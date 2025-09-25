Fliiga

SPV voitti taas, OLS:n yllätys suli lopussa, EräViikingeille avausvoitto

26.9.2025 21:42:40 EEST | Fliiga | Tiedote

F-liigan perjantain kärkiottelu pelattiin Nokialla, jossa SPV otti vakuuttavasti jo kauden kolmannen voittonsa kaatamalla mestariehdokkaisiin luetun Nokian KrP:n 5-3. Illan muissa ottelussa EräViikingit avasi voittotilinsä kaatamalla vieraissa FBC Turun 7-4 ja Oulussa 56 sekunnin päässä tappiosta ollut Classic löi rangaistuslaukauksilla OLS:n 5-4.

PV nousi Nokialla johtoon toisessa erässä Konsta Haukkalan ylivoimamaalilla, ja eroa alkoi syntyä kolmannessa. Juuso Keskinen nosti maalin kulmalta SPV:n kolmannen maalin KrP:n juostua pallon perässä, ja viimeisellä kympillä Jeri Heikkilä unelmalaukauksella ja Riku Hakanen poikkisyötöstä siirsivät vieraat jo 5–1-johtoon. Isäntien yritys ilman maalivahtia tuotti tänään ainoastaan Joona Rantalan lohdutusosuman.

Alkuun maalin tappiolla ollut OLS nousi Riku Ruonakankaan tasoituksen jälkeen kolmesti johtoon, kun Kimi Vänttilä huudatti kotiyleisöä avauserässä 2–1-maalilla, Olli Lukkari toisessa 3–2-osumalla ja vielä Ruonakangas kuusi ja puoli minuuttia ennen täyttä aikaa iskemällä keltaiset 4–3-johtoon. Summeriin saakka ei keltaisten puolustustaistelu kuitenkaan jaksanut, ja Classicin painaessa kuudella viittä vastaan Peteris Trekse nosti tasoituksen pelikellon näyttäessä 59.04. Alakynnessä oli kotijoukkue viimeisen minuutin ja osan jatkoaikaakin, mutta ero syntyi vasta komeita osumia vilisseessä rangaistuslaukauskisassa. Classic kipusi edelle kolmannessa parissa, ja sen viidennen laukojan Eemeli Salinin varma nosto rystyltä verkkoon saatteli lisäpisteen Tampereelle. Classicin illan avausmaali oli Ilmo Leinon ensimmäinen F-liigassa.

Ensimäistä voittoaan hakeneet FBC Turku ja EräViikingit olivat kahden erän jälkeen vielä tasalukemissa 4-4 isäntien käytyä kolmesti ja vieraiden kerran maalin johdossa. Sitten nousi esiin EräViikinkien farmijoukkue SB Vantaasta nostama Axel Telkki, joka laukoi kuusi minuuttia ennen loppua voittomaaliksi jääneen 5–4-osuman ja Daniel Tenhosen maalin jälkeen taituroi vielä näyttävällä rangaistuslaukauksella loppunumerot. Maalit olivat 2003 syntyneen Telkin ensimmäiset liigatasolla. Kaksi maalia iski EräViikingeille myös Ville Heiska.

Lauantaina ovat vuorossa ottelut Hawks -Westend Indians ja OLS-LASB.

