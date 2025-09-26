Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Italia ja Iso-Britannia lippupallon Euroopan mestareiksi – Suomen joukkueet sijoittuivat 13. ja 14. sijalle

27.9.2025 23:26:25 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Pariisissa 27.9.2025 päättyneessä lippupallon EM-turnauksessa Iso-Britannian naiset puolustivat mestaruuttaan voittamalla Itävallan jännittävässä finaalissa jatkoajalla 34–33. Miesten sarjassa Italia nappasi Euroopan mestaruuden kaatamalla Itävallan 27–19. Suomen naiset sijoittuivat turnauksessa 13. sijalle ja miehet 14. sijalle.

Iso-Britannian naiset voittivat toisen perättäisen Euroopan mestaruutensa
Suomen naiset pelasivat päätöspäivänä sijoista 13–16 ja nappasivat kaksi voittoa. Puola kaatui selvästi 46–12 ja Ruotsi tiukan taistelun jälkeen 14–12, mikä varmisti 13. sijan.

Miesten joukkue aloitti päätöspäivän voitolla Unkarista 33–26, mutta hävisi lopuksi Ukrainalle 19–31 ja sijoittui 14. sijalle. Miehet paransivat tulostaan edellisiin EM-kisoihin verrattuna, sillä Limerickissä 2023 sijoitus oli 15:s. Pariisissa miesten joukkue voitti kolme kahdeksasta ottelustaan.

Naisten joukkue sijoittui Limerickissä 2023 kahdeksanneksi. Tällä kertaa sijoitus oli 13:s, mutta voittoja kertyi yksi enemmän – kolme seitsemästä ottelusta.

Pariisin EM-turnaus oli historian suurin: mukana oli ennätykselliset 42 joukkuetta 24 Euroopan maasta. Molemmat Suomen joukkueet tavoittelivat paikkaa neljännesvälierissä, mutta jäivät tavoitteestaan eivätkä lunastaneet paikkaa vuoden 2026 MM-turnaukseen.

Suomen lippupallon olympiaunelman toteutuminen edellyttää huippuonnistumista vuoden 2027 EM-trnauksessa.

Avainsanat

lippupalloflag footballeuroflag2025

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

