneet vaikuttaa vastauksiin. Hulevesiverkostoa ylläpidetään, saneerataan ja laajennetaan vuosittain tulvimisen vähentämiseksi. Kovimpien sateiden aikana vesi kuitenkin pääsee nousemaan kadulle alavimmilla alueilla.
Katuvalaistus sekä puistot keräsivät kiitosta
Parhaimmat arvosanat vaasalaiset antoivat keskustan katuvalaistukselle (4,34) sekä keskustan puistoille (4,27). Viheralueiden hoito Vaasassa on useina edellisenä vuosina sijoittunut valtakunnallisesti kärkeen, joten tyytyväisyys niihin ei ollut yllätys.
– Puistojen osalta taustalla on pitkäjänteinen työ. Upeat viheralueet ovat Vaasan valtti ja on hienoa nähdä, että myös asukkaat arvostavat niiden eteen tehtyä työtä, vastaava puutarhuri Kaj-Erik Grandell iloitsee.
Asuntokatujen kuntoa parannetaan
Asuntokatujen kunto sai vaasalaisilta heikoimman arvion (2,98). Siihen tullaan tulevina vuosina panostamaan tehdyn katujen kuntokartoituksen ja saneerausohjelman pohjalta. Vuosittain on tavoitteena saneerata viisi tonttikatua.
– Tonttikatujen kunnon kartoittamisessa on käytetty osallistavia menetelmiä, muun muassa asukkaille suunnattua mobiilipeliä ja tekoälypohjaista kuvantunnistusta. Myös asukaspalautteet ja tiemestareiden havainnot huomioidaan. Lisäksi Vaasa on tietojemme mukaan Suomen ainoa kunta, jossa lumenaurauksen yhteydessä poistetaan aurausvalli tonttiliittymistä, suunnittelupäällikkö Jyri Mursula kertoo.
Kyselyn vastauksista kaupunki saa arvokasta tietoa asukkaiden arjen sujuvuudesta ja kehittämisen paikoista.
– Haluamme kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita. Asukkaiden ääni on meille erittäin tärkeä toiminnan kehittämisessä, ja edustava otos eri asukasryhmistä antaa hyvän kuvan yleisestä mielipiteestä, Jukka Talvi kiittelee.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kuntatekniikka:
Jukka Talvi, kuntatekniikan johtaja
puh. 040 831 1550, jukka.talvi@vaasa.fi
Vaasan Vesi:
Pekka Rouhiainen, toimitusjohtaja
puh. 040 187 2877, pekka.rouhiainen@vaasa.fi
Vaasan seudun jätelautakunta:
Camilla Enell-Öst, jätehuoltopäällikkö
puh. 040 660 4496, camilla.enell-ost@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vasaborna är nöjdare med hur boendemiljön sköts – i enkät gavs både beröm och åsikter om vad som borde utvecklas26.9.2025 13:48:01 EEST | Pressmeddelande
Enligt en enkät som gjordes i sommar är vasaborna nöjdare än tidigare med kommunteknikens service. Med en enkät utreds varje år hur invånarna upplever att bland annat gator och grönområden sköts samt vatten- och avfallsförsörjningen.
Allaktivitetsplanen på Kaserntorget är färdig24.9.2025 08:49:04 EEST | Pressmeddelande
En ny allaktivitetsplan på Kaserntorget i Vasa har anlagts under sommaren. Utomhusplanen för basketboll och innebandy finns bredvid konstgräsplanen på Kaserngatan.
Kasarmintorin monitoimikenttä valmistui24.9.2025 08:48:46 EEST | Tiedote
Vaasan kasarmintorille on kesän aikana rakennettu uusi monitoimikenttä. Koripallon ja salibandyn pelaamiseen soveltuva ulkokenttä sijaitsee tekonurmikentän vieressä Kasarminkadun varrella.
Arbetslösheten i Österbottens sysselsättningsområde har ökat sedan förra året, men är fortfarande bland de lägsta i landet23.9.2025 13:37:39 EEST | Pressmeddelande
Enligt Arbetsförmedlingsstatistiken som publiceras varje månad av NTM-centralernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) samt sysselsättningsöversikten från NTM-centralen i Österbotten var arbetslöshetsgraden inom Österbottens sysselsättningsområde (Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå) i augusti fortfarande en av de lägsta i landet (7,2 %). Arbetslöshetsgraden var dock 0,7 procentenheter högre än för ett år sedan, men sjönk med 1,1 procentenheter jämfört med juli. I augusti var arbetslöshetsgraden för hela landet 11,5 % och för området för NTM-centralen i Österbotten 7,3 %. Jämfört med juli minskade arbetslösheten med 1,5 procentenheter i området för NTM-centralen i Österbotten och med 1,0 procentenheter i hela landet.
Pohjanmaan työllisyysalueen työttömyys nousi viime vuodesta, mutta on yhä maan alhaisimpia23.9.2025 13:37:32 EEST | Tiedote
ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) kuukausittain julkaisema Työnvälitystilaston sekä Pohjanmaan ELY-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli elokuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,2 %). Työttömyysaste oli kuitenkin 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin, mutta laski 1,1 prosenttiyksikköä heinäkuuhun verrattuna. Elokuussa koko maan työttömyysaste oli 11,5 % ja Pohjanmaan ELY-keskusalueella 7,3 %. Heinäkuuhun nähden työttömyys laski Pohjanmaan ELY-keskusalueella 1,5 prosenttiyksikköä ja koko maassa 1,0 prosenttiyksikköä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme