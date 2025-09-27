SDP:n Saku Nikkanen: Ammattiliittojen aseman heikentäminen lisää työperäisen hyväksikäytön riskiä
Hallituksen ammattiliittojen vastainen ristiretki on omiaan lisäämään ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön riskiä ja heikentämään rehellisten suomalaisten yritysten asemaa, varoittaa SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen.
- Ammattiliitoilla on keskeinen rooli ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön paljastumisessa. Valtaosa tapauksista tulee tietoon juuri ammattiliittojen kautta. Tässä ammattiliitot tekevät töitä rehellisten suomalaisten yritysten sekä myös suomalaisten työntekijöiden puolesta, koska työperäinen hyväksikäyttö heikentää rehellisten yritysten mahdollisuuksia pärjätä ja suomalaisten työntekijöiden mahdollisuuksia saada töitä. Ja näitä ammattiliittoja perussuomalaiset ovat kutsuneet mafiaksi, Nikkanen sivaltaa.
On käsittämätöntä, että tästä huolimatta Orpon hallituksen ääneenlausumattomana tavoitteena vaikuttaa olevan nimenomaan ammattiliittojen aseman heikentäminen, sanoo Nikkanen.
- Lakko-oikeuden rajoittaminen, suunnitteilla oleva ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen, liittojen neuvotteluasemaa rajoittava vientivetoinen palkkamalli sekä paikallisen sopimisen mahdollistaminen myös järjestäytymättömissä yrityksissä johtavat kaikki liittojen aseman heikkenemiseen.
- Hallituksen ammattiliittoja kohtaan käynnistämä ristiretki voi pahimmillaan johtaa siihen, että jatkossa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä jää nykyistä harvemmin kiinni. On syytä kysyä, ketä hallitus ajattelee tämän hyödyttävän? Häviäjät ovat ainakin selvillä: rehelliset suomalaiset yritykset sekä suomalaiset ja Suomeen tulleet työntekijät kautta linjan, Nikkanen päättää.
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
