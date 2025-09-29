Tundrametsähanhen metsästys käynnistyy Kaakkois-Suomessa – saaliista ilmoitus ja valokuvakeräys
Metsähanhen metsästys alkaa Suomen kaakkoisosan erikseen nimetyissä kunnissa. Metsästysaika on 1. lokakuuta – 30. marraskuuta. Pyydetystä metsähanhesta tulee tehdä saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle. Lisäksi toivotaan valokuvia saaliin alalajin ja ikärakenteen selvittämiseksi.
Loka–marraskuussa suurin osa Suomen kaakkoisosissa esiintyvistä metsähanhista on tundrametsähanhia, joita on Euroopassa noin 600 000 yksilöä. Tämä on kymmenkertainen määrä verrattuna taigametsähanheen, joka on huomattavasti harvalukuisempi. Molemmat alalajit ovat sallittua riistaa. Koska lajien erottaminen metsästystilanteessa on haastavaa, sääntely perustuu aika- ja aluerajauksiin.
– Aika- ja aluerajauksilla pyritään siihen, että metsästys kohdistuisi pääosin runsaslukuiseen tundrametsähanheen, jotta taigametsähanhikanta vahvistuu, Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta kertoo.
Rajaukset perustuvat GPS-satelliitti- ja kaulamerkittyjen hanhien tuottamaan tietoon muuttoajoista ja -reiteistä. Lokakuun alussa lähes kaikki keskisen populaation taigametsähanhet ovat jo siirtyneet pääosin Suomen länsirannikkoa myötäilevää muuttoreittiä pitkin Keski-Ruotsin kertymäalueille.
Lokakuun metsähanhen metsästys on sallittua seuraavilla alueilla: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa, Etelä-Savon maakuntaan kuuluvissa Enonkosken, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan kunnissa, Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvissa Ilomantsin, Joensuun, Kiteen, Kontiolahden, Liperin, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnissa, Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvissa Iitin ja Orimattilan kunnissa sekä Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kunnissa.
Saalisilmoitus ja vapaaehtoinen kuvakeräys
Kaikista saaliiksi saaduista metsähanhista on tehtävä saalisilmoitus. Sen voi toimittaa Oma riista -palvelussa tai Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Ilmoitus on suositeltavaa tehdä heti saaliin saamisen jälkeen, ja sen lakisääteinen määräaika on seitsemän vuorokautta.
Alalajijakauman selvittämiseksi metsästäjiä pyydetään lähettämään kuvat kaikista saaliiksi saaduista metsähanhista osoitteeseen hanhi@riista.fi. Kuva tulee ottaa metsähanhen päästä ja siivestä. Kuvien avulla seurataan hanhisaaliin ikä- ja alalajijakaumaa. Viestiin tulee liittää tieto saaliin saantipäivästä ja -kunnasta.
– Toivomme, että kaikista saaliiksi saaduista hanhista lähetetään kuva. Riistatieto on avain kestävään metsästykseen ja liiallisten rajoitusten välttämiseen, Mikael Luoma korostaa.
Kuvien yhteydessä pyydetään myös metsästäjän oma arvio saaliin alalajista. Keräyksen tavoitteena on selvittää tundra- ja taigametsähanhien osuudet metsästyssaaliissa.
Suomen riistakeskus tarjoaa koulutusmateriaalia lajintunnistamisen harjoitteluun.
Vastuullisen vesilinnustajan koulutussivusto (riistainfo.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikael LuomaRiistapäällikkö, PohjanmaaPuh:029 431 2271mikael.luoma@riista.fi
Linkit
