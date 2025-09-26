Veikkaus Oy

Vuoden suurin Pitkäveto-voitto: Saarijärvelle Liiga-kohteista 108 000 euron voitto

27.9.2025 15:14:32 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Perjantai-iltana nettipelaaja Saarijärveltä voitti Veikkauksen Pitkävedon vuoden suurimman voiton. Kuusi kotimaisen jääkiekon Liigan kohdetta osuivat jokainen kohdalleen, ja vedonlyöjän voitto kasvoi 108 867 euroon.

Onnekas ja taitava jääkiekkovedonlyöjä pelasi Pitkävetoonsa seuraavat kuusi kohdetta:

HPK - Pelicans, kotivoitto, kerroin 1,88, ottelun tulos 5-2
Ilves - Ässät, vierasvoitto, kerroin 3,70, ottelun tulos 2-3
Kiekko-Espoo - Lukko, kotivoitto, kerroin 2,55, ottelun tulos 4-2
JYP-Tappara, kotivoitto, kerroin 2,74, ottelun tulos 4-3
SaiPa-Jukurit, vierasvoitto, kerroin 5,60, ottelun tulos 1-2
Kärpät-KooKoo, vierasvoitto, kerroin 4,00, ottelun tulos 3-6

Saarijärveläinen nettipelaaja oli pelannut kaikki perjantai-illan jääkiekon Liiga-kohteet yhteen Pitkävetoon ja vedon kertoimeksi tuli 1088,68. Sadan euron panoksella pelattu veto osui kohdalleen ja voitto oli näin 108 867,25 euroa.

- Isot onnittelut Liiga-tietäjälle Saarijärvelle! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

- Onnekkaan ja taitavan voittajan useita yllätyksiä sisältäneen vetokupongin kerrointa nostatti erityisesti Jukurien vierasvoitto SaiPasta. Tuon merkin kerroin oli 5,60. Myös KooKoon ja Ässien vierasvoitto olivat ison kertoimen merkkejä.

Kyseessä on kuluvan vuoden suurin voitto Pitkävedosta. 

Vuonna 1993 alkaneen Veikkauksen Pitkävedon historian suurin voitto meni jakoon vuonna 2019. Tuolloin lappilaismies pelasi kaksi kertaa sisään saman rivin, jossa oli pelattu oikein kuuden jalkapallo-ottelun maalimäärät. Hän voitti 1,996 miljoonaa euroa.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

www.veikkaus.fi/yritys

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye