Vaasalaiset ennätystyytyväisiä asuinympäristönsä hoitoon – kysely paljastaa kehut ja kehityskohteet

Pohjanmaan työllisyysalueen työttömyys nousi viime vuodesta, mutta on yhä maan alhaisimpia 23.9.2025 13:37:32 EEST | Tiedote

ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) kuukausittain julkaisema Työnvälitystilaston sekä Pohjanmaan ELY-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli elokuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,2 %). Työttömyysaste oli kuitenkin 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin, mutta laski 1,1 prosenttiyksikköä heinäkuuhun verrattuna. Elokuussa koko maan työttömyysaste oli 11,5 % ja Pohjanmaan ELY-keskusalueella 7,3 %. Heinäkuuhun nähden työttömyys laski Pohjanmaan ELY-keskusalueella 1,5 prosenttiyksikköä ja koko maassa 1,0 prosenttiyksikköä.