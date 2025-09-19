Uutuuskirja avaa Vasemmistoliiton hallitustaipaleen värikkäitä vaiheita 1995–2023
Sirpa Puhakan painotuore Vasemmistoliiton vallan vuodet -tietokirja kuvaa journalistisella otteella vasemmistoliiton hallitusvuosia. Kirja seuraa puolueen keskeisiä hetkiä neljässä eri hallituksessa vuodesta 1995 aina vuoteen 2023, yhteensä lähes 15 vuotta. Vappuna tuli kuluneeksi 35 vuotta puolueen perustamisesta.
Paavo Lipposen ykköshallituksen aikaan puolue taisteli menneisyyden haamuja vastaan Claes Anderssonin johdolla 1990-luvun puolivälissä. Sanna Marinin hallituksessa vasemmistoliitto oli vahva vaikuttaja ja koossa pitävä voima.
”Vituttaa kuin pientä eläintä”, kiteytti vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tuntojaan puolueen vaalitappiosta keväällä 2023. Takana olivat poikkeuksellisen raskaat hallitusvuodet.
Vasemmistoliitto kesti kuitenkin hallitusvastuun yhtenäisempänä kuin koskaan aikaisemmin. Sirpa Puhakan Vasemmistoliiton vallan vuodet johdattaa lukijan aluksi Marinin hallituksen tapahtumiin ja sen jälkeen vasemmistoliiton aikaisempaan hallitushistoriaan. Miten vasemmistoliitosta kasvoi täysverinen hallituspuolue vuosikymmenten kuluessa?
Lipposen ykköshallituksessa Vasemmistoliitto lunasti paikkansa hallitusvaikuttajana 1990-luvun puolivälissä, mutta hinta oli kova puolueen kipuillessa ja rakoillessa raskaiden sosiaaliturvan leikkausten vuoksi.
SDP:n Antti Rinteen hallituksen – myöhemmin Sanna Marinin hallituksen – kokoonpano oli puolueen toiveiden mukainen. Hallituksessa olivat molemmat vasemmistopuolueet sekä vihreät ja keskusta, jota on vasemmistoliitossa pidetty oikeistopuolueista kokoomusta pienempänä pahana.
Politiikan paradokseja onkin, että vasemmistoliitto on ollut samassa hallituksessa kokoomuksen kanssa kolme kertaa ja jopa kokoomusjohtoisessa Kataisen hallituksessa puheenjohtaja Paavo Arhinmäen aikana. Tuolloin vasemmistoliitto vasemmistolaistui, nuorentui ja puolueesta tuli aikaisempaa vahvemmin punavihreä puolue. Vasemmistoliitto kypsyi puolueeksi, jollaista sen perustajat tavoittelivat.
Marinin hallituksessa puolueella ei ollut kalvavaa epäilystä hallitukseen osallistumisen mielekkyydestä. Li Andersson onnistui luotsaamaan puolueen jopa Suomen Nato-jäsenyyden karikoiden ohitse pitämällä puolueen rivit koossa hyväksymällä, että rivit olivat hajallaan.
Toisin oli Lipposen hallituksessa 1990-luvun puolivälissä. Osalle Claes Anderssonin johtamassa vasemmistoliitossa yhteistyö kokoomuksen kanssa oli karvasta kalkkia. Lipposen kakkoshallituksessa yhteistyö sujui rutiinilla Suvi-Anne Siimeksen johdolla vuosituhannen taitteessa, vaikka toinenkaan hallituskausi ei ollut pelkkää ruusuilla tanssimista.
Vasemmistoliiton vallan vuodet julkistetaan tiistaina 14.10. kello 18 Sivullisessa: Politiikan toimittaja Riikka Uosukainen haastattelee kirjan tekijää Sirpa Puhakkaa. Rosebudin Sivullinen-kirjakauppa, Kaisaniemenkatu 5, Helsinki – vapaa pääsy, tervetuloa! Tilaisuus striimataan ja tallennetaan Sivullisen Youtube-kanavalle @SivullisenLava
Tietokirjailija, toimittaja Sirpa Puhakka on toiminut muun muassa Kansan Uutisten päätoimittajana ja Vasemmistoliiton tiedottajana ja puoluesihteerinä. Hän on kirjoittanut puolueen perustamisesta kirjan Vasemmistoliiton synty ja puolueen kansanedustajan elämäkerran Kari Uotila – Telakan senaattori.
Vasemmistoliiton vallan vuodet
Puhakka, Sirpa
ISBN 9789524200196, 242 sivua
Rosebud books / Ruusunpiikki-sarja
