HSL-alkuperäissarja nyt katsottavissa – MATKA kertoo hauskan ja koskettavan kasvutarinan

MATKA on HSL-alkuperäissarja, joka on viiden jakson minisarja arjen absurdeista tilanteista. Sarja kertoo pankkiiri Juhanin tapahtumarikkaasta työmatkasta, josta muodostuukin lopulta hänen kasvutarinansa.

MATKA-sarjan ensimmäinen jakso nähdään tänään Nelosella klo 18.20. Sarjan kaikki jaksot ovat nähtävissä jo nyt Ruudusta ja HSL:n verkkosivuilta.

Inspiraatio Juhanin tarinaan on ohjaaja-käsikirjoittaja Tiina Lymin mukaan lähtenyt ihan tavallisesta arjesta.

"Yhteiset kohtaamiset ja erilaisten ihmisten tapaamiset jäävät vähiin, jos liikumme yksin esimerkiksi omalla autollamme ja vietämme kaikki päivät kaltaistemme kanssa. Joukkoliikenteessä kohtaamme toisiamme, ja ehkä julkisten oviin sopisikin muistutuksena maininta Saattaa sisältää elämää", Lymi pohtii.

Sarjan keskiössä on keski-ikäinen menestyvän pankkiiriliikkeen toimitusjohtaja Juhani, joka asuu tyytyväisesti Espoossa. Elämässään Juhani ei kohtaa ihmisiä oman hyvinvointikuplansa ulkopuolelta, eikä koe siihen suurempaa tarvettakaan. Pakon edessä hän joutuu kuitenkin tilanteeseen, jossa edessä on suuri tuntematon: julkinen liikenne. Tästä alkaa Juhanin matka, josta tuleekin käänteentekevä kokemus.

Sarjaa lähdettiin tekemään, koska HSL:ssä haluttiin tarjota katsojille ajatuksia herättävää sisältöä ja lisätä sitä kautta kiinnostusta joukkoliikennettä kohtaan uusin keinoin.

”Sarjan fiktiiviset kohtaamiset ovat tunnistettavia ja ehkä kiusallisen inhimillisiäkin. Emme halunneet ohjailla tai silotella tarinaa, vaan annoimme ohjaajalle täyden luovan vapauden kertoa Juhanin tarinan juuri niin kuin hän sen näki. MATKA-sarjassa kaikki on mahdollista”, sanoo HSL:n markkinointi- ja brändipäällikkö Anu Koskinen.

Sarjassa pääroolissa Juhanina nähdään Carl-Kristian Rundman. Näyttelijäkaartiin kuuluvat myös Sanna-Kaisa Palo, Ella Lymi, Dick Idman, Veeti Vekola ja Pablo Ounaskari. Sarjan on kuvannut Aarne Tapola. Musiikin sarjaan on säveltänyt Lauri Porra.

Sarjan tilaaja: HSL

Tuotantoyhtiö: Rabbit Films, vastaava tuottaja: Olli Suominen

Nelonen, vastaava tuottaja: Lasse Nikkari