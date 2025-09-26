Hanna Sarkkinen: Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöön puuttuminen on kaikkien työntekijöiden etu
STT uutisoi lauantaina Turun Mayerin telakalta paljastuneesta ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttövyyhdistä. Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen vaatii lainsäädäntömuutoksia esiin tulleiden väärinkäytösten kitkemiseksi.
− On korkea aika tunnustaa, ettei työoikeuksien noudattamista voi jättää vain toiveiden varaan, vaan tarvitaan tiukempaa lainsäädäntöä. Alipalkkaus on kriminalisoitava, jotta vastaavia uutisia ei nähdä jatkossa. Lisäksi ammattiliitoille on annettava kanneoikeus, jotta laittomasti toimivat yritykset saadaan paremmin vastuuseen, Sarkkinen vaatii.
Telakan alihankintaketjusta on paljastunut räikeää työlainsäädännön ja työehtosopimusten kiertämistä. Ukrainalaisilla työntekijöillä on teetetty ylipitkiä päiviä, lisiä on jäänyt maksamatta ja työntekijät ovat menettäneet tuhansia euroja heille kuuluvia palkkoja. Työnantajayritysten toiminta on ollut sekavaa ja työntekijöitä on painostettu.
− Teollisuuden ja rakennustyömaiden pitkiin alihankintaketjuihin piilotetusta riistosta pitäisi vastuuttaa myös pääurakoitsijaa. Tarvitsemme vahvempaa ketjuvastuuta valvonnan ja lainsäädännön kautta, Sarkkinen sanoo.
Sarkkinen näkee, että ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön puuttuminen on myös suomalaisen työntekijän ja reilusti toimivan yrittäjän etu.
− Reilusti toimivat yritykset eivät pärjää kilpailussa lakeja ja työehtosopimuksia kiertävien kepuliyritysten kanssa. Ulkomaalaisen työvoiman laiton hyväksikäyttö polkee ennen pitkää kaikkien työehtoja ja heikentää näin myös suomalaisten työntekijöiden tilannetta.
− Hallituksen on nyt aika herätä puolustamaan työntekijöitä ja reilusti toimivia yrittäjiä, ja kriminalisoida alipalkkaus ja antaa ammattiliitoille kanneoikeus, Sarkkinen vaatii.
Yhteyshenkilöt
Hanna SarkkinenkansanedustajaPuh:050 512 2606hanna.sarkkinen@eduskunta.fi
