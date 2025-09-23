Etelä-Savon ELY-keskus

ELY-keskus tarkisti Itä-Suomen yritysrahoituksen linjaustaan

29.9.2025 09:00:04 EEST | Etelä-Savon ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Tulevien vuosien Euroopan aluekehitysrahaston ELY-keskuksille myöntämät Euroopan aluekehitysrahaston alueellisen kehyksen myöntövaltuudet ovat merkittävästi aiemmin ilmoitettuja pienemmät. Vähentyneen myöntövaltuuden vuoksi ELY-keskus tarkisti yritysrahoitusta ohjaavan Itä-Suomen yritysrahoitusstrategian vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia syyskuus 2025, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon ELY-keskus. Euron kolikot rattaan pyörinä, Itä-Suomen alue kartalla ja rekka tekemässä hakekuormaa.

Tarkistettu Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia linjaa, että yrityksen kehittämisavustuksen pääpaino on pk-yritysten merkittävissä kehityshankkeissa ja niihin liittyvissä uuteen teknologiaan pohjautuvissa investoinneissa. Erityisenä kohderyhmänä ovat kasvuhakuiset pienet ja keskisuuret kotimarkkinayritykset, jotka käynnistävät kansainvälistymistä sekä kehittävät toimintaansa myös muulla tavoin. Investointeihin kohdistuvan yrityksen kehittämisavustuksen enimmäistukitasoja tullaan laskemaan asetuksen sallimasta enimmäismäärästä. 

Rahoitusstrategian tarkistaminen oli tarpeellista koska tulevien vuosien Euroopan aluekehitysrahaston alueellisen kehyksen myöntövaltuudet tulevat olemaan merkittävästi aiemmin ilmoitettuja pienemmät. Myöntövaltuuksien muutoksen taustalla on komission julkistama koheesiopolitiikan uudistuspaketti, joka tarjoaa mahdollisuuksia kohdistaa ohjelmarahoitusta uusiin prioriteetteihin.  
-    Muuttuneessa tilanteessa ELY-keskuksen tulee suunnitella tulevien vuosien valtuuksien käyttö uudelleen, toteaa yksikön päällikkö Kalevi Pölönen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Uudet tarkistetut rahoituslinjaukset otetaan käyttöön 29.9.2025.

Avainsanat

itä-suomen yritysrahoitusstrategiayritysrahoitusyrityksen kehittämisavustuspk-yritysrahoituslinjaus

Yhteyshenkilöt

Itä-Suomen rakennerahastoyksikön yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, p. 029 502 6091, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi, Etelä-Savon ELY-keskus

Linkit

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Savon ELY-keskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye