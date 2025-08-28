SuurTampere.fi jatkaa uutisointia Pirkanmaalla uuden omistajan voimin
Useita vuosia tauolla ollut verkkolehti SuurTampere.fi on aloittanut toimintansa uudelleen uuden omistajan voimin. Julkaisun on ostanut digitaaliseen liiketoimintaan erikoistunut kangasalalainen eLuotsi Finland Oy, ja sen päätoimittajana toimii yrityksen perustaja Vesa Nippala.
Toimituksellinen linja keskittyy Tampereen seutuun yhtenäisenä alueena
SuurTampere.fi:n toimituksellinen linja perustuu ajatukseen, että arki Tampereen seudulla ylittää jatkuvasti perinteiset kuntarajat. Tampereen vaikutus koko Pirkanmaan veturina näkyy työssä, opiskelussa, kulttuurissa ja vapaa-ajassa, ja päivittäinen työmatkaliikenne esimerkiksi Kangasalan, Lempäälän, Nokian ja Ylöjärven suunnista on konkreettinen esimerkki seudun asukkaiden yhtenäisyydestä.
Lehden tavoitteena on palvella juuri tätä seudullista yleisöä. Julkaisut painottuvat paikallisuutisiin, taustoittaviin artikkeleihin ja ilmiöihin, jotka koskettavat alueen asukkaita ja yrityksiä. Pyrkimyksenä on antaa lukijoille pelkkiä otsikoita syvempää ymmärrystä ja uusia näkökulmia alueen kehitykseen.
Sivuston uutisointi on käynnistynyt ja sisältötarjontaa laajennetaan vaiheittain syksyn 2025 aikana.
Kaupallinen yhteistyö ja mainonta
Sivusto tarjoaa yrityksille mainosnäkyvyyttä bannerimainonnan ja kaupallisen yhteistyön, kuten natiiviartikkeleiden, muodossa. Mainosratkaisujen suunnittelussa hyödynnetään omistajayritys eLuotsi Finland Oy:n asiantuntemusta digitaalisesta markkinoinnista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa NippalaYrittäjäeLuotsi Finland OyPuh:0456723499vesa@eluotsi.fiwww.eluotsi.fi/vesa-nippala
Linkit
eLuotsi Finland Oy
eLuotsi Finland Oy on digitaaliseen liiketoimintaan erikoistunut yritys, jonka palveluihin kuuluvat kokonaisvaltainen hakukoneoptimointi (SEO), Google Ads -hakusanamainonta sekä datapohjainen ja hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto. Palveluvalikoima kattaa myös natiivimainonnan ja mediatiedottamisen. Lisäksi yritys tarjoaa verkkoliiketoiminnan konsultointia ja toimii asiakkaan edustajana verkkosivustojen teknisissä kehityshankkeissa.
eLuotsi ylläpitää myös useita muita verkkojulkaisuja, kuten B2B-liiketoimintaan keskittyvää B2BSuomi.fi -julkaisua ja kuntosaliharjoitteluun erikoistunutta Punttis.com -sivustoa.
