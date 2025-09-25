Huijaustekstiviestejä liikkeellä Oma Hämeen nimissä
Joillekin hyvinvointialueemme asiakkaille on lähetetty Oma Hämeen nimissä huijaustekstiviestejä, joissa kerrotaan pankkiin saapuneesta palautuksesta.
Muistathan, että Oma Häme ei lähetä koskaan laskuja, maksumuistutuksia tai tietoja maksujen palautuksista tekstiviestillä. Tekstiviestien linkkejä ei pidä avata.
Yhteyshenkilöt
Kati GustafssonasiakasmaksupäällikköPuh:040 353 1827kati.gustafsson@omahame.fi
