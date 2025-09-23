ELY-keskus tarkisti Itä-Suomen yritysrahoituksen linjaustaan
Tulevien vuosien Euroopan aluekehitysrahaston ELY-keskuksille myöntämät Euroopan aluekehitysrahaston alueellisen kehyksen myöntövaltuudet ovat merkittävästi aiemmin ilmoitettuja pienemmät. Vähentyneen myöntövaltuuden vuoksi ELY-keskus tarkisti yritysrahoitusta ohjaavan Itä-Suomen yritysrahoitusstrategian vastaamaan muuttunutta tilannetta.
Tarkistettu Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia linjaa, että yrityksen kehittämisavustuksen pääpaino on pk-yritysten merkittävissä kehityshankkeissa ja niihin liittyvissä uuteen teknologiaan pohjautuvissa investoinneissa. Erityisenä kohderyhmänä ovat kasvuhakuiset pienet ja keskisuuret kotimarkkinayritykset, jotka käynnistävät kansainvälistymistä sekä kehittävät toimintaansa myös muulla tavoin. Investointeihin kohdistuvan yrityksen kehittämisavustuksen enimmäistukitasoja tullaan laskemaan asetuksen sallimasta enimmäismäärästä.
Rahoitusstrategian tarkistaminen oli tarpeellista koska tulevien vuosien Euroopan aluekehitysrahaston alueellisen kehyksen myöntövaltuudet tulevat olemaan merkittävästi aiemmin ilmoitettuja pienemmät. Myöntövaltuuksien muutoksen taustalla on komission julkistama koheesiopolitiikan uudistuspaketti, joka tarjoaa mahdollisuuksia kohdistaa ohjelmarahoitusta uusiin prioriteetteihin.
- Muuttuneessa tilanteessa ELY-keskuksen tulee suunnitella tulevien vuosien valtuuksien käyttö uudelleen, toteaa yksikön päällikkö Kalevi Pölönen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.
Uudet tarkistetut rahoituslinjaukset otetaan käyttöön 29.9.2025.
Itä-Suomen rakennerahastoyksikön yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, p. 029 502 6091, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi, Etelä-Savon ELY-keskus
