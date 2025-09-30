Helsingin nuorisopalveluiden kumppanuusyksikköön uusi päällikkö

1.10.2025 11:21:11 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Helsingin nuorisopalveluiden kumppanuusyksikkö avustaa järjestöjä ja nuorten ryhmiä yli kolmella miljoonalla eurolla joka vuosi. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on valinnut Veera Vilkaman nuorison kumppanuuspäällikön virkaan.

Potrettikuva Veera Vilkama, kumppanuuspäällikkö
Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on valinnut Veera Vilkaman nuorison kumppanuuspäällikön virkaan. Vilkama johtaa yksikköä, jonka tehtävänä on edistää nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen sekä nuorten ryhmien toimintaedellytyksiä ja kumppanuustoimintaa Helsingissä. ShanShan Gong

Vilkama johtaa yksikköä, jonka tehtävänä on edistää nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen sekä nuorten ryhmien toimintaedellytyksiä ja kumppanuustoimintaa Helsingissä. Yksikkö vastaa myös nuorisoavustusten valmistelusta. Kaupunki myöntää vuosittain yli 3 miljoonaa euroa nuorisoavustuksia. Lisäksi kumppanuusyksikkö arvioi, seuraa ja kehittää kaupungin nuorisopalveluiden toimintaedellytyksiä hankkeiden ja verkostoyhteistyön kautta.

”Vilkamalla on loistavat edellytykset nuorisopalveluiden kumppanuuspäällikön viran menestykselliseen hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa erityisesti kaupungin avustustoiminnan osaaminen ja näkemys avustustoiminnan kehittämisestä. Sen lisäksi hänellä on erittäin hyvä helsinkiläisen järjestökentän tuntemus,” sanoo Helsingin nuorisopalvelujohtaja Mikko Vatka.

Kumppanuuspäällikkö Veera Vilkama on innostunut uudesta roolistaan. “Olen tosi iloinen, että saan jatkossa edistää kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä nuorisopalveluiden näkökulmasta. Kaupunginkansliassa olen ollut kehittämässä koko helsinkiläisen järjestökentän ja kaupungin välisiä yhteistyörakenteita. On kiva päästä tiiviimpään yhteistyöhön juuri nuorisopalveluiden kumppanien kanssa. Helsingissä on laaja ja osaava järjestökenttä, joka on meille valtava voimavara," sanoo Vilkama.

Vilkama on työskennellyt mm. Helsingin kaupungilla järjestöyhteistyön kehittämispäällikkönä, Moniheli ry:ssä päällikkönä maahan muuttaneiden asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn keskittyvässä työssä, Suomen Pakolaisavussa yhteistyön yksikön päällikkönä, Sininauhasäätiössä maahanmuuttotyön projektipäällikkönä sekä Pakolaisneuvonta ry:ssä useissa eri tehtävissä.

Vilkama aloittaa kumppanuuspäällikön virassa 1. lokakuuta 2025.

