Espoon strategiasta neuvottelutulos – Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki

”Kiitän valtuustoryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Meillä on puolueiden yhteinen tahto panostaa lapsiin ja nuoriin sekä kaupungin viihtyisyyteen. On hienoa, että kaikki neuvottelusovussa mukana olevat ryhmät haluavat panostaa lapsiin ja nuoriin sekä pitää huolta kaupungin viihtyisyydestä ja turvallisuudesta sen kasvaessa. Kasvu tuo kuitenkin taloudellisia haasteita. Valtionosuudet ovat vähentyneet ja uhkaavat vähentyä edelleen, vaikka palveluiden ja investointien tarve kasvaa. Tämä tarkoittaa tiukkoja valintoja ja priorisointia”, summaa valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Emma-Stina Vehmanen.

Lasten ja nuorten mahdollisuuksien ja arjen tukeminen on Espoo-tarinan keskeinen painopistealue. Lukutaidon vahvistaminen ja vahvistuminen ovat asioita, joiden päälle rakentuu moni muu asia. Hyvät kielelliset taidot ja ymmärrys yhteiskunnan toiminnasta varmistavat sitä, että kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet jatko-opintoihin.

Kaupungin nopea kasvu toteutetaan hallitusti. Tavoitteena on, että kaikki Espoon kaupunginosat ovat viihtyisiä ja turvallisia. Erityisesti tällä valtuustokaudella kiinnitetään huomiota omistusasuntojen sekä pientalojen tarjonnan lisäämiseen.

”Neuvottelujen perusteella valtuustossa jaetaan laajasti tarve varmistaa, että Espoo on turvallinen, luonnonläheinen ja viihtyisä kotikaupunki myös tulevaisuudessa. Samalla on selvää, että asuntoja ja työpaikkoja – eli rakentamista – tarvitaan jatkossakin. Nämä täytyy tasapainottaa entistäkin taitavammin.”, kaupunginjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

Kansainvälistyminen on iso mahdollisuus, mutta myös haaste. Espoon täytyy onnistua kotouttamisessa ja huolehtia mm. siitä, että Espooseen muuttavat oppivat joko suomen tai ruotsin kielen. Espoo on innovaatio- ja koulutusympäristö, jossa teknologiayritykset, tutkimuslaitokset ja Aalto-yliopisto luovat kansainvälistä osaamista. Tavoitteena on, että Espoo on Pohjoismaiden paras paikka kansainvälisille osaajille ja tuemme espoolaisten innovaatioiden ja yritysten kasvua kansainvälisille markkinoille. Tämä on keskeinen asia kaupungin elinvoiman vahvistamisessa.

Espoo on Suomen innovaatiokeskus ja haluaa olla maan yritysmyönteisin kaupunki. Kasvavassa kaupungissa tavoitellaan kasvua myös työpaikkaomavaraisuuteen.

”Olemme itse kaupungin suurin työnantaja ja on keskeistä, että omassa organisaatiossamme huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja kehittymisestä”, kaupunginjohtaja korostaa.

”Koko strategian toteuttamisen perustana on kestävällä pohjalla oleva talous. Tavoittelemme talouden tasapainoa ja velkaantumisen hallintaa. Tähän etsimme jatkuvasti keinoja, joista sovitaan tarkemmin osana talousarvioiden valmistelua ja useamman vuoden taloussuunnittelua”, kaupunginjohtaja Mykkänen toteaa.

Tiekartta ohjaa valtuustokauden työtä

Tarina ja sen toimeenpanon tiekarttana toimivat valtuustokauden 2025–2029 tavoitteet antavat suunnan kaupungin seuraavien vuosien kehitykselle.

Tiekartta jakaantuu seitsemään kokonaisuuteen. Ne ohjaavat kaupungin toimintaa, päätöksentekoa ja kehittämistä tulevina vuosina:

Espoossa jokainen lapsi ja nuori voi onnistua ja yltää parhaimpaansa Hallitusti kasvavan Espoon kaikki kaupunginosat ovat viihtyisiä ja turvallisia Espoo etenee hiilineutraaliksi ja parantaa luonnon tilaa Espoo on paras paikka innovoida, yrittää ja työllistää Espoo onnistuu kansainvälistymisen mahdollisuuksissa ja haasteissa Henkilöstö voi hyvin ja hyödyntää kumppanuuksia Espoon talous on kestävällä pohjalla

Myös tavoitteita tukevat poikkihallinnolliset kehitysohjelmat jatkuvat uudella valtuustokaudella. Ne kokoavat yhteen kaupungin eri toimijat ja lisäävät yhteistyötä asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. Kehitysohjelmat keskittyvät erityisesti yrityksiin, luontoon, yhteisöllisyyteen ja tapahtumiin.

Espoo-tarinaa on valmisteltu laajasti osallistaen

Espoo-tarinaa eli kaupungin strategiaa vuosille 2025–2029 on valmisteltu pitkäjänteisesti ja tiiviissä yhteistyössä espoolaisten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kesken. Valtuusto päättää Espoo-tarinasta 20.10.2025.

Valmistelun aikana espoolaiset pääsivät osallistumaan valmisteluun muun muassa vastaamalla kahteen Mun Espoo -kyselyyn. Näiden lisäksi asukas- ja vähemmistöryhmille järjestettiin useampi tilaisuus Espoo-tarinan valmisteluun liittyen.

Valtuuston neuvottelutoimikunta kävi neuvottelut Espoo-tarinasta 17.9.-26.9.2025. Neuvottelutuloksessa ovat mukana kaikki valtuustoryhmät perussuomalaisia lukuun ottamatta.

Liitteenä neuvottelutuloksen mukainen Espoo-tarina 2025-2029.

