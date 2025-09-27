SDP:n Pia Viitanen: Muuttaako hallitus veropäätöksiään reilummaksi?
Hallituksen budjetti ei kohtele kaikkia reilusti. Väite siitä, että kaikkien palkansaajien verotus kevenisi ensi vuonna, on väärä. Esimerkiksi lapsettoman, ammattiliittoon kuuluvan keskituloisen verotus jopa nousee hallituksen veropäätösten vuoksi samalla, kun ministerin tuloluokalle on luvassa tuhansien eurojen veronalennukset, valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Viitanen muistuttaa.
Viitasen mukaan tilanne ei muutu yhtään reilummaksi, vaikka katsottaisiin koko hallituskautta.
Veronmaksajien laskelman mukaan yli 20 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat saavat yli viisinkertaisen veroalen verrattuna keskituloiseen, kun tarkastellaan veroprosentin muutosta.
Euromääräisesti veroalennus näille suurituloisille on jopa kolmekymmentäkertainen.
Hallitus on päättänyt myös kohdistaa verosanktion ammattiliittoon kuuluville palkansaajille, ja poistaa mm. työhuonevähennyksen. Hallituksen huonon työllisyydenhoidon johdosta työttömyysvakuutusmaksut nousevat.
Viitanen huomauttaa, että keskituloisilla verorasitus kasvaa hallituskaudella valmisteverojen ja alv-muutosten myötä arviolta 0,5 prosenttia. Tämän seurauksena moni keskituloinen jää hallituksen lupauksista huolimatta vaille veronalennusta tai joutuu jopa maksamaan enemmän veroja kuin Orpon hallituksen aloittaessa.
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA laski vuodenvaihteessa, että keskituloisen verorasitus oli noussut korkeimmalle tasolle kymmeneen vuoteen. Ensi vuoden veropäätökset eivät tilannetta keskituloiselle juurikaan paranna. Joidenkin verotus jopa kiristyy.
- Pääministeri Petteri Orpo väitti, että jokaisen verot alenevat ensi vuonna. Olisi ollut oikeampaa sanoa, että jokaisen yli kymppitonnin tienaavan verot alenevat, Viitanen huomauttaa.
- SDP on esittänyt jo tälle vuodelle keveämpää verotusta pieni- ja keskituloisille kuin hallitus esitti, ja nyt olemme esittäneet, että ensi vuodelle veronkevennysvara käytettäisiin pieni- ja keskituloisten veronkevennyksiin. Miljonäärit voivat nyt odottaa.
Viitanen kysyykin pääministeri Orpolta:
- Kun faktat hallituksen veropäätöksistä on nyt käyty läpi, kysynkin pääministeriltä: aikoo hallitus muuttaa verotuspäätöksiään reilummiksi niin, että pääministerin lupaus siitä, että jokaisen verotus laskee, myös käytännössä toteutuisi?
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
