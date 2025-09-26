Vie vanhus ulos -kampanja näkyi myös Kanta-Hämeessä – viisi yksikköä pääsi yli 100 ulkoilukertaan
Ikäinstituutin järjestämässä Vie vanhus ulos -kampanjassa murskattiin tänä syksynä ennätyksiä Suomessa.
Ikäinstituutin järjestämässä Vie vanhus ulos -kampanjassa murskattiin tänä syksynä ennätyksiä Suomessa. Kahdessa viikossa kerättiin koko Suomessa huikeat 76 770 ulkoilukertaa. Kasvua oli viime vuoden lukemaan lähes 53 prosenttia.
Myös Kanta-Hämeen hyvinvointialueella osallistuttiin kampanjaan hienosti. Omassa palvelutuotannossa ilmoitettuja ulkoiluja oli kahden viikon aikana yhteensä 1845. Asiakaspaikkoja osallistuneissa yksiköissä oli yhteensä 1010. Kanta-Hämeessä yli 100 ulkoilukertaan pääsi viisi yksikköä: Kyterinhovi, Vanamo, Impivaara, Sinipellava sekä Lupiini ja Iltatuuli.
Uranuskoti nappasi kampanjaan liittyvässä arvonnassa palkinnon: laadukkaan ulkokeilapelin asiakkaiden käyttöön.
Vie vanhus ulos -kampanjassa oli mukana yli 700 tahoa ympäri Suomen, joista valtaosa oli ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköitä. Osallistujia oli jokaiselta hyvinvointialueelta. Ulkoilukertojen kirjaamisen lisäksi osallistujat jakoivat ulkoilutunnelmia sosiaalisen median kanavilla. Oma Hämeen ulkoilukuvia voi nähdä asumispalveluiden somekanavalla Ikäihmisten asumispalvelut – Oma Häme.
Vie vanhus ulos -kampanjaa vietettiin 8.–21.9.2025. Vuodesta 2011 alkaen järjestetty vuosittainen kampanja kannustaa ulkoilemaan toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten kanssa. Hoivakodeissa ja palvelutaloissa nautittiin ulkolenkeistä, pihapeleistä, jumppatuokioista, grillailusta, kahvittelusta ja lettukesteistä pihalla. Ammattilaisten avuksi saatiin ulkoiluapuja päiväkodeista, kouluista, urheiluseuroista, yhdistyksistä, työpaikoilta ja muista vapaaehtoisista.
Vie vanhus ulos -kampanja muistuttaa, että ulkoilun ilo kuuluu kaikille – ja usein siihen tarvitaan toisen tukea.
Lue lisää: Vie vanhus ulos -kampanjassa rikottiin ennätyksiä – lähes 77 000 ulkoilukertaa kahdessa viikossa - Ikäinstituutti
