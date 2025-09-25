ELY-keskus tarkisti Itä-Suomen yritysrahoituksen linjaustaan
Tulevien vuosien Euroopan aluekehitysrahaston ELY-keskuksille myöntämät Euroopan aluekehitysrahaston alueellisen kehyksen myöntövaltuudet ovat merkittävästi aiemmin ilmoitettuja pienemmät. Vähentyneen myöntövaltuuden vuoksi ELY-keskus tarkisti yritysrahoitusta ohjaavan Itä-Suomen yritysrahoitusstrategian vastaamaan muuttunutta tilannetta.
Tulevien vuosien Euroopan aluekehitysrahaston ELY-keskuksille myöntämät Euroopan aluekehitysrahaston alueellisen kehyksen myöntövaltuudet ovat merkittävästi aiemmin ilmoitettuja pienemmät. Vähentyneen myöntövaltuuden vuoksi ELY-keskus tarkisti yritysrahoitusta ohjaavan Itä-Suomen yritysrahoitusstrategian vastaamaan muuttunutta tilannetta.
Tarkistettu Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia linjaa, että yrityksen kehittämisavustuksen pääpaino on pk-yritysten merkittävissä kehityshankkeissa ja niihin liittyvissä uuteen teknologiaan pohjautuvissa investoinneissa. Erityisenä kohderyhmänä ovat kasvuhakuiset pienet ja keskisuuret kotimarkkinayritykset, jotka käynnistävät kansainvälistymistä sekä kehittävät toimintaansa myös muulla tavoin. Investointeihin kohdistuvan yrityksen kehittämisavustuksen enimmäistukitasoja tullaan laskemaan asetuksen sallimasta enimmäismäärästä.
Rahoitusstrategian tarkistaminen oli tarpeellista koska tulevien vuosien Euroopan aluekehitysrahaston alueellisen kehyksen myöntövaltuudet tulevat olemaan merkittävästi aiemmin ilmoitettuja pienemmät. Myöntövaltuuksien muutoksen taustalla on komission julkistama koheesiopolitiikan uudistuspaketti, joka tarjoaa mahdollisuuksia kohdistaa ohjelmarahoitusta uusiin prioriteetteihin.
– Muuttuneessa tilanteessa ELY-keskuksen tulee suunnitella tulevien vuosien valtuuksien käyttö uudelleen, toteaa yksikön päällikkö Kalevi Pölönen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.
Uusi linjaus astuu voimaan välittömästi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kalevi Pölönen
Itä-Suomen rakennerahastoyksikön yksikön päällikkö
Etelä-Savon ELY-keskus
p. 029 502 6091
kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Yhteystiedot
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 69
80101 Joensuu
p. 0295 026 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Karjalan ELY-keskus
ELY-keskuksen rakennusperintöavustukset haussa loka–marraskuussa25.9.2025 12:47:49 EEST | Tiedote
Nyt on hyvä aika valmistautua tekemään rakennusperintöavustuksen hakemusta. Avustusten hakuaika päättyy 1.12.2025. Avustusta voidaan myöntää perinnekorjauksiin ja sellaisten perinteisten korjaustoimenpiteiden suunnitteluun, joilla edistetään rakennuksen ja sen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.
Pohjois-Karjalassa työttömänä 13,8 % työvoimasta23.9.2025 08:01:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalassa oli elokuun lopussa 9 921 työtöntä työnhakijaa, joista 417 oli lomautettuna. Vuoden takaiseen verrattuna työttömiä oli 564 henkilöä enemmän (6 %) ja lomautukset vähentyivät 40 henkilöllä ( 9 %).
Elokuussa vedenpinnat olivat matalalla Pohjois-Karjalassa16.9.2025 10:11:13 EEST | Tiedote
Kuukauden keskilämpötila oli elokuulle tyypillinen. Vedenkorkeudet ja virtaamat olivat ajankohdan keskiarvon alapuolella. Pintavedet olivat kuun lopussa vielä lämpimiä. Niiden lämpötilat olivat noin puolitoista astetta keskimääräistä korkeammalla.
Järvi-Suomen luonnon monimuotoisuutta tuetaan 2,3 miljoonalla eurolla9.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Järvi-Suomen maaseudun luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen on myönnetty 2,3 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoitusta tänä vuonna ns. JÄSMY-teemahaun kautta.
ELY-keskus myönsi Pohjois-Karjalan yrityksille ja yhteisöille kehittämisrahoitusta huhti–kesäkuussa liki 6,9 miljoonaa euroa26.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Yritysten kehittämisavustusta ja maaseudun yritysrahoitusta myönnettiin 1.4. – 30.6.2025 yli 2,5 miljoonaa euroa ja maatilojen investointitukea lähes 2 miljoonaa euroa. Erilaisiin kehittämishankkeisiin myönnettiin tukea yhteensä yli 2 miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme