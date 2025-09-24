HSL-alkuperäissarja nyt katsottavissa – MATKA kertoo hauskan ja koskettavan kasvutarinan
Joukkoliikenne tuo ihmisiä yhteen ja mahdollistaa kohtaamisia - tästä kertoo HSL-alkuperäissarja MATKA, joka on nähtävissä 29.9. alkaen Nelosen kanavilla ja Ruudussa. Sarjan on ohjannut ja käsikirjoittanut Tiina Lymi.
MATKA on HSL-alkuperäissarja, joka on viiden jakson minisarja arjen absurdeista tilanteista. Sarja kertoo pankkiiri Juhanin tapahtumarikkaasta työmatkasta, josta muodostuukin lopulta hänen kasvutarinansa.
MATKA-sarjan ensimmäinen jakso nähdään tänään Nelosella klo 18.20. Sarjan kaikki jaksot ovat nähtävissä jo nyt Ruudusta ja HSL:n verkkosivuilta.
Inspiraatio Juhanin tarinaan on ohjaaja-käsikirjoittaja Tiina Lymin mukaan lähtenyt ihan tavallisesta arjesta.
"Yhteiset kohtaamiset ja erilaisten ihmisten tapaamiset jäävät vähiin, jos liikumme yksin esimerkiksi omalla autollamme ja vietämme kaikki päivät kaltaistemme kanssa. Joukkoliikenteessä kohtaamme toisiamme, ja ehkä julkisten oviin sopisikin muistutuksena maininta Saattaa sisältää elämää", Lymi pohtii.
Sarjan keskiössä on keski-ikäinen menestyvän pankkiiriliikkeen toimitusjohtaja Juhani, joka asuu tyytyväisesti Espoossa. Elämässään Juhani ei kohtaa ihmisiä oman hyvinvointikuplansa ulkopuolelta, eikä koe siihen suurempaa tarvettakaan. Pakon edessä hän joutuu kuitenkin tilanteeseen, jossa edessä on suuri tuntematon: julkinen liikenne. Tästä alkaa Juhanin matka, josta tuleekin käänteentekevä kokemus.
Sarjaa lähdettiin tekemään, koska HSL:ssä haluttiin tarjota katsojille ajatuksia herättävää sisältöä ja lisätä sitä kautta kiinnostusta joukkoliikennettä kohtaan uusin keinoin.
”Sarjan fiktiiviset kohtaamiset ovat tunnistettavia ja ehkä kiusallisen inhimillisiäkin. Emme halunneet ohjailla tai silotella tarinaa, vaan annoimme ohjaajalle täyden luovan vapauden kertoa Juhanin tarinan juuri niin kuin hän sen näki. MATKA-sarjassa kaikki on mahdollista”, sanoo HSL:n markkinointi- ja brändipäällikkö Anu Koskinen.
Sarjassa pääroolissa Juhanina nähdään Carl-Kristian Rundman. Näyttelijäkaartiin kuuluvat myös Sanna-Kaisa Palo, Ella Lymi, Dick Idman, Veeti Vekola ja Pablo Ounaskari. Sarjan on kuvannut Aarne Tapola. Musiikin sarjaan on säveltänyt Lauri Porra.
Sarjan tilaaja: HSL
Tuotantoyhtiö: Rabbit Films, vastaava tuottaja: Olli Suominen
Nelonen, vastaava tuottaja: Lasse Nikkari
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
