SDP:n Eveliina Heinäluoma: Aikooko hallitus puuttua ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön?
STT on raportoinut tänään työvoiman hyväksikäytöstä telakka-alalla. Turun telakalla on työskennellyt epämääräisissä alihankintasuhteissa ukrainalaisia, jotka ovat tehneet jopa 14-tuntisia päiviä ja joiden saamatta jääneet palkanlisät lasketaan Teollisuusliiton mukaan kymmenissätuhansissa euroissa. Heinäluoma pitää jutussa raportoituja epäkohtia järkyttävinä, mutta ei yllättävinä.
- Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ilmenee valitettavasti säännöllisesti. Suomessa on jo pitkään tarvittu uudistuksia työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjumiseksi. Nyt olisi hallituksen tartuttava toimeen ja puututtava työntekijöiden hyväksikäyttöön.
Heinäluoman mukaan hallituksen toimettomuus asiassa ei ole sattumaa.
- Kyse ei ole siitä, että hallitus ei olisi tietoinen ongelmasta tai sen ratkaisusta, vaan hallituspuolueet eivät ole pitäneet asiaan puuttumista tärkeänä. Vuonna 2024 Orpon hallitus taipui vasta julkisen paineen myötä käynnistämään harmaan talouden toimintaohjelman ja palauttamaan työlle osan jo leikatuista rahoista. Hallitus on kaudellaan ollut myös kiinnostuneempi tänne töihin tulevien elämän vaikeuttamisesta kuin sen varmistamisesta, että heihin pätevät samat pelisäännöt kuin suomalaisiin työntekijöihin.
Heinäluoma peräänkuuluttaa uudistusten kiireellisyyttä.
- Keinoja työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja heikossa asemassa olevien työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi on. Tarvitsemme tehokkaampia tapoja sanktioida ja valvoa ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä. Näitä ovat esimerkiksi alipalkkauksen kriminalisointi, ammattiliittojen kanneoikeus sekä harmaan talouden torjunnan riittävien resurssien turvaaminen. Lisäksi tulee varmistaa viranomaisten riittävät toimivaltuudet, luettelee Heinäluoma.
Heinäluoma muistuttaa, että työvoiman hyväksikäyttö haittaa myös rehellisesti toimivien yritysten pärjäämistä ja suomalaisten palkkaamista kilpailun vääristymisen myötä.
– Hallituksen on viimein herättävä tilanteeseen ja tehtävä tarvittavat uudistukset hyväksikäytön kitkemiseksi. Jokainen tapaus on liikaa, päättää Heinäluoma.
