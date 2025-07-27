Team Rynkeby -säätiö juhlii 25-vuotista taivaltaan: yli 112 miljoonaa euroa kerättiin eri puolilla Eurooppaa vakavasti sairaiden lasten hyväksi

Toivon ja edistyksen perintö

Perustamisestaan vuonna 2002 lähtien Team Rynkeby ei ole vain pyöräillyt Pariisiin joka kesä, vaan se on myös auttanut muuttamaan elämää rahoittamalla uraauurtavaa tutkimusta ja tarjoamalla elintärkeää tukea sairastuneiden lasten perheille. Nykyään merkittävien lääketieteellisten läpimurtojen ansiosta yhä useammat lapset selviävät vakavista sairauksista – edistyksen on osittain mahdollistanut säätiön varainkeruu.

"Se, mikä alkoi 11 pyöräilijästä, on kasvanut liikkeeksi, jota vievät eteenpäin tuhannet vapaaehtoiset. Heidän sitoutumisensa on syy siihen, miksi voimme tukea tutkimusta ja perheitä vuodesta toiseen – he ovat Team Rynkebyn todellinen liikkeellepaneva voima", sanoo Lea Koivisto, Team Rynkeby Suomen maajohtaja.

Tietoa Team Rynkebystä

Team Rynkeby on Euroopan suurin hyväntekeväisyyspyöräilyprojekti, joka on omistettu keräämään rahaa vakavasti sairaille lapsille. Viime kaudella projektiin osallistui yli 2 700 pyöräilijää ja huollon jäsentä 8 maasta sekä kansainvälinen joukkue. Joka kesä he pyöräilevät Pariisiin lisätäkseen tietoisuutta ja kerätäkseen varoja niin pieniltä kuin suuriltakin yrityksiltä hyvään tarkoitukseen.

Kaikki osallistujat kattavat omat polkupyöriin, pyöräilyvarusteisiin ja hotelleihin liittyvät kulunsa, kun taas projektin pääkustannukset jaetaan Eckes-Graninin kesken sen tuotemerkkien Rynkeby, God Morgon, Hohes C, granini, kumppaneiden kesken sekä prosenttiosuudella kerätyistä varoista. Enintään 12 % kerätyistä varoista käytetään hallintokuluihin.

Tänä vuonna kerätyt varat hyödyttävät seuraavia organisaatioita:

Tanska: Lasten syöpäsäätiö, Tanskan keuhkoliitto/Lasten keuhkosäätiö

Ruotsi: Ruotsin lapsuusiän syöpäsäätiö, Ruotsin lapsuuden aivosäätiö

Norja: Norjan Lapsuusiän Syöpäyhdistys

Suomi: Sylva ry, AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö

Islanti: Umhyggja

Färsaaret: Berin, Sinnisbati, Neriuffik, Krabbameinsfelagid, Hjartabarnid

Saksa: Saksan lastensyöpäsäätiö

Sveitsi: Sveitsin lapsuusiän syövän tutkimussäätiö

Kansainvälinen joukkue: Espanja: Hospital Sant Joan de Déu Barcelona / Liettua: Mamų unija / Saksa: Deutsche Kinderkrebsstiftung / Färsaaret: Krabbameinsfelagid / Suomi: Sylva ry, AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö / Ruotsi: Barncancerfonden, Barnhjärnfonden / Tanska: Børnecancerfonden, Lungeforeningen/Børnelungefonden / Norja: Barnekreftforeningen

Lisätiedot

Lea Koivisto, maajohtaja

lmck@team-rynkeby.com, p. 040 5518159