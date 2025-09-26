Metsästyslain muutos tehdään yhteistyössä palautteet huomioiden

RKP: Varhan neuvotteluissa tarvitaan pitkäaikaisia ja oikeudenmukaisia vuokrasopimuksia 24.9.2025 21:20:35 EEST | Tiedote

Varhan ja kuntien välillä käynnissä olevissa vuokraneuvotteluista, jotka koskevat hyvinvointipalvelujen käyttöön tarkoitettuja kiinteistöjä, on raportoitu suurista eroista ja kohtuuttomista vuokrankorotuksista. Mediassa on herättänyt huomiota ehdotus yli 70 prosentin vuokrankorotuksista Turussa. Jos nämä toteutuvat, se merkitsisi yhtä suuria vuokranalennuksia harvaan asutuilla alueilla, jotta kokonaisuus olisi tasapainossa – tätä RKP ei voi hyväksyä.