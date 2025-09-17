Kauhujen Kangasalassa tuliesitys, Halloween-polku sekä kummitustarinoita
Eri puolilla kaupunkia tapahtuu jälleen kerran kaikenlaista kauhistuttavaa lokakuun viimeisenä viikonloppuna. Kauhujen Kangasala -tapahtumakokonaisuus pitää sisällään koettavaa kaikenikäisille, mutta osa tapahtumista on suunnattu nuorille ja aikuisille.
Perjantaina 24.10. on kaksi isompaa tapahtumaa. Halloween-hahmojen asuttama polku Ruutanan Matkajärven ympäristössä soveltuu alkuillasta myös perheen pienimmille, mutta kello 19.00 alkaen vain yli 12-vuotiaille. Kirkkoharjun näkötornilla on illan aikana kaikenlaista tekemistä lapsiperheille, ja paikalla ovat myös TipTop Walkersin jännittävät Halloween-hahmot. Illan päättää Tuluxxia-duo, joka tuo koettavaksi monipuolisen tulitaide-esityksensä. Samana iltana on mahdollista tutustua varjojen täyttämään Kimmo Pyykkö -taidemuseoon.
Kirjaston osalta Kauhujen Kangasala alkaa jo tiistaina 22.10., kun rajatiedontutkija Mika Nikkilä kertoo uudesta Kuolleiden jäljillä -kirjastaan pääkirjaston Harjula-salissa. Lauantaina 25.10. pääkirjaston Satumetsässä on karhumuorin jännittävä satuhetki perheen pienimmille. Samana päivänä Kahvila Tyynessä nähdään Impro Horror -teatteriryhmän luomia karmivia kohtauksia ja kummitustarinoita.
Raudanmaan Pikkupiha sonnustautuu myös Halloween-teemaan lauantaina 25.10., alkuillasta alue soveltuu koko perheelle, mutta illan pimentyessä se muuttuu hurjemmaksi. Lisäksi lauantaina järjestetään Studio Piagrinan ”Kaameat valot” LED-valo workshop. Nuorisopalveluiden liikkuva nuorisotila Kyläkolli muuntautuu viikonlopun ajaksi Kauhukolliksi jossa on tarjolla karkkia ja kepposia.
Kauhujen Kangasala järjestetään kuudetta kertaa.
Yhteyshenkilöt
Kangasalan kaupunki, kulttuuripalvelut, kulttuurituottaja Leo Van Aerschot, p. 040 610 9492, leo.van.aerschot@kangasala.fi
