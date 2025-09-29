Uudenmaan ELY-keskus

Yösulkuja Espoossa Mestarintunnelissa ensi viikolla sekä Keilaniemen tunnelissa sitä seuraavalla

29.9.2025 08:06:00 EEST | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Tunnelit suljetaan tilapäisesti liikenteeltä huolto- ja kunnossapitotöitä varten. Sulut koskevat molempia ajosuuntia ja ajoittuvat öisiin tunteihin.

Kartta kiertotiestä Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta, merkitty sinisellä reitillä.
Mestarintunnelin kiertotie kulkee Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta.

Kehä I:llä Espoon Leppävaarassa sijaitseva Mestarintunneli suljetaan 7.10. –8.10.2025 välisinä öinä klo 00:00–04:30 väliseksi ajaksi. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta.

Kartta%2C%20jossa%20esitet%E4%E4n%20Keilaniemen%20tunnelin%20varareitti.%20Reitti%20on%20merkitty%20kartalle%20E18-moottoritien%20yhteydess%E4.
Keilaniemen tunnelin varareitti.

Kehä I:llä Espoossa Otaniemessä sijaitsevan Keilaniemen tunnelin molemmat tunneliputket suljetaan sitä seuraavalla viikolla 14.10.–16.10.2025 välisinä öinä klo 22:00–05:00 väliseksi ajaksi. Sulun aikana Kehä I:n liikenne johdetaan kiertoreitille Keilaniementien, Tapiolantien ja Otaniementien sekä Vuorimiehentien kautta.   

Tunnelit avataan sulkuöiden jälkeen liikenteelle heti, kun työt on saatu päätökseen. 

Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)

Kuvat

Lataa
