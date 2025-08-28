SuurTampere.fi jatkaa uutisointia Pirkanmaalla uuden omistajan voimin

Toimituksellinen linja keskittyy Tampereen seutuun yhtenäisenä alueena

SuurTampere.fi:n toimituksellinen linja perustuu ajatukseen, että arki Tampereen seudulla ylittää jatkuvasti perinteiset kuntarajat. Tampereen vaikutus koko Pirkanmaan veturina näkyy työssä, opiskelussa, kulttuurissa ja vapaa-ajassa, ja päivittäinen työmatkaliikenne esimerkiksi Kangasalan, Lempäälän, Nokian ja Ylöjärven suunnista on konkreettinen esimerkki seudun asukkaiden yhtenäisyydestä.

Lehden tavoitteena on palvella juuri tätä seudullista yleisöä. Julkaisut painottuvat paikallisuutisiin, taustoittaviin artikkeleihin ja ilmiöihin, jotka koskettavat alueen asukkaita ja yrityksiä. Pyrkimyksenä on antaa lukijoille pelkkiä otsikoita syvempää ymmärrystä ja uusia näkökulmia alueen kehitykseen.

Sivuston uutisointi on käynnistynyt ja sisältötarjontaa laajennetaan vaiheittain syksyn 2025 aikana.

Kaupallinen yhteistyö ja mainonta

Sivusto tarjoaa yrityksille mainosnäkyvyyttä bannerimainonnan ja kaupallisen yhteistyön, kuten natiiviartikkeleiden, muodossa. Mainosratkaisujen suunnittelussa hyödynnetään omistajayritys eLuotsi Finland Oy:n asiantuntemusta digitaalisesta markkinoinnista.