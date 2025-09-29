EK ja SY: Hankintalain uudistus tärkeä askel kohti tehokkaampaa ja terveempää julkista taloutta

”Hallitus on ottanut tärkeän askeleen kohti julkisten hankintojen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Hankintalain uudistus on välttämätön kirittäjä suomalaisille markkinoille. Uudistus tukee sekä julkisen talouden kestävyyttä että yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää. Erityisen tärkeää on, että uudistus avaa pk-yrityksille nykyistä enemmän mahdollisuuksia osallistua kilpailuun ja tuoda parempia ratkaisuja julkisen sektorin käyttöön”, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

EK ja SY pitävät tärkeänä, että myös muut uudistuksen mahdollisuudet, kuten markkinavuoropuhelun vahvistaminen, hyödynnetään täysimääräisesti.

”Julkisen sektorin on tärkeää tarkastella kriittisesti omia toimintojaan ja niiden tehokkuutta. On syytä keskittyä ydintekemiseen, tunnistaa oman toiminnan kustannukset ja ostaa yksityisiltä yrityksiltä se, minkä ne tekevät paremmin ja tehokkaammin. Kaikki voittavat, kun kilpailu toimii ja yksityisillä yrityksillä on tilaa ja mahdollisuuksia palvella myös julkisen sektorin asiakkaita”, SY:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hankintalain edistämisen lisäksi järjestöt toivovat hallitukselta rohkeutta jatkaa samalla linjalla myös jätelain sekä muissa julkisen ja yksityisen välistä kilpailuneutraliteettia edistävissä uudistuksissa.

”On olennaista, että toimivalle kilpailulle luodaan tilaa myös jätealalla. Jo nykyisin noin 34 prosenttia suomalaisista kotitalouksista – lähes kaksi miljoonaa asukasta – saa jätehuoltopalvelunsa muilta toimijoilta kuin jätealan inhouse-yhtiöiltä”, Häkämies muistuttaa.

”Tämä osoittaa, että lakisääteiset tehtävät voidaan hoitaa kustannustehokkaasti ilman ylikunnallisia jäteyhtiöitä kilpailuttamalla suoraan itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Toivomme, että hallituksella riittää rohkeutta myös jätelain uudistamiseen”, Pentikäinen painottaa.

