Eurojackpotin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon

26.9.2025 22:35:23 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistain arvonnassa pelin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon.

Perjantai-illan Eurojackpotin arvonnan oikea rivi on 12, 24, 26, 35 ja 48. Tähtinumerot 1 ja 2.

Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina pelin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon.

5+1 -tuloksia löytyi kolme kappaletta ja niillä voitti 629 845 euroa. Voitoista kaksi meni Saksaan ja yksi Tanskaan.

5+0 -oikein rivejä löytyi yhdeksän kappaletta. Niillä voitti 118 401 euroa. Voitoista kuusi meni Saksaan, yksi Norjaan, yksi Kreikkaan ja yksi Tšekkiin.

Suomesta löytyi kolme kappaletta 4+2 -oikein rivejä, joilla voitti 4 394 euroa.

Perjantai-Jokerin voittorivi on 8 4 5 0 7 1 0. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Perjantain Millin voittorivi on 6, 10, 13, 22, 26 ja 27. Lisänumero 28. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Hampuri 8. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.

Veikkaus

www.veikkaus.fi/yritys

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

