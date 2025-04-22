Polaris-mönkijöiden osuus pysäköintivirheistä yli tuplaantunut vuodessa – Skoda-kuljettajat osaavat käyttäytyä parkkipaikoilla

Nuorison suosimien mopoautojen ja koppimönkijöiden pysäköintivirheet alkavat erottua pysäköintivirhetilastoissa, kertoo Suomen suurin pysäköintialan työllistäjä ParkkiPate.

Kaikista ParkkiPaten antamista valvontamaksuista 0,27 prosenttia on tänä vuonna kirjoitettu koppimönkijöille, ja määrä on kasvanut hieman edellisvuodesta. Mopoautoiljoiden osuus kaikista valvontamaksuista on tänä vuonna ollut 0,15 prosenttia.



Metsärannan mukaan ajo-opetuksessa tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota uusien kulkuneuvojen kuljettajien valmiuteen toimia turvallisesti liikenteessä ja parkkipaikoilla.



”Mönkijää saa 15-vuotias ajaa tieliikenteessä suoritettuaan traktorikortin, ja traktorikorttiin riittää teoriakokeen hyväksytty suorittaminen. Periaatteessa siis näillä kuljettajille voi olla nolla tuntia ajokokemusta. Ei ihme, että näihin ajoneuvoihin liittyy runsaasti ongelmallisia tilanteita niin maanteillä kuin parkkipaikoilla. Kannustan myös vanhempia kantamaan vastuunsa asiassa”, ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta sanoo.



Metsäranta kertoo, että mönkijäkuskien tekemissä pysäköintivirheissä Polaris-merkki on viime aikoina nostanut osuuttaan.



”Kun vuonna 2024 Polaris-mönkijöille kirjoitettiin noin 15 prosenttia kaikista mönkijöiden pysäköintivirheistä, tänä vuonna niiden osuus jo yli tuplaantunut lähes 40 prosenttiin.”

Polestar-kuskien pysäköintivirheet lähes tuplaantuivat vuodessa

Myös sähköautojen pysäköintivirheet ovat hienoisessa kasvussa ParkkiPaten tilastoissa.

Polestar-kuljettajien tekemien pysäköintivirheiden määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodessa 0,16 prosentista 0,29 prosenttiin. Myös Tesla-kuljettajien pysäköintivirheet lisääntyivät aavistuksen 1,65 prosentista 1,95 prosenttiin, ja kiinalaisvalmistaja BYD:n virheet kasvoivat vuodessa selvästi 0,01 prosentista 0,05 prosenttiin.



Sähköautoja on Traficomin mukaan liikennekäytössä Suomessa 140 798 kappaletta kesäkuun 2025 lopun tilanteen mukaan. Yleisimmät sähköautomerkit ovat Tesla, Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz ja Skoda.



“BYD:ien virheiden viisinkertaistuminen kertoo kiinalaisten sähköautomerkkien hurjasta kasvusta Suomessa. Kun uusi merkki lähtee nollasta ja saa yhtäkkiä lukuisia omistajia, se näkyy väistämättä myös meidän tilastoissamme”, Metsäranta sanoo.

BMW-kuski tekee 1,5 kertaa enemmän pysäköintivirheitä kuin Skoda-kuljettaja

Eri automerkkien joukossa mielenkiintoinen poikkeus on Skoda, joka kunnostautuu pysäköinnissä. Vaikka Skoda on liikennekäytössä olevien autojen listalla viidenneksi yleisin merkki, se on kuluvana vuonna kerännyt valvontamaksuja vain seitsemänneksi eniten.



Sen sijaan niin sanotut premium-automerkit keräävät suhteessa eniten valvontamaksuja. Vuonna 2024 ParkkiPate kirjoitti 1,41 valvontamaksua jokaista kymmentä BMW:tä kohden. Mersujen kohdalla suhdeluku oli 1,26 ja Audilla 1,25.



Esimerkiksi Volkswagen ja Toyota keräävät huomattavasti vähemmän valvontamaksuja autoa kohden: viime vuonna volkkareille annettiin 0,87 valvontamaksua jokaista kymmentä autoa kohden ja Toyotalle 0,81. Skodalla suhdeluku oli 0,95.



”Skoda on todellinen yllättäjä! BMW-kuski kerää keskimäärin lähes 1,5 kertaa enemmän valvontamaksuja kuin Skoda-kuljettaja. Tämä voi kertoa siitä, että Skodan omistajakunta on hieman maltillisempaa kuin premium-autojen kuljettajat”, Metsäranta pohtii.



”Toki kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä autoilijoiden luonteenlaadusta tai pysäköintitavoista ei kannata tehdä automerkin perusteella. Eihän auton merkki kerro, miten hyvin kuljettaja tuntee pysäköintisäännöt.”

Volkswagen ja Toyota keräävät yhdessä lähes neljäsosan kaikista valvontamaksuista

Eniten pysäköintivirheitä ParkkiPaten tilastojen mukaan tekevät edelleen Volkswagen- ja Toyota-kuljettajat. He ovat kuluvana vuonna keränneet molemmat noin 12 prosenttia kaikista valvontamaksuista.



Volkswagenin ja Toyotan osuudet selittyvät suurelta osin sillä, että kyseisiä automerkkejä on eniten liikennekäytössä Suomessa.



Yleisimmät pysäköintivirheet ovat samat kaikilla automerkeillä. Ne ovat pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen sekä luvaton pysäköinti ilman tunnusta tai maksua sekä sallitun pysäköintiajan ylitys. Sama pätee myös mopoautoihin ja mönkijöihin.

Automerkkien Top-10 valvontamaksuissa vuonna 2025: