Duell: Tuotteen takaisinveto / Återkallande av produkt
TUOTTEEN TAKAISINVETO
Vedämme moottoripyörän renkaita pois markkinoilta. Tuotteen takaisinveto koskee vain tiettyjä renkaita. Huom! Katso alla olevasta taulukosta kyseisten renkaiden tiedot.
Renkaat voivat kulua epätasaisesti, mikä voi aiheuttaa renkaan kudoksen pettämisen. Tämä voi johtaa renkaiden kulutuspinnan irtoamiseen ja/tai ilmanpaineen äkilliseen menetykseen. Tämä voi johtaa moottoripyörän hallinnan menettämiseen ajon aikana, mikä lisää onnettomuuksien ja loukkaantumisten riskiä.
Pyydämme loppuasiakkaita poistamaan tuotteet käytöstä ja palauttamaan ne ostopaikkaan. Asiakas saa korvaavan tuotteen tilalle. Korvaavan tuotteen asennus on asiakkaalle maksuton.
|Duell tuotekoodi
|Valmistajan tuotekoodi
|Rengasmalli
|Valmistus ajankohta
|Tunnistetiedot
|53-28032
|2803200
|Pirelli Scorpion Trail II 150/70 R 18 M/C 70V TL
|01.01.2017 - 30.09.2024
|(1)EB 2M X032
|34-28033
|2803300
|Metzeler Tourance Next 150/70 R 18 M/C 70V TL
|28.11.2016 - 10.06.2024
|(1)EB 0M X033
|34-3961400
|3961400
|Metzeler Tourance Next 2 150/70 R 18 M/C 70V TL
|30.08.2021 - 24.06.2024
|(1)EB 0M 614L
|34-4241000
|4241000
|Metzeler Tourance Next 2 150/70 R 18 M/C 70W TL
|29.08.2022 - 26.08.2024
|(1)EB 0M 410P
Katso kuvat renkaiden tunnistetiedoista Renkaiden_tunnistetiedot.pdf
Yhteystiedot
support@duell.eu
puh: +358 (0) 20 118 000 (16,99snt/min)
Lisätietoja Tyre Recall - Duell Bike Center
-----------------------------------------------------------
ÅTERKALLANDE AV PRODUKT
Vi återkallar motorcykeldäck från marknaden. Produktåterkallelsen gäller endast vissa däck. Se tabellen nedan för mer information om de berörda däcken.
Vi ber slutkunder att sluta använda produkterna och returnera dem till inköpsstället. Kunderna kommer att få en ersättningsprodukt. Installationen av ersättningsprodukten är kostnadsfri för kunden.
Däcken kan slitas ojämnt, vilket kan leda till att däckets struktur går sönder. Detta kan leda till att däckets slitbana lossnar och/eller att lufttrycket plötsligt sjunker. Detta kan göra att du tappar kontrollen över motorcykeln under körning, vilket ökar risken för olyckor och skador.
|Duell produktkod
|Tillverkarens produktkod
|Modell
|Tillverkningsdatum
|Identifieringsuppgifter
|53-28032
|2803200
|Pirelli Scorpion Trail II 150/70 R 18 M/C 70V TL
|01.01.2017 - 30.09.2024
|(1)EB 2M X032
|34-28033
|2803300
|Metzeler Tourance Next 150/70 R 18 M/C 70V TL
|28.11.2016 - 10.06.2024
|(1)EB 0M X033
|34-3961400
|3961400
|Metzeler Tourance Next 2 150/70 R 18 M/C 70V TL
|30.08.2021 - 24.06.2024
|(1)EB 0M 614L
|34-4241000
|4241000
|Metzeler Tourance Next 2 150/70 R 18 M/C 70W TL
|29.08.2022 - 26.08.2024
|(1)EB 0M 410P
Se bilber på information om däckidentifiering Renkaiden_tunnistetiedot_SE.pdf
kontaktuppgifter
support@duell.eu
tel: +358 (0) 20 118 000 (16,99snt/min)
mera information Tyre Recall - Duell Bike Center
