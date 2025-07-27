Team Rynkeby -säätiö juhlii 25-vuotista taivaltaan: yli 112 miljoonaa euroa kerättiin eri puolilla Eurooppaa vakavasti sairaiden lasten hyväksi
Suomen keräystulos vuonna 2025 oli upea 618 265 euroa elintärkeään työhön.
Tällä kaudella 2025/26 Team Rynkeby Säätiö juhlii 25-vuotispäiväänsä tunnuksella "Making a Difference Since 2002". Viimeisen neljännesvuosisadan aikana järjestö on yhdistänyt tuhansia vapaaehtoisia pyöräilijöitä ja huoltohenkilöstöä eri puolilla Eurooppaa ja kerännyt yli 112 000 000 euroa vakavasti sairaiden lasten ja heidän perheidensä tukemiseen.
Toivon ja edistyksen perintö
Perustamisestaan vuonna 2002 lähtien Team Rynkeby ei ole vain pyöräillyt Pariisiin joka kesä, vaan se on myös auttanut muuttamaan elämää rahoittamalla uraauurtavaa tutkimusta ja tarjoamalla elintärkeää tukea sairastuneiden lasten perheille. Nykyään merkittävien lääketieteellisten läpimurtojen ansiosta yhä useammat lapset selviävät vakavista sairauksista – edistyksen on osittain mahdollistanut säätiön varainkeruu.
"Se, mikä alkoi 11 pyöräilijästä, on kasvanut liikkeeksi, jota vievät eteenpäin tuhannet vapaaehtoiset. Heidän sitoutumisensa on syy siihen, miksi voimme tukea tutkimusta ja perheitä vuodesta toiseen – he ovat Team Rynkebyn todellinen liikkeellepaneva voima", sanoo Lea Koivisto, Team Rynkeby Suomen maajohtaja.
Tietoa Team Rynkebystä
Team Rynkeby on Euroopan suurin hyväntekeväisyyspyöräilyprojekti, joka on omistettu keräämään rahaa vakavasti sairaille lapsille. Viime kaudella projektiin osallistui yli 2 700 pyöräilijää ja huollon jäsentä 8 maasta sekä kansainvälinen joukkue. Joka kesä he pyöräilevät Pariisiin lisätäkseen tietoisuutta ja kerätäkseen varoja niin pieniltä kuin suuriltakin yrityksiltä hyvään tarkoitukseen.
Kaikki osallistujat kattavat omat polkupyöriin, pyöräilyvarusteisiin ja hotelleihin liittyvät kulunsa, kun taas projektin pääkustannukset jaetaan Eckes-Graninin kesken sen tuotemerkkien Rynkeby, God Morgon, Hohes C, granini, kumppaneiden kesken sekä prosenttiosuudella kerätyistä varoista. Enintään 12 % kerätyistä varoista käytetään hallintokuluihin.
Tänä vuonna kerätyt varat hyödyttävät seuraavia organisaatioita:
- Tanska: Lasten syöpäsäätiö, Tanskan keuhkoliitto/Lasten keuhkosäätiö
- Ruotsi: Ruotsin lapsuusiän syöpäsäätiö, Ruotsin lapsuuden aivosäätiö
- Norja: Norjan Lapsuusiän Syöpäyhdistys
- Suomi: Sylva ry, AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö
- Islanti: Umhyggja
- Färsaaret: Berin, Sinnisbati, Neriuffik, Krabbameinsfelagid, Hjartabarnid
- Saksa: Saksan lastensyöpäsäätiö
- Sveitsi: Sveitsin lapsuusiän syövän tutkimussäätiö
- Kansainvälinen joukkue: Espanja: Hospital Sant Joan de Déu Barcelona / Liettua: Mamų unija / Saksa: Deutsche Kinderkrebsstiftung / Färsaaret: Krabbameinsfelagid / Suomi: Sylva ry, AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö / Ruotsi: Barncancerfonden, Barnhjärnfonden / Tanska: Børnecancerfonden, Lungeforeningen/Børnelungefonden / Norja: Barnekreftforeningen
Lisätiedot
Lea Koivisto, maajohtaja
lmck@team-rynkeby.com, p. 040 5518159
