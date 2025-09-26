Äänekosken sosiaalitoimisto muuttaa 30.9. – Muuttopäivänä hoidetaan vain kiireelliset asiat
Äänekosken sosiaalitoimisto muuttaa 30.9.2025. Muuttopäivänä hoidetaan vain kiireelliset asiat, ja toiminta jatkuu normaalisti 1.10. Toimipisteen uusi osoite on Torikatu 6 A. Puhelinnumerot pysyvät samoina.
Äänekosken sosiaalitoimisto eli Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuissosiaalityön palvelut, kotoutumista tukevat sosiaalipalvelut, perheoikeudelliset palvelut, lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon palvelut muuttavat tiistaina 30.9.2025.
Äänekosken Torikadun toimipisteessä olevat palvelut muuttavat samassa kiinteistössä toiseen kerrokseen. Uusi käyntiosoite muuttaviin palveluihin on Torikatu 6 A ja sisäänkäynti on Torikadun ja Työskintien kulmauksessa.
– Keski-Suomen hyvinvointialueen tilapalveluiden kanssa olemme pitkään pohtineet, miten saisimme sosiaalipalveluille aiempaa toimivammat ja paremmat tilat Äänekoskella. Toivomme näiden uusien tilojen vastaavan nyt tähän tarpeeseen, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Kirsi Alonen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Muuttopäivänä kyseiset palvelut hoitavat vain kiireelliset asiat. Kaikki palvelut toimivat normaalisti seuraavana päivänä keskiviikkona 1.10. Palveluiden ja ammattilaisten puhelinnumerot säilyvät ennallaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsi Alonen, johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö ja työllisyyttä edistävät sosiaalipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 044 459 6850, kirsi.alonen@hyvaks.fi
Tiina Mankonen, johtava sosiaalityöntekijä, lapsiperheiden sosiaalityön palvelut, p. 044 4598327, tiina.mankonen@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote26.9.2025 08:58:52 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 26.9.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Solisniementie, Viitasaari Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon Viitasaarelle. Kohteessa sivullinen ilmoittaja oli havainnut palovaroittimen soivan mökissä ja havainnut savua. Mökin omistaja ei ollut paikalla. Pelastuslaitoksen saavuttua kohteeseen, todettiin savun johtuvan takassa olevassa tulesta. Kohteessa ei paloa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote26.9.2025 04:57:57 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Lievestuoreella Laukaassa sattuneesta liikennevälinepalosta, jossa matkailuautoksi muutettu linja-auto syttyi tuleen. Palo ei aiheuttanut vakavia henkilövahinkoja: yksi henkilö hengitti savua.
Terveysasemien puhelinasiointia nopeutetaan tekoälyavustajalla – testataan ensin Novassa ja Kyllössä25.9.2025 14:40:40 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue kehittää terveysasemien puhelinpalveluun esitietoja keräävää tekoälyavustajaa. Tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vapauttaa sairaanhoitajien aikaa puheluihin vastaamiseen.
Hyvinvointialueen kotiin toimitettavissa aterioissa muutoksia Joutsan ja Luhangan alueella loppuvuodesta 202525.9.2025 13:24:28 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen kotiin toimitettavissa aterioissa tapahtuu muutoksia Joutsan ja Luhangan alueella loppuvuodesta 2025, kun Joutsan tuotantokeittiön toiminta päättyy. Muutoksen aikataulu tarkentuu syksyn aikana.
Seniorin hyvinvointineuvola palkittiin kansallisen Kestävän kasvun ohjelman parhaimpana toimintamallina25.9.2025 12:55:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen seniorin hyvinvointineuvolan toimintamalli sai tunnustusta keskiviikkona pidetyssä Suomen Kestävän kasvun ohjelman lopputilaisuudessa. Tilaisuudessa palkittiin paras Kestävän kasvun ohjelmassa kehitetty toimintamalli yhteensä 67 toimintamallin joukosta. Seniorin hyvinvointineuvola pääsi jaetulle ykkössijalle yhdessä Helsingin kaupungin maahanmuuttajataustaisten nuorten ja perheiden monialaisen toimintamallin kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme