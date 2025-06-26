Duell: Tuotteen takaisinveto / Återkallande av produkt

Kutsu Duell Oyj:n puolivuosikatsauksen 2025 syyskuu 2024-helmikuu 2025 webcast-lähetykseen 10.4.2025 3.4.2025 11:45:00 EEST | Kutsu

Duell Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen 2025, syyskuu 2024-helmikuu 2025, torstaina 10.4.2025 noin kello 8.30. Webcast sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään samana päivänä kello 10.30. Lähetyksessä liiketoimintakatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Magnus Miemois, talousjohtaja Caj Malmsten sekä viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Pellervo Hämäläinen. Tilaisuus järjestetään englanniksi. Webcast-lähetyksen aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä sekä suomeksi että englanniksi ja kysymyksiin vastataan suorassa webcast-lähetyksessä. Tervetuloa seuraamaan webcast-lähetystä verkossa tästä linkistä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa: https://sijoittajat.duell.eu/fi/raportit_ja_esitykset Lisätiedot: Pellervo Hämäläinen, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Duell Oyj +358 40 674 5257 pellervo.hamalainen@duell.eu Duell Oyj (Duell) on mustasaarelainen maahantuonti- ja tukkuyht