Kokoomuksen Wallinheimo: Keskustan Kaikkosen puheet kumisevat tyhjyyttä
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kritisoi hallituksen työllisyystoimia Ylen Ykkösaamussa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimon mukaan Kaikkonen ehdottaa hallitukselle juuri niitä toimia joita hallitus jo tekee.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo pitää Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen väitteitä hallituksen toimettomuudesta työllisyyden suhteen perusteettomina.
Wallinheimo muistuttaa, että Orpon hallitus peri edelliseltä hallitukselta heikossa kunnossa olevan julkisen talouden ja nousu-uralla olleen työttömyyden. Hallituksen työn keskiössä on ollut tulevalle kasvulle edellytysten luominen.
“On hämmentävää kuulla Kaikkosen vaativan nyt yrittämisen edellytysten parantamiseksi toimia, joita hallitus on jo tehnyt. Me parannamme yrittäjien asemaa ja madallamme työllistämisen kynnystä, juuri kuten hän vaatii", Wallinheimo sanoo.
Wallinheimon mukaan hallitus on käynnistänyt mittavan uudistustyön, jonka vaikutukset työllisyyteen näkyvät viiveellä, mutta perustuvat valtiovarainministeriön arvioihin.
“Hallituksen reformeille on arvioitu 90 000 työpaikan työllisyysvaikutukset, vaikka julkisella rahalla ei työllisyyttä ole varaa parantaa”, Wallinheimo muistuttaa.
Kaikkonen esitti Ykkösaamun haastattelussa myös arvonlisäveron korotuksen, kotitalousvähennyksen leikkauksen ja työttömyysturvan suojaosan poiston perumista.
“Hallituksen jo työstämien uudistusten lisäksi Kaikkonen esitti ykkösaamussa hallituksen sopeutuspäätösten perumista vähintään 1,5 miljardin euron edestä. Keskustassa ei vieläkään tunnisteta julkisen talouden heikkoa tilaa”, Wallinheimo toteaa
Wallinheimo muistuttaa, että hallitus on luonut edellytykset vahvalle kasvulle, kunhan suhdanne kääntyy.
“Suomi ei nouse pelkillä puheilla. Nyt tehdään ne vaikeat mutta välttämättömät päätökset, jotka edellinen hallitus jätti tekemättä. Kaikkosen keskusta itse kieltäytyi vastuunkannosta jättäessään vaalien jälkeen hallitustunnustelijalle tyhjän paperin. On helppo huudella, mutta vaikeampi kantaa vastuuta”, Wallinheimo päättää.
