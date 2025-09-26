Metsästyslain muutos tehdään yhteistyössä palautteet huomioiden
Maa- ja metsätalousministeriö lähetti torstaina 25.9. suurpetoja koskevan metsästyslain muutoksen lausunnolle. Suden osalta kysymys on luontodirektiivin liitesiirrosta aiheutuvien muutostarpeiden toteuttamisesta hallitusohjelman mukaisesti.
Ministeriön tarkoitus on pyytää lausuntoja esitysluonnoksesta, jotta hallituspuolueet saavat mahdollisimman monipuolisen näkemyksen tarvittavista muutoksista, joilla suurpetojen aiheuttamat ongelmat saadaan ratkaistua. Lopullinen hallituksen esitys annetaan lausuntoajan päätyttyä.
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah nostikin jo omassa tiedotteessaan esille suurpetoihin liittyvän kiintiömetsästyksen, jonka pohjalle pysyvä ratkaisu on mahdollista hyvässä yhteisymmärryksessä rakentaa.
Ministeriön esityksen lausuntoaika on neljä viikkoa. Lain voimaantuloaika selviää hallituksen lopullisen esityksen ja eduskuntakäsittelyn päätyttyä.
Lisätietoa:
Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet:
Anders Norrback, RKP
Teemu Kinnari, Kok
Markku Eestilä, Kok
Janne Jukkola, Kok
Milla Lahdenperä, Kok
Ritva Elomaa, PS
Antti Kangas, PS
Jenna Simula, PS
Laura Huhtasaari, PS
Yhteyshenkilöt
Anders NorrbackKansanedustajaPuh:050 514 4385
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Henriksson får nytt uppdrag för att minska på företagens byråkrati – ”EU:s inre marknad måste fungera digitalt”26.9.2025 08:55:52 EEST | Pressmeddelande
SFP:s Europaparlamentariker och Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson har utsetts till skuggrapportör för två av EU-kommissionens initiativ som syftar till att förenkla den inre marknaden. Förslagen hör till kommissionens så kallade Omnibus IV-paket, som är kommissionens flaggskeppinitiativ för att minska företagens administrativa börda och stärka EU:s konkurrenskraft.
Henrikssonille uusi toimeksianto yritysten byrokratian vähentämiseksi – ”Sisämarkkinoiden on toimittava digitaalisesti”26.9.2025 08:55:52 EEST | Tiedote
RKP:n europarlamentaarikko ja Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on nimitetty varjoraportoijaksi kahdelle Euroopan komission aloitteelle, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa sisämarkkinoita. Ehdotukset kuuluvat komission Omnibus IV -pakettiin, joka on komission lippulaiva-aloite yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi ja EU:n kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
SFP: Långsiktiga och rättvisa hyresavtal krävs i Varhas förhandlingar24.9.2025 21:20:35 EEST | Pressmeddelande
I de pågående hyresförhandlingarna mellan Varha och kommunerna kring fastigheter som används för välfärdstjänster, har det rapporterats om stora variationer och orimliga hyresjusteringar. I media har förslag om hyreshöjningar på över 70 % i Åbo väckt uppmärksamhet. Om dessa genomförs skulle det innebära lika stora hyressänkningar i glesbygden för att balansera helheten – något som SFP inte kan acceptera.
RKP: Varhan neuvotteluissa tarvitaan pitkäaikaisia ja oikeudenmukaisia vuokrasopimuksia24.9.2025 21:20:35 EEST | Tiedote
Varhan ja kuntien välillä käynnissä olevissa vuokraneuvotteluista, jotka koskevat hyvinvointipalvelujen käyttöön tarkoitettuja kiinteistöjä, on raportoitu suurista eroista ja kohtuuttomista vuokrankorotuksista. Mediassa on herättänyt huomiota ehdotus yli 70 prosentin vuokrankorotuksista Turussa. Jos nämä toteutuvat, se merkitsisi yhtä suuria vuokranalennuksia harvaan asutuilla alueilla, jotta kokonaisuus olisi tasapainossa – tätä RKP ei voi hyväksyä.
Adlercreutz: Utbildning och bildning i fokus i regeringens budget 202624.9.2025 16:18:45 EEST | Pressmeddelande
Svenska folkpartiets ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz har idag presenterat undervisningsministeriets förslag till budget för år 2026 i riksdagens budgetdebatt. Inom småbarnspedagogiken, grundskolan och andra stadiets utbildning görs det satsningar i syfte att stärka kvaliteten, jämlikheten och framtidstron.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme