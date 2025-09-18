Vanhan metsän elegia ja Puun avaruudesta ehdolla Vuoden runoteokseksi
Runoyhdistys Nihil Inheritin vuosittain jakaman palkinnon ehdokkaat on julkistettu.
Raadin arvio Pirjo Lyytikäisen Vanhan metsän elegiasta (Aviador 2025):
"Pirjo Lyytikäisen esikoisrunoteos Vanhan metsän elegia on lyyrinen metsäretki ja kannanotto luonnon puolesta. Teoksessa nousevat esiin metsän monet äänet ja niiden eri sävyt, joita typografinen asettelu onnistuneesti ilmentää.
Elegioille tyypillinen kaiho on läsnä runojen tunnemaisemassa, erityisesti avohakkuumaisemaa kuvaavassa osastossa. Metsän tuntua kuvaavat lukuisat uudisyhdyssanat, kuten "lumenkimallusmetsä" ja "sammalhehku", ovat kekseliäitä ja aistivoimaisia."
Raadin lausunto Katja Meriluodon Puun avaruudesta -kokoelmasta (Aviador 2025):
"Katja Meriluodon teos Puun avaruudesta vie lukijan matkalle lajien välisiin suhteisiin, Ekologiaa, taksonomiaa ja rajanvetojen vaikeuksia tutkiva teos onnistuu kuvaamaan lajienvälistä vuorovaikutusta monisäikeisesti ja koskettavasti.
Erityisen ansioitunutta on tapa, jolla Puun avaruudesta tunnustelee muiden kuin ihmislajisten eliöiden kokemuksia, päästäen lukijan sisään esimerkiksi päpsiäisten eli kärpästen kokemusmaailmaan.
Kokoelma kannustaa elävien ja elottomien väliseen yhteiseloon kaikkine vaikeuksineenkin, ja löytää myös ihmiselle oman paikkansa elonkehässä."
Muut ehdokkaat:
–Vesa Haapala: Maallisten ilojen puutarha (Otava 2025)
–Vilja-Tuulia Huotarinen: Menettämisestä, säilyttämisestä (Siltala 2024)
–Sanna Karlström: Maanpäällinen osa (Otava 2025)
–V.S. Luoma-aho: Teoria (Poesia 2024)
–Olli Sinivaara: Valoon, vihreään (Teos 2025)
Palkinnonjakotilaisuus
Vuoden runoteos ja runousteko palkitaan Turun kirjamessuilla 3.10. klo 17 alkaen Logomolla (Pajala, 3 krs.). Tilaisuudessa ovat läsnä kategorioiden voittajat. Palkintotilaisuuden juontaa palkintoraadin jäsen Matias Loikala Tuli & Savu -lehdestä.
Palkintoraatiin kuuluivat vuonna 2025: Matti Kangaskoski (pj.), Anni Katajapuu, Laura Kärkäs, Matias Loikala, Aamu Pulkkinen ja Tuomas Taskinen.
Voittajille jaettavat runoesineet on suunnitellut Kirsi-Marja Moberg.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus
Rautalampilaissyntyisen Anne Hännisen uusin runokokoelma on eleginen puolustuspuhe luomakunnan ihmeellisyyden puolesta18.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Anne Hännisen seitsemännessätoista runokokoelmassa pääosassa on suru eläinten, kasvien ja luonnon puolesta, joita ihminen tuhoaa sotien myös omaa lajiaan vastaan. Vain hetkessä häviää pitkinä aikakausina rakennettua.
Kulttuurikeskus Caisassa kuullaan tahattomasti lapsettomien tarinoita monitaiteisena runoesityksenä18.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Tiedote 15.9.2025 Julkaisuvapaa heti Olen niitty, odotan Runoteokseen pohjautuva monitaiteinen esitys tahattomasti lapsettomien tarinoista 1.10.2025 klo 19 60 min. + alustus n. 20 min. + loppukeskustelu, ei väliaikaa Kulttuurikeskus Caisa, Kaikukatu 4, Helsinki Kulttuurikeskus Caisassa saa ensi-iltansa keskiviikkona 1.10.2025 klo 19 monitaiteinen runoesitys Olen niitty, odotan. Teos pohjaa Outi-Illuusia Parviaisen samannimiseen runoteokseen (Aviador, 2025) ja tuo näyttämölle tahattoman lapsettomuuden kokemukset. Esitys yhdistää lavarunouden, Mikko Innasen sävellykset, äänimaisemat ja visuaaliset elementit immersiiviseksi kokonaisuudeksi. Jopa viidesosa hedelmällisessä iässä olevista suomalaisista kohtaa tahattoman lapsettomuuden (lähde: Simpukka ry). Lapsettomuuteen liittyy myös kuolema, ja esimerkiksi keskenmenot ovat yleisiä. Esityksessä tuodaan esiin tahattoman lapsettomuuden yksilöllisiä kokemuksia, ja häpeä ja näkymättömäksi jäävä suru tuodaan näyttämölle erilaisia kokemuksia kunn
Anu Löyttyniemen Kynäkuntoilua-oppaasta virikkeitä terapeuttiseen kirjoitusharrastukseen17.9.2025 15:06:49 EEST | Tiedote
Anu Löyttyniemen tietokirja Kynäkuntoilua – opas omaehtoiseen kirjoittamiseen on julkaistu Aviadorin kustantamana. Perinteinen käsin kirjoittaminen tekee tutkitusti aivoillemme ja mielenterveydellemme hyvää. Kun totut kirjoittamaan käsin, käsi tottuu ja käsiala sujuvoituu. Kynä kirjoittaa juuri sen verran kuin mieli kantaa. Kirjoittaminen ja lukeminen voivat olla mieltä tyynnyttäviä ja lohduttavia työkaluja tuulisessa ajassamme selviytymiseen. Kynäkuntoilua-oppaan ytimessä on kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttinen rooli. Kirjoittaminen auttaa selviytymään elämän kriiseissä, mutta se voi myös ennaltaehkäistä tilanteita, joissa elämänhallinta on uhattuna. Kirjoittaen ja lukien saamme lohtua ja hoivaa, ja kun pysähdymme tekstien äärelle, löydämme sanojen takaa uusia ajatuksia. Itseään pääsee tutkiskelemaan kuin varkain ja Kynäkuntoilua ohjeineen toimii tässä omana, yksityisenä viikkopäiväkirjan pohjana. Anu Löyttyniemi on kokenut opettaja, kouluttaja, kirjallisuusterapiaohjaaja ja tiet
Vesa Kaleva Lehtisen pohdiskelevat esseet tiivistävät musiikin ja musisoinnin perimmäisen olemuksen17.9.2025 13:45:25 EEST | Tiedote
Vesa Kaleva Lehtisen tietokirja Musiikki meissä on julkaistu Aviadorin kustantamana. Mikä on musiikin perimmäinen tarkoitus? Miten musisoinnin yhteinen kokemus syntyy? Mitä tapahtuu musisoivan ihmisen mielessä ja kehossa? Mitä musiikki ja musiikin tekeminen ihmiselle opettaa? Mitä voisi olla yhteismusisoinnin etiikka? Millaista on musiikki ja musisointi tulevaisuudessa? Entä mitä tapahtuu, kun tekoäly tuodaan konserttisaleihin? Filosofian tohtori Vesa Kaleva Lehtinen pohtii esseekokoelmassaan musiikin ja musisoinnin perusluonnetta. Aiemmassa tutkimustyössään hän on perehtynyt erityisesti sinfoniaorkesterin itseohjautuvuuteen. Hän toimii myös aktiivimuusikkona, pasunistina Sinfonia Lahdessa. LEHTINEN, VESA KALEVA : Musiikki meissä 224 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789523813649 Ilmestymisaika: Syyskuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jar
Sanni Mätön valokuvia Kulttuurikulmassa 15.–30.9.202517.9.2025 12:49:47 EEST | Tiedote
Katseet – Muotokuvia eletystä elämästä Aviadorin Kulttuurikulma, Liisankatu 19, 00170 Helsinki Sanni Mätön valokuvanäyttely kutsuu katsojan viipymään siinä, mikä on ohikiitävää ja usein huomaamatonta. Näyttely on esillä 15.–30.9.2025 ja siihen pääsee tutustumaan vapaasti Kulttuurikulman aukioloaikoina: ma–pe klo 11–18 la klo 10–15 Tervetuloa!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme