Kauppakamarikysely: Haastavasta työllisyystilanteesta huolimatta osa yrityksistä kärsii edelleen osaajapulasta - kohtaanto-ongelmaan pitää herätä
Kauppakamareiden elokuussa toteutettu osaajakysely osoittaa, että osaajapula on helpottunut suuressa osassa yrityksiä. Siinä missä vielä pari vuotta sitten yritykset eivät saaneet tarvitsemaansa työvoimaa, on avoimiin työpaikkoihin nyt pääasiassa runsaasti hakijoita. Edelleen kuitenkin 25 prosenttia yrityksistä kokee pulaa sopivista osaajista. Rekrytointeja vaikeuttavat rakenteelliset esteet kuten kannusteet työn tarjoamiseen ja kohtaanto-ongelmat.
Vaikka työmarkkinoilla on yleisesti ylitarjontaa tekijöistä, monilla pienillä yrityksillä on silti vaikeuksia löytää sopivia osaajia. Kyselyn mukaan noin 35 prosenttia 6–9 henkilöä työllistävistä yrityksistä raportoi kohtaanto-ongelmista. Alueellisesti pulaa osaavasta työvoimasta raportoitiin eniten Kaakkois- ja Itä-Suomen alueilta.
“Työvoimapula on muuttunut määrällisestä laadulliseksi. Yritykset tarvitsevat osaajia, joilla on juuri heille oikeanlaista ja ajantasaista osaamista. Työn tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa - tähän rakenteelliseen haasteeseen pitäisi herätä”, Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntija Suvi Pulkkinen sanoo.
Keskuskauppakamarin mukaan rakenteelliset ongelmat voivat hidastaa myös kasvun käynnistymistä. Vastanneista yrityksistä 59 prosenttia näkee osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan tälläkin hetkellä yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä.
Yritykset nostavat esiin erityisesti nuorten osaamistasoon, työkykyyn ja työssä jaksamiseen liittyviä asioita kilpailukykyä haastavina tekijöinä. Vastauksissa näkyi myös Pulkkisen mukaan selvästi, ettei koulutusjärjestelmä tuota tällä hetkellä riittävästi tulevaisuuden osaajia.
“Koulutusjärjestelmän tulee tietenkin tuottaa siinä määrin laaja-alaista osaamista, että työelämän tarpeiden muuttuessa tutkinto ei hetkessä vanhene käsiin. Samalla tarvittaisiin nykyistä enemmän nopeita täsmätoimia, joilla edistetään työkykyä, osaamisen kehittymistä ja alanvaihtoa työuran taitekohdissa. Erityisesti nuorten pääsystä työmarkkinoille ja pitkittyvästä työttömyydestä yritykset kantavat huolta. Tässä uusilla TE-alueilla on iso vastuu”, Pulkkinen sanoo.
Kun kasvu lähtee käyntiin, kilpailu parhaista osaajista kiristyy
Yrityksistä kolmanneksessa arvioidaan, että rekrytointitarpeet tulevat kasvamaan jo seuraavan kuuden kuukauden aikana ja jo kaksi kolmasosaa ennakoi kasvua 2-3 vuoden aikajänteellä.
"Kun kasvu lähtee käyntiin, kilpailu parhaista osaajista kiristyy. Silloin on entistä tärkeämpää, että kannusteet tarjota ja vastaanottaa työtä, liikkua työn perässä ja osaamisen kehittämiseen, ovat kunnossa", Pulkkinen korostaa.
Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 18.8.-22.8.2025 ja siihen vastasi 1035 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden
Suvi Pulkkinen
