Polaris-mönkijöiden osuus pysäköintivirheistä yli tuplaantunut vuodessa – Skoda-kuljettajat osaavat käyttäytyä parkkipaikoilla
Nuorison suosimat mopoautot ja mönkijät keräävät suhteessa enemmän valvontamaksuja kuin niiden osuus ajoneuvoista antaisi odottaa, kertovat ParkkiPaten uudet tilastot. Samaan aikaan sähköautojen pysäköintivirheet ovat lisääntyneet, ja premium-automerkit BMW, Mercedes ja Audi keräävät edelleen eniten valvontamaksuja suhteessa niiden määrään. Volkswagen- ja Toyota-kuljettajat saavat yhdessä lähes neljäsosan kaikista valvontamaksuista.
Nuorison suosimien mopoautojen ja koppimönkijöiden pysäköintivirheet alkavat erottua pysäköintivirhetilastoissa, kertoo Suomen suurin pysäköintialan työllistäjä ParkkiPate.
Kaikista ParkkiPaten antamista valvontamaksuista 0,27 prosenttia on tänä vuonna kirjoitettu koppimönkijöille, ja määrä on kasvanut hieman edellisvuodesta. Mopoautoiljoiden osuus kaikista valvontamaksuista on tänä vuonna ollut 0,15 prosenttia.
Metsärannan mukaan ajo-opetuksessa tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota uusien kulkuneuvojen kuljettajien valmiuteen toimia turvallisesti liikenteessä ja parkkipaikoilla.
”Mönkijää saa 15-vuotias ajaa tieliikenteessä suoritettuaan traktorikortin, ja traktorikorttiin riittää teoriakokeen hyväksytty suorittaminen. Periaatteessa siis näillä kuljettajille voi olla nolla tuntia ajokokemusta. Ei ihme, että näihin ajoneuvoihin liittyy runsaasti ongelmallisia tilanteita niin maanteillä kuin parkkipaikoilla. Kannustan myös vanhempia kantamaan vastuunsa asiassa”, ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta sanoo.
Metsäranta kertoo, että mönkijäkuskien tekemissä pysäköintivirheissä Polaris-merkki on viime aikoina nostanut osuuttaan.
”Kun vuonna 2024 Polaris-mönkijöille kirjoitettiin noin 15 prosenttia kaikista mönkijöiden pysäköintivirheistä, tänä vuonna niiden osuus jo yli tuplaantunut lähes 40 prosenttiin.”
Polestar-kuskien pysäköintivirheet lähes tuplaantuivat vuodessa
Myös sähköautojen pysäköintivirheet ovat hienoisessa kasvussa ParkkiPaten tilastoissa.
Polestar-kuljettajien tekemien pysäköintivirheiden määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodessa 0,16 prosentista 0,29 prosenttiin. Myös Tesla-kuljettajien pysäköintivirheet lisääntyivät aavistuksen 1,65 prosentista 1,95 prosenttiin, ja kiinalaisvalmistaja BYD:n virheet kasvoivat vuodessa selvästi 0,01 prosentista 0,05 prosenttiin.
Sähköautoja on Traficomin mukaan liikennekäytössä Suomessa 140 798 kappaletta kesäkuun 2025 lopun tilanteen mukaan. Yleisimmät sähköautomerkit ovat Tesla, Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz ja Skoda.
“BYD:ien virheiden viisinkertaistuminen kertoo kiinalaisten sähköautomerkkien hurjasta kasvusta Suomessa. Kun uusi merkki lähtee nollasta ja saa yhtäkkiä lukuisia omistajia, se näkyy väistämättä myös meidän tilastoissamme”, Metsäranta sanoo.
BMW-kuski tekee 1,5 kertaa enemmän pysäköintivirheitä kuin Skoda-kuljettaja
Eri automerkkien joukossa mielenkiintoinen poikkeus on Skoda, joka kunnostautuu pysäköinnissä. Vaikka Skoda on liikennekäytössä olevien autojen listalla viidenneksi yleisin merkki, se on kuluvana vuonna kerännyt valvontamaksuja vain seitsemänneksi eniten.
Sen sijaan niin sanotut premium-automerkit keräävät suhteessa eniten valvontamaksuja. Vuonna 2024 ParkkiPate kirjoitti 1,41 valvontamaksua jokaista kymmentä BMW:tä kohden. Mersujen kohdalla suhdeluku oli 1,26 ja Audilla 1,25.
Esimerkiksi Volkswagen ja Toyota keräävät huomattavasti vähemmän valvontamaksuja autoa kohden: viime vuonna volkkareille annettiin 0,87 valvontamaksua jokaista kymmentä autoa kohden ja Toyotalle 0,81. Skodalla suhdeluku oli 0,95.
”Skoda on todellinen yllättäjä! BMW-kuski kerää keskimäärin lähes 1,5 kertaa enemmän valvontamaksuja kuin Skoda-kuljettaja. Tämä voi kertoa siitä, että Skodan omistajakunta on hieman maltillisempaa kuin premium-autojen kuljettajat”, Metsäranta pohtii.
”Toki kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä autoilijoiden luonteenlaadusta tai pysäköintitavoista ei kannata tehdä automerkin perusteella. Eihän auton merkki kerro, miten hyvin kuljettaja tuntee pysäköintisäännöt.”
Volkswagen ja Toyota keräävät yhdessä lähes neljäsosan kaikista valvontamaksuista
Eniten pysäköintivirheitä ParkkiPaten tilastojen mukaan tekevät edelleen Volkswagen- ja Toyota-kuljettajat. He ovat kuluvana vuonna keränneet molemmat noin 12 prosenttia kaikista valvontamaksuista.
Volkswagenin ja Toyotan osuudet selittyvät suurelta osin sillä, että kyseisiä automerkkejä on eniten liikennekäytössä Suomessa.
Yleisimmät pysäköintivirheet ovat samat kaikilla automerkeillä. Ne ovat pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen sekä luvaton pysäköinti ilman tunnusta tai maksua sekä sallitun pysäköintiajan ylitys. Sama pätee myös mopoautoihin ja mönkijöihin.
Automerkkien Top-10 valvontamaksuissa vuonna 2025:
- Volkswagen 12 %
- Toyota 11 %
- Mercedes-Benz 9 %
- Volvo 8 %
- BMW 7 %
- Ford 7 %
- Skoda 6 %
- Audi 5 %
- KIA 4 %
- Nissan 4 %
Yhteyshenkilöt
Christian MetsärantaToimitusjohtajaPuh:010 322 1490christian.metsaranta@parkkipate.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ParkkiPate
Suomalaisten pysäköintikäyttäytyminen heikentynyt rajusti – luvaton pysäköinti invapaikoille yleistynyt hälyttävästi22.4.2025 06:35:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten pysäköintikäyttäytyminen on muuttunut entistä vastuuttomammaksi, paljastavat Suomen suurimman pysäköintialan työllistäjän ParkkiPaten tuoreet tilastot. Valvontamaksujen määrä kasvoi yli 13 prosenttia vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna. Erityisen huolestuttavaa on, että luvaton invapaikoille pysäköiminen lisääntyi yli kolmanneksella.
Satasairaalan pysäköintialue tammikuussa ParkkiPaten vastuulle13.12.2024 07:15:00 EET | Tiedote
Pysäköinnissä Satasairaalan alueella tapahtuu muutoksia alkaen 1.1.2025. Alueen maksullista pysäköintiä ja pysäköinninvalvontaa operoi jatkossa Suomen suurin pysäköintialan työllistäjä ParkkiPate. Pysäköintiä varten asiakkaille on edelleen tarjolla useita maksutapoja kuten EasyPark- ja ParkMan-sovellukset sekä lippuautomaatit. Sairaalan henkilökunnan pysäköinnissä otetaan käyttöön digitaalinen OmaRuutu-sovellus.
Pysäköintivirheiden määrä laskenut taantuman aikana BMW:llä ja Audilla – Opel pudonnut Top 10 -listalta4.11.2024 07:20:00 EET | Tiedote
Taantuma vaikuttaa suomalaisten pysäköintikäyttäytymiseen, paljastavat Suomen suurimman pysäköintialan työllistäjän, ParkkiPaten, tilastot. Vuoden 2023 ja tammi–syyskuun 2024 välillä on tapahtunut muutoksia eri automerkkien pysäköintivirheissä. Vaikka Volkswagen ja Toyota jatkavat edellisvuosien tapaan valvontamaksutilastojen kärjessä, taloudellinen tilanne näkyy eri tavoin eri merkkien kuljettajien käytöksessä.
Moni kesätapahtuma jättää rahaa pöydälle – maksullinen pysäköinti voi pelastaa talousahdingosta22.7.2024 07:15:00 EEST | Tiedote
Suomen kesätapahtumat kamppailevat taloushaasteiden kanssa mutta jättävät samalla käyttämättä maksullisen pysäköinnin tuomat ansaintamahdollisuudet. Erityisesti pidemmät, viikon mittaiset tapahtumat ja tapahtuma-alueen tuntumassa olevien alueiden sekä kiinteistöjen omistajat voisivat hyötyä tarjoamalla tapahtumassa mahdollisuuden valvottuun pysäköintiin. Tämä tulonlähde voisi helpottaa merkittävästi tapahtumien talousahdinkoa.
Suomalaiset ovat kypsyneet parkkipaikan anastajiin – 1500 autoilijaa pyytää kuukausittain pysäköinninvalvojan paikalle 4.4.2023 07:32:00 EEST | Tiedote
Suomalaisautoilijat tekevät ahkerasti valvontapyyntöjä, eli raportoivat yksityisille pysäköinninvalvojille muiden autoilijoiden tekemistä pysäköintivirheistä. Kaikkiaan yli 18 000 suomalaista teki viime vuonna valvontapyynnön Suomen suurimman pysäköintialan työllistäjän ParkkiPaten verkkosivujen kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme