Loton potti kohoaa kahteen miljoonaan euroon - Ylöjärvelle 40 000 euron voitto
Loton lauantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa ensi viikolla kahteen miljoonaan euroon.
Loton illan oikea rivi on 8, 9, 13, 21, 30, 36 ja 38. Lisänumero 14. Plusnumero 14.
Lotosta ei löytynyt tänään kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Ensi viikolla Loton potissa on kaksi miljoonaa euroa.
Lauantai-Jokerin voittorivi on 3 3 1 0 5 4 5. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä löytyi kaksi kappaletta. Ylöjärven K-Citymarketin asiakas voitti tuplatulla Jokerin kuusi oikein -rivillä 40 000 euroa. Lisäksi 36 osuuden nettiporukkapeliin osui 20 000 euron voitto Jokerin kuusi oikein -tuloksella ilman tuplausta.
Lauantain Millin voittorivi on 5, 7, 8, 11, 18 ja 31. Lisänumero 34. Millistä ei löytynyt lauantaina täysosumia.
Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Peking 59. Lomatonneja voitettiin kaksitoista kappaletta.
