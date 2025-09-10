Vihreät Espoon strategiasovusta: Lasten ja nuorten pääkaupunki panostaa koulutukseen, puuttuu alueiden eriytymiseen ja vahvistaa otettaan luonto- ja ilmastotyössä
Espoon valtuustoryhmät ovat päässeet sopuun kaupungin uudesta strategiasta eli Espoo-tarinasta. Sovussa ovat mukana kaikki muut ryhmät paitsi perussuomalaiset. Strategian päätavoitteena on tehdä kaupungista lasten ja nuorten pääkaupunki.
“Olemme tyytyväisiä neuvottelutulokseen. Vihreiden tavoitteena oli nostaa kunnianhimon tasoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisessa, asuinalueiden eriytymisen pysäyttämisessä sekä luonto- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Nämä tavoitteet toteutuivat”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikki Kauste summaa.
“Vihreille Espoo on jo pitkään ollut lasten ja nuorten pääkaupunki, ja nyt se tunnistetaan kaupungin strategian ykkösasiana. Tulevina vuosina on erityisen tärkeää varmistaa, että ryhmäkoot pidetään maltillisina ja aikuisten riittävä määrä turvataan. Strategiassa linjataan myös lukiopaikkojen riittävästä määrästä sekä nuorten mahdollisuuksista harrastaa ja saada työkokemusta. Nämä olivat kaikki Vihreille tärkeitä tavoitteita neuvotteluissa”, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Saara Hyrkkö kertoo.
Vihreille on ehdottoman tärkeää, että Espoo pitää uskottavasti kiinni luonto- ja ilmastotavoitteistaan.
“Kunnianhimoinen ilmastotyö jatkuu. Vihreiden tavoitteiden mukaisesti valtuustokauden aikana päätetään tarvittavat lisätoimet, jotta Espoo saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Espoo-tarinan myötä Espoo myös sitoutuu perustamaan säännöllisesti uusia luonnonsuojelualueita”, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen kertoo.
“Espoota kehitetään yhä viihtyisämmäksi ja kestävämmäksi kaupungiksi. Vihreiden tavoitteiden mukaisesti panostamme kävelykeskustojen kehitykseen sekä joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn”, Partanen lisää.
Suurena haasteina Espoolle strategiassa tunnistetaan asuinalueiden eriytyminen eli segregaatio. Vihreille on tärkeää, että eriytymiseen puututaan päättäväisesti ja monialaisesti.
“Kaikki alueet ja kaikki espoolaiset on pidettävä mukana kaupungin kehityksessä. Tämä vaatii tekoja lukuisilla eri aloilla. Käynnistämme kaupunkiuudistusohjelmat, joilla vahvistetaan eriytymisen riskissä olevien alueiden vetovoimaa ja viihtyisyyttä. Tavoitteena on myös, että erot kotimaan- ja vieraskielisten välillä oppimistuloksissa, osallisuudessa ja työllisyydessä kapenevat. Strategia ottaa tiukan linjan: Syrjinnälle ja rasismille ei ole Espoossa sijaa. Eri kielet ja kulttuurit ovat meille rikkaus”, Kauste linjaa.
“Vihreille oli todella tärkeää, että strategiassa tunnistetaan kulttuurin merkitys paitsi kaupungin vetovoimatekijänä, myös asukkaiden hyvinvoinnin ja resilienssin rakentajana. Haluamme myös, että Espoo on Suomen paras opiskelijakaupunki ja että mahdollisimman moni löytäisi kodin täältä myös valmistumisen jälkeen”, Hyrkkö päättää.
