Yösulkuja Espoossa Mestarintunnelissa ensi viikolla sekä Keilaniemen tunnelissa sitä seuraavalla
Tunnelit suljetaan tilapäisesti liikenteeltä huolto- ja kunnossapitotöitä varten. Sulut koskevat molempia ajosuuntia ja ajoittuvat öisiin tunteihin.
Kehä I:llä Espoon Leppävaarassa sijaitseva Mestarintunneli suljetaan 7.10. –8.10.2025 välisinä öinä klo 00:00–04:30 väliseksi ajaksi. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta.
Kehä I:llä Espoossa Otaniemessä sijaitsevan Keilaniemen tunnelin molemmat tunneliputket suljetaan sitä seuraavalla viikolla 14.10.–16.10.2025 välisinä öinä klo 22:00–05:00 väliseksi ajaksi. Sulun aikana Kehä I:n liikenne johdetaan kiertoreitille Keilaniementien, Tapiolantien ja Otaniementien sekä Vuorimiehentien kautta.
Tunnelit avataan sulkuöiden jälkeen liikenteelle heti, kun työt on saatu päätökseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus
Liipolas och Patomäkis tunnlar vid Lahtis södra ringväg (rv 12) stängs för trafik nattetid 6.–10.10. kl. 21.00–06.0029.9.2025 08:16:00 EEST | Pressmeddelande
Liipolas och Patomäkis tunnlar vid Lahtis södra ringväg (rv 12) stängs nattetid 6.–10.10. kl. 21.00–06.00 på grund av tvätt och underhållsarbete.
Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä yöaikaan 6.–10.10. klo 21.00–06.0029.9.2025 08:16:00 EEST | Tiedote
Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan pesun ja huoltotöiden vuoksi yöajaksi 6.–10.10. klo 21.00–06.00.
I Nyland fick cirka 630 kilometer väg ny beläggning i år24.9.2025 13:06:00 EEST | Pressmeddelande
Finansiering för att minska reparationsskulden har gjort det möjligt att satsa även på upprustning av det lägre vägnätet. Beläggningssäsongen i Nyland är på slutrakan och de sista objekten blir klara i slutet av oktober.
Uudellamaalla uutta päällystettä sai tänä vuonna noin 630 kilometriä tietä24.9.2025 13:06:00 EEST | Tiedote
Korjausvelkarahoitus mahdollisti panostuksia myös alemman tieverkon kunnostukseen. Päällystyskausi on Uudellamaalla loppusuoralla, ja viimeiset kohteet valmistuvat lokakuun lopussa.
Kiluoja bro i Forssa förnyas, trafiken leds till en omväg på fredagen den 3.10 kl. 17.0023.9.2025 10:15:00 EEST | Pressmeddelande
Saviniementie (väg 283) i Suonpää i Forssa stängs för trafik medan Kiluoja bro förnyas. Under arbetet dirigeras trafiken till en omväg.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme