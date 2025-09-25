Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen lippupallomaajoukkueilla voittoisa päivä

26.9.2025 15:56:14 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Suomen miesten ja naisten lippupallomaajoukkueet voittivat ottelunsa EM-turnauksen lohkovaiheen päätöspäivänä. Suomen naiset kukistivat Turkin ja miehet Belgian sekä Puolan.

Luukas Eerola tehnyt jo 10 touchdownia
Luukas Eerola tehnyt jo 10 touchdownia

Suomen naiset kukistivat lohkovaiheen päätöspelissään nopeatempoista lippupalloa pelanneen Turkin lukemin 39-19. Suomen touhcdowneista vastasivat Essi Söderholm, Essi Saastamoinen. Milla Korhonen ja Lotta Ahonen. Touchdownien makuun pääsivät myös käsipallotaustaiset Ella Paukku ja Linda Juvala.  Naisten jatko-ohjelma sijoituspeleissä ratkeaa perjantai-illan aikana.

Suomen miehet ottivat kaksi komeaa voittoa perjantain ottelussaan. Belgia kukistui suurinumeroisesti 40-12 ja lohkovaiheen päätösottelussa voitto Puolasta 30-21.  Päivän pelissä Luukas Eerola saalisti yhteensä kolme touchdownia ja johtaa Suomen maalipörssiä kymmenellä touchdownillaan.  Myös miesten jatko-ohjelma ratkeaa illan aikana.

Luukas Eerola tehnyt jo 10 touchdownia
Luukas Eerola tehnyt jo 10 touchdownia
Tero Niskanen
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

