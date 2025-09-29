Nelonen Media

VIIVI kertoo Vain elämää -ohjelmassa perhehaaveistaan: ”Haluaisin kovasti olla äiti"

30.9.2025 10:33:12 EEST

Vain elämää -ohjelmassa vietetään perjantaina VIIVIn päivää. Jaksossa hän puhuu avoimesti haaveistaan.

Petri Aho

Lukuisista hiteistään tunnettu 26-vuotias VIIVI on saavuttanut urallaan paljon: moninkertaista platinaa, loppuunmyytyjä konsertteja ja suuria festivaalilavoja. Artistina VIIVI on toteuttanut haaveensa, mutta räppäri Lauri Haav haluaa tietää, millaisia haaveita hänellä on tulevaisuudelle.

Ehkä ylipäätään elämässä suurin unelmani on se, että haluaisin kovasti olla äiti jonain päivänä. Haluaisin lapsia, VIIVI sanoo.

Hän on pohtinut paljon oman uravalintansa vaikutuksista unelman toteutumiseen.

Olen miettinyt todella paljon, että kun on tällainen ura, joka vaatii ihan kaiken, ja oman perheen saaminen on suuri unelmani, niin onko mahdollista saada ne molemmat? Tuntuu typerältä, että pitäisi luopua täysin tästä saadakseen sen.

Jonna Tervomaa toteaa heti, ettei VIIVIn todellakaan tarvitse luopua urastaan perhehaaveidensa takia.

Mitä olen oppinut tuntemaan sinua täällä ja mitä olet kertonut turvaverkostasi, luulen, ettei sinulla ole huolen häivää. Anna palaa vaan! Ehdit tehdä sen kaiken, hän sanoo.

Kaikki artistit ovat Jonnan kanssa samaa mieltä.

Tulee eri elämänvaiheita. Pitää luottaa siihen, että elämä kantaa, Vesta toteaa.

Vain elämää nähdään Nelosella perjantaisin klo 20. Ruutu+-tilaajat voivat katsoa seuraavan perjantain jakson viikkoa etukäteen.

Vain elämää -kauden jaksojärjestys:

5.9. Saapuminen Satulinnaan

12.9. Käärijän päivä

19.9. Jonna Tervomaan päivä

26.9. Pelle Miljoonan päivä

3.10. VIIVIn päivä

10.10. Lauri Haavin päivä

17.10. Mikki Kausteen päivä

24.10. Vestan päivä

31.10. Johannes Brotheruksen päivä

7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä

14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä

21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä

28.11. MIELI-päivä

5.12. Kaikki biisit 1/2 

12.12. Kaikki biisit 2/2 

19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)

ruutunelonenvain elämääviivi

Petri Aho
Nelonen Media

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, GrooveFM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.

Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.

Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.

