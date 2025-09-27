SDP:n Näkkäläjärvi kysyy työministeriltä: Puuttuuko hallitus työperäiseen hyväksikäyttöön vai levitteleekö se käsiään?
Työministeri Marttisen puheet Meyerin Turun telakan alihankintaketjuissa ilmenneiden laiminlyöntien tuomitsemisesta jäävät sanahelinäksi, jos hallitus ei puutu työperäiseen hyväksikäyttöön lainsäädännöllä, sanoo SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.
- Työperäistä hyväksikäyttöä ilmenee Suomessa valitettavasti säännöllisesti, ja tämän tietää hyvin myös työministeri. Turun telakalla ilmenneen ukrainalaisten työntekijöiden hyväksikäytön tuomitseminen on merkityksetöntä, jos samaan aikaan ei tiukenneta lainsäädäntöä niin, että vastaavat tapaukset voidaan estää tulevaisuudessa ja väärin toimineet yritykset saadaan nykyistä paremmin vastuuseen.
- Kysynkin työministeri Marttiselta, onko hallitus valmis tekemään tarvittavat toimet ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi vai tyytyykö se levittelemään käsiään? Toimia ovat esimerkiksi alipalkkauksen kriminalisointi, kanneoikeuden myöntäminen ammattiliitoille, tilaajavastuun ulottaminen koko alihankintaketjuun sekä riittävien resurssien ohjaaminen harmaan talouden ja työperäisen hyväksikäytön torjuntaan, Näkkäläjärvi listaa.
Tähän mennessä hallitus on pikemminkin tehnyt kaikkensa vaikeuttaakseen työelämän epäkohtiin puuttumista, muistuttaa Näkkäläjärvi.
- Paikallisen sopimisen uudistus, harmaan talouden torjunnan heikentäminen sekä ay-liikkeen toimintaedellytysten vaikeuttaminen ovat kaikki omiaan lisäämään työperäisen hyväksikäytön riskiä. Samaan aikaan konkreettiset toimet ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi loistavat poissaolollaan. Kun työministeri ottaa Turun telakan tapauksen esille harmaan talouden vastaisessa johtoryhmässä, muistaa hän toivottavasti mainita, että hallitus kantaa itse merkittävää vastuuta harmaan talouden ongelmista Suomessa, Näkkäläjärvi päättää.
Yhteyshenkilöt
Mikkel NäkkäläjärviSDP:n puoluesihteeriPuh:0400765002mikkel.nakkalajarvi@sdp.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n Niina Malm: Hallitus on laiminlyönyt ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön puuttumisen27.9.2025 12:48:21 EEST | Tiedote
Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön on puututtava nykyistä tiukemmin, vaatii SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Haluaisiko edustaja Kopra muuttaa lausuntoaan?25.9.2025 19:20:55 EEST | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm toteaa, että viimeistään nyt on selvää, että pääministerin puhe veronkevennyksen hyötyjistä on pehmeää kuin pumpuli.
SDP:n pj. Antti Lindtman Global Progress Action Summitiin Lontooseen25.9.2025 17:05:23 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja on kutsuttu Iso-Britanniassa Lontoossa järjestettävään maailman progressiivisten johtajien tapaamiseen 25.-26.9.
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Pääministeri ei ymmärrä työttömien tilannetta ja siksi hallitus pahentaa työttömyyttä24.9.2025 10:40:12 EEST | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo puolusteli keskiviikkoaamuna Keskuskauppakamarin veropäivässä hallituksen talouskuripolitiikkaa. Erityisesti pääministeri perusteli pienituloisiin kohdistuvia suuria sosiaaliturvaleikkauksia ja suurituloisten veronalennuksia. Orpon mukaan Suomessa oli sosiaaliturvajärjestelmä, joka kannusti elämään tuilla. Perusteeksi tälle Orpo esitti, että Suomessa oli samaan aikaan avoimia työpaikkoja mutta myös työttömiä. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mukaan Orpo on vieraantunut suomalaisten työttömien tilanteesta.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Suomalaiset ovat antaneet lompakollaan epäluottamuslauseen oikeistohallituksen talouspolitiikalle23.9.2025 12:29:32 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuheen budjetin lähetekeskustelussa piti puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman. Alla puhe kokonaisuudessaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme