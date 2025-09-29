Syksyn kirjatapaus – Anton Tšehovin Valitut novellit 1880–1903
"Sanalla sanoen, koskaan ei ihminen ole tyytyväinen siihen mitä hänellä on."
Anton Tšehov (1860–1904) aloitti hupijuttuja suoltavana senttarina ja hänestä kasvoi maailmankirjallisuuden huomattavin novellisti. Tarkasti inhimillisiä olosuhteita, maailman epäoikeudenmukaisuutta ja sielunelämän arvaamattomuutta kuvaavat kertomukset nostivat kokonaisen kirjallisuudenlajin uudelle tasolle.
Onni – Valitut novellit 1880–1903 on yksi kirjasyksyn ehdottomista kohokohdista!!
Kirja on kaikkien aikojen laajin valikoima suomennoksia novellin mestarilta. Se sisältää 52 tekstiä, joista parikymmentä on aiemmissa suomennoskokoelmissa julkaisemattomia. Tekstit on valinnut, suomentanut ja taustoittanut Martti Anhava, palkittu venäläisen kirjallisuuden asiantuntija. Kirja on kustannettu yhteistyössä Kari Hotakaisen Sanavalinta Oy:n kanssa.
Keskiviikkona 1. lokakuuta Tšehovista keskustellaan yleisötilaisuudessa Helsingin yliopiston Metsätalossa (Unioninkatu 40) kello 16–18. Onni-teoksen novellien suomentajan Martti Anhavan kanssa keskustelemassa ovat kirjailijat Pirkko Saisio, Sirpa Kähkönen ja Kari Hotakainen sekä professori Tomi Huttunen, yliopistonlehtori Tintti Klapuri ja kustantaja Touko Siltala.
"Kirjoittaja, joka ryhtyy määrittelemään Tšehovin ihmettä, sitä ominaisuutta jonka ansiosta hänen teoksiaan jatkuvasti luetaan ja esitetään, jonka ansiosta niistä löytävät aina jotakin niin vaativat kuin vaatimattomatkin lukijat, huomaa joutuvansa samaan tilanteeseen kuin Tšehov, joka kerran toisensa jälkeen marisi että teatteriohjaaja Stanislavski tärveli hänen näytelmänsä, koska ymmärsi ne väärin eikä saanut niihin sitä... sitä... sitä...
Sitäpä sitä. Jos saisimme ihmeen sanoiksi, ei se enää ihme olisikaan."
– Martti Anhava
”Nuorena opiskelijana teki mieli kirjoittaa novelleja. Luin pohjaksi Tšehovin tekstejä ja totesin, että rima oli asetettu Venäjänmaalla hieman liian korkealle. Nyt 46 vuotta myöhemmin on suuri ilo olla mukana kustantamassa tätä suurteosta.”
– Kari Hotakainen
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
