SDP:n Saku Nikkanen: Ammattiliittojen aseman heikentäminen lisää työperäisen hyväksikäytön riskiä

SDP:n Pia Viitanen: Hallitus romahdutti tukensa opiskelijoiden ja ikäihmisten kotien rakentamiseen 25.9.2025 13:55:00 EEST | Tiedote

– Hallitus on leikannut erityisryhmien asumista tukevasta investointiavustuksesta lähes 90 prosenttia ja vähentää kaudellaan valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentamista. Tämä merkitsee niukempaa asuntotarjontaa ja korkeampia asumiskustannuksia yhä useammalle pienituloiselle ja heikommassa asemassa olevalle, sanoo kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Pia Viitanen (sd.).