Syksyn kirjatapaus – Anton Tšehovin Valitut novellit 1880–1903

Jouko Turkka – Narri, nero, nöyryyttäjä 29.9.2025 09:22:00 EEST | Tiedote

Jouko Turkka (1942–2016) jätti kaikkiin hänet kohdanneisiin lähtemättömän vaikutuksen. Häntä kutsuttiin teatterineroksi, visionääriseksi ohjaajaksi ja suomalaisen teatterin poikkeukselliseksi uudistajaksi. Häntä kutsuttiin myös kiduttajaksi, nöyryyttäjäksi ja valtakunnansaatanaksi. Hän provosoi ja ärsytti tahallaan, jopa eli konflikteista ja riidoista. Hän sai suostuteltua töihinsä ihmisiä, jotka tiesivät tulevansa haukutuksi ja nöyryytetyiksi. Miten Jouko Turkka sai synnytettyä oman kulttinsa? Millainen ihminen oli röyhkeän ja pelkäämättömän roolin takana? Kuka hän oikeastaan oli, kysyy Hannu Harju kirjassaan Jouko Turkka – Narri, nero nöyryyttäjä. *** TERVETULOA kuulemaan Hannu Harjun ja näyttelijä Antti Virmavirran keskustelua kirjasta Kansallisteatterin Willensaunan kahvilaan (Bergbominkuja 1, Helsinki) maanantaina 6. lokakuuta kello 16.