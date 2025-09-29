Finlandia Group Oyj

Jouni Salmenkivi ja Harri Kojonen varainhoitoyhtiö Finlandia Groupiin

29.9.2025 10:03:00 EEST | Finlandia Group Oyj | Tiedote

Finlandia Group on vahvistanut varainhoidon salkunhoitoaan rekrytoimalla Jouni Salmenkiven ja Harri Kojosen, jotka tuovat mukanaan yhteensä yli 60 vuoden kokemuksen ja kansainvälisesti palkittua osaamista. Finlandia keskittyy kasvavan varainhoitoliiketoiminnan kehittämiseen.

Kuvassa kaksi miestä, Jouni Salmenkivi ja Harri Kojonen. Kuva otettu toimistossa, jonka ikkunoista kuvattavien takaa aukeaa merimaisema.
Salkunhoitotiimin uudet jäsenet Jouni Salmenkivi (vas.) ja Harri Kojonen Finlandia Group

Kansainvälisesti tunnustettua osaamista

Jouni Salmenkivi tunnetaan pitkästä urastaan korkosalkunhoitotiimin vetäjänä FIM:ssä (nykyinen S-Pankki). Hän vastasi korkotiimin rakentamisesta ja on toiminut alalla yli 30 vuotta. Hänen ja tiiminsä hoitamille rahastoille on myönnetty useita kansainvälisiä tunnustuksia, kuten LSEG Lipper- ja Morningstar Awards -palkinnot.

Salmenkivi toimii Finlandiassa Senior Advisor -roolissa, jossa hän vastaa varainhoitotuotteiden ja rahastoperheen kehittämisestä sekä laadukkaasta toteutuksesta.

Harri Kojosella (CFA, CAIA) on laaja kokemus joukkovelkakirjamarkkinoilta aina Kansallisosakepankista alkaen. Viimeisimpänä hän työskenteli lähes 20 vuotta Pohjola Varainhoidossa ja OP Varainhoidossa, jossa hän toimi strategina ja jopa 10 miljardin euron yhdistelmärahastojen salkunhoitajana sekä sijoitustoimikunnan jäsenenä. Kojonen on myös tunnettu asiantuntijana mediassa.

Kojonen vastaa Finlandiassa korkosijoituksista ja tuo osaamisensa valtakirjasalkkujen ja yhdistelmärahastojen hoitoon ja kehittämiseen.

Salkunhoito painottaa tiimityötä

Finlandia panostaa pitkäjänteiseen, tulokselliseen salkunhoitoon, joka rakentuu tiimityön varaan.

"Halusimme tiimiimme johtavia salkunhoitajia, joiden kokemus eri markkinatilanteista sekä syvällinen ymmärrys eri omaisuuslajeista vahvistavat perustaa asiakkaidemme varojen menestyksekkäälle hoidolle. Korkosijoittamisen asiantuntemus tukee myös pääomien turvaamisen keskittyvää strategiaamme, mikä on ydinasiakasryhmällemme keskeistä", sanoo Mika Manninen, Finlandia Group Oyj:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Varainhoitoliiketoiminnan kasvu jatkuu

Finlandian strategiassa on kehittää varainhoitopalveluja edelleen. Vuosien 2023–2024 aikana hallinnoitava varallisuus on kasvanut voimakkaasti, ja konserni hallinnoi jo yli miljardin euron asiakasvarallisuutta. 

Vuonna 2024 Finlandia Rahastoyhtiön rahastopääomat kasvoivat 64 prosenttia, ja kasvun odotetaan jatkuvan myös tulevina vuosina.

Finlandia Group

Finlandia Group on vuonna 2000 perustettu yksityinen varainhoitaja, jonka asiakkaita ovat varakkaat omistajayrittäjät, HNWI-yksityishenkilöt sekä yritykset ja instituutiot kautta Suomen. Finlandia tuo varainhoitoon selkeyttä, laatua ja aitoa arvoa. Finlandia Group on yksi Suomen nopeimmin kasvavista varainhoitajista ja hallinnoi yli miljardin euron varallisuutta.
finlandiagroup.fi

