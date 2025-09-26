Italia ja Iso-Britannia lippupallon Euroopan mestareiksi – Suomen joukkueet sijoittuivat 13. ja 14. sijalle
Pariisissa 27.9.2025 päättyneessä lippupallon EM-turnauksessa Iso-Britannian naiset puolustivat mestaruuttaan voittamalla Itävallan jännittävässä finaalissa jatkoajalla 34–33. Miesten sarjassa Italia nappasi Euroopan mestaruuden kaatamalla Itävallan 27–19. Suomen naiset sijoittuivat turnauksessa 13. sijalle ja miehet 14. sijalle.
Suomen naiset pelasivat päätöspäivänä sijoista 13–16 ja nappasivat kaksi voittoa. Puola kaatui selvästi 46–12 ja Ruotsi tiukan taistelun jälkeen 14–12, mikä varmisti 13. sijan.
Miesten joukkue aloitti päätöspäivän voitolla Unkarista 33–26, mutta hävisi lopuksi Ukrainalle 19–31 ja sijoittui 14. sijalle. Miehet paransivat tulostaan edellisiin EM-kisoihin verrattuna, sillä Limerickissä 2023 sijoitus oli 15:s. Pariisissa miesten joukkue voitti kolme kahdeksasta ottelustaan.
Naisten joukkue sijoittui Limerickissä 2023 kahdeksanneksi. Tällä kertaa sijoitus oli 13:s, mutta voittoja kertyi yksi enemmän – kolme seitsemästä ottelusta.
Pariisin EM-turnaus oli historian suurin: mukana oli ennätykselliset 42 joukkuetta 24 Euroopan maasta. Molemmat Suomen joukkueet tavoittelivat paikkaa neljännesvälierissä, mutta jäivät tavoitteestaan eivätkä lunastaneet paikkaa vuoden 2026 MM-turnaukseen.
Suomen lippupallon olympiaunelman toteutuminen edellyttää huippuonnistumista vuoden 2027 EM-trnauksessa.
