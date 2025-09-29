Uudenmaan ELY-keskus

Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä yöaikaan 6.–10.10. klo 21.00–06.00

29.9.2025 08:16:00 EEST | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan pesun ja huoltotöiden vuoksi yöajaksi 6.–10.10. klo 21.00–06.00.

Kartta näyttää Patomäen ja Liipolan tunnelin varareitit.
Patomäen ja Liipolan tunnelin varareitti.

Sulun aikana Lahden eteläinen kehätie on suljettu Okeroisen ja Kujalan välillä. Kiertotie kulkee maantien 296, maantien 167 ja valtatien 4 kautta.  

Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Tunneli avataan liikenteelle heti huoltotoimenpiteiden päätyttyä. 

vt12, patomäen tunneli, liipolan tunneli, tunnelin sulku, kiertotie, lahti

Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)

Kuvat

