Vuoden suurin Pitkäveto-voitto: Saarijärvelle Liiga-kohteista 108 000 euron voitto
Perjantai-iltana nettipelaaja Saarijärveltä voitti Veikkauksen Pitkävedon vuoden suurimman voiton. Kuusi kotimaisen jääkiekon Liigan kohdetta osuivat jokainen kohdalleen, ja vedonlyöjän voitto kasvoi 108 867 euroon.
Onnekas ja taitava jääkiekkovedonlyöjä pelasi Pitkävetoonsa seuraavat kuusi kohdetta:
HPK - Pelicans, kotivoitto, kerroin 1,88, ottelun tulos 5-2
Ilves - Ässät, vierasvoitto, kerroin 3,70, ottelun tulos 2-3
Kiekko-Espoo - Lukko, kotivoitto, kerroin 2,55, ottelun tulos 4-2
JYP-Tappara, kotivoitto, kerroin 2,74, ottelun tulos 4-3
SaiPa-Jukurit, vierasvoitto, kerroin 5,60, ottelun tulos 1-2
Kärpät-KooKoo, vierasvoitto, kerroin 4,00, ottelun tulos 3-6
Saarijärveläinen nettipelaaja oli pelannut kaikki perjantai-illan jääkiekon Liiga-kohteet yhteen Pitkävetoon ja vedon kertoimeksi tuli 1088,68. Sadan euron panoksella pelattu veto osui kohdalleen ja voitto oli näin 108 867,25 euroa.
- Isot onnittelut Liiga-tietäjälle Saarijärvelle! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
- Onnekkaan ja taitavan voittajan useita yllätyksiä sisältäneen vetokupongin kerrointa nostatti erityisesti Jukurien vierasvoitto SaiPasta. Tuon merkin kerroin oli 5,60. Myös KooKoon ja Ässien vierasvoitto olivat ison kertoimen merkkejä.
Kyseessä on kuluvan vuoden suurin voitto Pitkävedosta.
Vuonna 1993 alkaneen Veikkauksen Pitkävedon historian suurin voitto meni jakoon vuonna 2019. Tuolloin lappilaismies pelasi kaksi kertaa sisään saman rivin, jossa oli pelattu oikein kuuden jalkapallo-ottelun maalimäärät. Hän voitti 1,996 miljoonaa euroa.
