Vaasan kaupungintalo muuttuu Las Vegasin kasinoksi

Lavalle nousee Vaasan kaupunginorkesteri Antti Rissasen johdolla, solisteina Suomen Frank Sinatraksaksikin kutsuttu Juki Välipakka ja italialaissyntyinen Chiara Orlandi.

Konsertissa kuullaan amerikkalaisia ja italialaisia ikivihreitä, kuten Come Fly With Me, Fly Me to the Moon, My Way ja I Wanna Be Loved by You. Illan seremoniamestarina yleisöä viihdyttää maamme johtava viihteen ja jazzin tuhattaituri Antti Rissanen.

Ennen konserttia kaupungintalon edessä vieraat voivat astua punaiselle matolle ja poseerata klassisen amerikanraudan kyydissä. Väliajalla tarjolla on Las Vegas -aiheisia suklaaleivoksia, jotka on valmistettu vain tätä iltaa varten.