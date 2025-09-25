Suomen lippupallomaajoukkueilla voittoisa päivä
Suomen miesten ja naisten lippupallomaajoukkueet voittivat ottelunsa EM-turnauksen lohkovaiheen päätöspäivänä. Suomen naiset kukistivat Turkin ja miehet Belgian sekä Puolan.
Suomen naiset kukistivat lohkovaiheen päätöspelissään nopeatempoista lippupalloa pelanneen Turkin lukemin 39-19. Suomen touhcdowneista vastasivat Essi Söderholm, Essi Saastamoinen. Milla Korhonen ja Lotta Ahonen. Touchdownien makuun pääsivät myös käsipallotaustaiset Ella Paukku ja Linda Juvala. Naisten jatko-ohjelma sijoituspeleissä ratkeaa perjantai-illan aikana.
Suomen miehet ottivat kaksi komeaa voittoa perjantain ottelussaan. Belgia kukistui suurinumeroisesti 40-12 ja lohkovaiheen päätösottelussa voitto Puolasta 30-21. Päivän pelissä Luukas Eerola saalisti yhteensä kolme touchdownia ja johtaa Suomen maalipörssiä kymmenellä touchdownillaan. Myös miesten jatko-ohjelma ratkeaa illan aikana.
Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Juuso MarnoValmentajaTeam LA
Juuso Marno toimii naisten TEAM LA:n valmentajana ja lippupallon olympiaprojektin ohjausryhmän jäsenenä
Petrus PenkkiMiesten lippupallomaajoukkueen päävalmentajaPuh:+358 413112710ppenkki@gmail.com
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
