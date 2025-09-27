SDP:n Näkkäläjärvi kysyy työministeriltä: Puuttuuko hallitus työperäiseen hyväksikäyttöön vai levitteleekö se käsiään?

- Työperäistä hyväksikäyttöä ilmenee Suomessa valitettavasti säännöllisesti, ja tämän tietää hyvin myös työministeri. Turun telakalla ilmenneen ukrainalaisten työntekijöiden hyväksikäytön tuomitseminen on merkityksetöntä, jos samaan aikaan ei tiukenneta lainsäädäntöä niin, että vastaavat tapaukset voidaan estää tulevaisuudessa ja väärin toimineet yritykset saadaan nykyistä paremmin vastuuseen.

- Kysynkin työministeri Marttiselta, onko hallitus valmis tekemään tarvittavat toimet ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi vai tyytyykö se levittelemään käsiään? Toimia ovat esimerkiksi alipalkkauksen kriminalisointi, kanneoikeuden myöntäminen ammattiliitoille, tilaajavastuun ulottaminen koko alihankintaketjuun sekä riittävien resurssien ohjaaminen harmaan talouden ja työperäisen hyväksikäytön torjuntaan, Näkkäläjärvi listaa.

Tähän mennessä hallitus on pikemminkin tehnyt kaikkensa vaikeuttaakseen työelämän epäkohtiin puuttumista, muistuttaa Näkkäläjärvi.

- Paikallisen sopimisen uudistus, harmaan talouden torjunnan heikentäminen sekä ay-liikkeen toimintaedellytysten vaikeuttaminen ovat kaikki omiaan lisäämään työperäisen hyväksikäytön riskiä. Samaan aikaan konkreettiset toimet ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi loistavat poissaolollaan. Kun työministeri ottaa Turun telakan tapauksen esille harmaan talouden vastaisessa johtoryhmässä, muistaa hän toivottavasti mainita, että hallitus kantaa itse merkittävää vastuuta harmaan talouden ongelmista Suomessa, Näkkäläjärvi päättää.