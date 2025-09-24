Jouko Turkka – Narri, nero, nöyryyttäjä
Jouko Turkka (1942–2016) jätti kaikkiin hänet kohdanneisiin lähtemättömän vaikutuksen. Häntä kutsuttiin teatterineroksi, visionääriseksi ohjaajaksi ja suomalaisen teatterin poikkeukselliseksi uudistajaksi. Häntä kutsuttiin myös kiduttajaksi, nöyryyttäjäksi ja valtakunnansaatanaksi.
Hän provosoi ja ärsytti tahallaan, jopa eli konflikteista ja riidoista. Hän sai suostuteltua töihinsä ihmisiä, jotka tiesivät tulevansa haukutuksi ja nöyryytetyiksi.
Miten Jouko Turkka sai synnytettyä oman kulttinsa? Millainen ihminen oli röyhkeän ja pelkäämättömän roolin takana? Kuka hän oikeastaan oli, kysyy Hannu Harju kirjassaan Jouko Turkka – Narri, nero nöyryyttäjä.
***
Turkan toiminta kohtasi suurta vastustusta, potkuja ja kanteluja viranomaisille, mutta aina hän nousi jaloilleen. Elämäkerta on myös ajankuva 1900-luvun loppuvuosikymmenien suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurielämästä.
***
Hannu Harju (FM) työskenteli lähes 20 vuotta Tammen kotimaisen kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkönä. Tätä ennen hän toimi Helsingin Sanomien teatteriarvostelijana ja toimittajana sekä Teatteri-lehden toimitussihteerinä. Harjun kirjoittama elämäkerta Jukka Kajavasta, Pelätty, parjattu, palvottu ilmestyi vuonna 2023.
