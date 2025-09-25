Huijaustekstiviestejä liikkeellä Oma Hämeen nimissä

Pilvi Moberg valittiin Vuoden farmaseutiksi – kannustava työkaveri edistää lääkitysturvallisuutta Oma Hämeessä 25.9.2025 12:38:29 EEST | Tiedote

Farmasialiitto on valinnut Vuoden farmaseutiksi Pilvi Mobergin. Hän työskentelee lääkitysturvallisuuden asiantuntijana Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Valinta julkistettiin torstaina 25. syyskuuta, jolloin vietetään kansainvälistä farmasian päivää. Pilvi toimii lääkitysturvallisuuden asiantuntijana Oma Hämeen asiakas- ja potilasturvallisuustiimissä. Hän käy läpi lääkepoikkeamailmoituksia, vastaa lääkehoitosuunnitelmien ja lääkelupien kysymyksiin sekä laatii ohjeistuksia ja koulutuksia. – Teen yhteistyötä muun muassa valvonnan asiantuntijoiden, osastofarmaseuttien, avohuollon apteekkien sekä tilapalveluiden kanssa. Tärkeintä on nähdä koko lääkehoidon prosessi ja sen riskikohdat. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja lopulta potilaan ja asiakkaan vointiin, hän kiteyttää. Moberg on erikoistunut sairaala- ja terveyskeskusfarmasiaan ja hankkinut lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden. Hän pitää osaamistaan ajan tasalla seuraamalla tutkimuksia, verkostoitumalla ja osallistumalla alan koul