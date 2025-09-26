Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kaupungintalo muuttuu Las Vegasin kasinoksi

26.9.2025 19:10:16 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupungin syntymäpäiviä juhlitaan punaisella matolla, amerikanraudalla ja kaupunginorkesterin konsertilla torstaina 2. lokakuuta, kun kaupungintalo muuttuu yhden illan ajaksi tyylikkääksi Las Vegasin kasinoksi.

Lavalle nousee Vaasan kaupunginorkesteri Antti Rissasen johdolla, solisteina Suomen Frank Sinatraksaksikin kutsuttu Juki Välipakka ja italialaissyntyinen Chiara Orlandi.

Konsertissa kuullaan amerikkalaisia ja italialaisia ikivihreitä, kuten Come Fly With Me, Fly Me to the Moon, My Way ja I Wanna Be Loved by You. Illan seremoniamestarina yleisöä viihdyttää maamme johtava viihteen ja jazzin tuhattaituri Antti Rissanen.

Ennen konserttia kaupungintalon edessä vieraat voivat astua punaiselle matolle ja poseerata klassisen amerikanraudan kyydissä. Väliajalla tarjolla on Las Vegas -aiheisia suklaaleivoksia, jotka on valmistettu vain tätä iltaa varten.

