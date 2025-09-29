VIIVI kertoo Vain elämää -ohjelmassa perhehaaveistaan: ”Haluaisin kovasti olla äiti"
Vain elämää -ohjelmassa vietetään perjantaina VIIVIn päivää. Jaksossa hän puhuu avoimesti haaveistaan.
Lukuisista hiteistään tunnettu 26-vuotias VIIVI on saavuttanut urallaan paljon: moninkertaista platinaa, loppuunmyytyjä konsertteja ja suuria festivaalilavoja. Artistina VIIVI on toteuttanut haaveensa, mutta räppäri Lauri Haav haluaa tietää, millaisia haaveita hänellä on tulevaisuudelle.
– Ehkä ylipäätään elämässä suurin unelmani on se, että haluaisin kovasti olla äiti jonain päivänä. Haluaisin lapsia, VIIVI sanoo.
Hän on pohtinut paljon oman uravalintansa vaikutuksista unelman toteutumiseen.
– Olen miettinyt todella paljon, että kun on tällainen ura, joka vaatii ihan kaiken, ja oman perheen saaminen on suuri unelmani, niin onko mahdollista saada ne molemmat? Tuntuu typerältä, että pitäisi luopua täysin tästä saadakseen sen.
Jonna Tervomaa toteaa heti, ettei VIIVIn todellakaan tarvitse luopua urastaan perhehaaveidensa takia.
– Mitä olen oppinut tuntemaan sinua täällä ja mitä olet kertonut turvaverkostasi, luulen, ettei sinulla ole huolen häivää. Anna palaa vaan! Ehdit tehdä sen kaiken, hän sanoo.
Kaikki artistit ovat Jonnan kanssa samaa mieltä.
– Tulee eri elämänvaiheita. Pitää luottaa siihen, että elämä kantaa, Vesta toteaa.
Vain elämää nähdään Nelosella perjantaisin klo 20. Ruutu+-tilaajat voivat katsoa seuraavan perjantain jakson viikkoa etukäteen.
Vain elämää -kauden jaksojärjestys:
5.9. Saapuminen Satulinnaan
12.9. Käärijän päivä
19.9. Jonna Tervomaan päivä
26.9. Pelle Miljoonan päivä
3.10. VIIVIn päivä
10.10. Lauri Haavin päivä
17.10. Mikki Kausteen päivä
24.10. Vestan päivä
31.10. Johannes Brotheruksen päivä
7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä
14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä
21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä
28.11. MIELI-päivä
5.12. Kaikki biisit 1/2
12.12. Kaikki biisit 2/2
19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)
