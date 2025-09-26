Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

27.9.2025 15:48:57 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos selvitti ilmoitusta Louhunsalmen sillan kannattimien vinoudesta Saaritiellä, Jyväskylässä. Silminhavaittavia muutoksia ei löydetty, ja sillan käyttö jatkuu voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Tien ylläpitäjä jatkaa tarkempia selvityksiä ja tiedottaa tarvittaessa. 

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 27.9.2025

Onnettomuustiedote (vahingontorjunta, suuri, saaritie, Jyväskylä)

Louhunsalmen sillan kannatin tlpista tuli ilmoitus, että ovat vinossa. Pelastuslaitoksen henkilöstö yhteistyössä Jyväskylän kaupungin katupäivystyksen kanssa tiedustelivat tilannetta. Silminhavaittavia muutoksia ei löytynyt.  Sillan käyttö jatkuu kaupungin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Tien ylläpitäjä jatkaa tarkempia selvityksiä ja tiedottaa tarvittaessa niistä tutkimusten edetessä.

Hälytyksen tehtäväkoodi vahingontorjunta suuri muodostuu sillan koon perusteella, mutta ei tässä tapauksessa vastaa tehtävän luonnetta vaan kyseessä oli tarkastustehtävä. 

Jyväskylän kaupungin verkkosivut siltatyömaan osalta linkin alla. Sieltä löytyy sillan käyttöön ja kunnostukseen liittyvää tietoa. 

Louhunsalmen sillan korjaustyöt Säynätsalossa | Jyväskylä.fi

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

