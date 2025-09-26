Kokoomuksen Väyrynen: SDP sekoittaa tarkoituksella hoitotakuun ja hoitoon pääsyn

Perusterveydenhuollon hoitotakuu tarkoittaa, että kiireettömään hoitoon on päästävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Se ei koske ensiapua tai kiireellistä hoitoa, jotka on aina annettava välittömästi.

”On harhaanjohtavaa väittää, että suomalaiset joutuvat odottamaan kolme kuukautta hoitoon pääsyä. Käytännössä potilaat pääsevät edelleen vastaanotolle keskimäärin kahdessa viikossa. THL:n mukaan yli 60 prosenttia asiakkaista pääsee lääkärille edelleen kahden viikon sisällä ja 83 prosenttia kolmen viikon sisällä. Hoitotakuu on yksi asia, ja todellinen hoitoon pääsy toinen", Väyrynen painottaa.

Väyrysen mukaan SDP on keskustelussa unohtanut myös oman vastuunsa. Aivan kautensa lopussa, ennen eduskuntavaaleja, Marinin hallitus päätti lyhentää hoitotakuuta kahteen viikkoon. Muutos astui voimaan 1.9.2023, Orpon hallituksen jo aloitettua.

”Koko Marinin hallituskauden ajan hoitotakuu oli kolme kuukautta. Jos tämä on SDP:n mielestä epäinhimillistä, miksi he eivät tehneet asialle mitään ennen aivan viime hetkiä, juuri ennen eduskuntavaaleja?" Väyrynen kysyy.

Orpon hallitus palautti hoitotakuun kolmeksi kuukaudeksi tämän vuoden alusta. Väyrynen muistuttaa, että ratkaisu antaa hyvinvointialueille paremmat mahdollisuudet järjestää palvelut joustavammin.

"Hoitotakuun pidennys ei ole heikennys. Se antaa alueille vapaammat kädet priorisoida hoitoa potilaiden tarpeen mukaan. Kun kiireettömämpiä potilaita voidaan hoitaa myöhemmin, kiireellisemmät pääsevät hoitoon nopeammin, ilman että joudutaan turvautumaan kalliisiin vuokralääkäreihin. Tämä on antanut hyvinvointialueille myös tärkeää työrauhaa, mihin SDP:stäkin niin kovin usein vedotaan", Väyrynen sanoo.