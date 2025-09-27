SSRA ja TPS näyttivät maalinteon mallia

Pirkkalan iltapäivän avausmaalin laukoi Pinja Ryömä kotijoukkueelle, mutta jo ensimmäiseen erätaukoon mennessä Roosa Virtanen, Linda Holpainen ja Hanna Niemelä olivat siirtäneet Rankat Ankat 3–1-johtoon. Virtanen, Liinu Koivisto upeasti takatolpalta ja Niemelä kasvattivat toisessa erässä vierasjohdon jo kuuteen maaliin, ja kolmannessa osui vieraille vielä takayläkulmaan Minttu Pesonen ensimmäisen liigamaalinsa ennen kotijoukkueen lohtukavennusta.

Turun ottelu oli avauserän puolivälin lähestyessä tasalukemissa 1-1 PSS:n Alina Söderströmin tasoitettua ylivoimalla. Sitten alkoi kuitenkin ropista, ja kahdesti osunut Milla Granlund sekä Henrika Maikola, Anna Marttala ja Emilia Pietilä muuttivat seitsemässä minuutissa tilanteeksi 6-1. Toisen erän TPS vei vain 2-0, mutta päätösjaksolla vieraiden verkko räpsyi peräti kahdeksan kertaa. Sofia Leino ahkeroi Palloseuran sarakkeeseen tehot 2+3, Eerika Koski 2+2, Henrika Maikola 2+1 ja Emilia Pietilä 1+2. Omaa tarinaansa kertoo myös torjuntatilasto, kun Emmi Hokkinen ehti PSS:n tolppien välissä 29 laukaukseen kotijoukkueen Maria Viitalan puuttuessa peliin vain kuudesti.

Sarja jatkuu maanantaina Lempäälässä ottelulla Classic–Northern Stars.

SPV jatkaa Oilersin tavoin F-liigan miesten sarjaa puhtaalla pelillä. Peliveljien neljäs voitto neljännessä ottelussa tuli tänään kotikaukalossa LASBista lukemin 11-5. LASB on sarjassa viimeisenä edelleen ilman sarjapisteitä.

Vielä avauserä oli Seinäjoella tasainen, kun LASB vastasi Santeri Uusi-Laitilan ja Aaro Tammirannan osumiin Roni Laasosen 2–1-kavennuksella. Toisessa erässä SPV painoi kaasun pohjaan karaten Eero Karjanlahden kahdella maalilla sekä Aaro Tammirannan, Miika Latvalan, Peter Kotilaisen, Juuso Keskisen rangaistuslaukauksesta sekä Juho Revon osumilla 9–1-johtoon. Revon lauottua kolmannessa erässä lukemiksi jo 11-2 SPV hölläsi ja LASB pääsi kaunistelemaan lukemia kolmesti. Peliveljistä löytyi tänään peräti yhdeksän eri maalintekijää Aaro Tammirannan merkkauttaessa ahneimpana tehot 2+1.

F-liigan miesten sarja jatkuu ensi perjantaina Espoon derbyllä Oilers–Westend Indians sekä ottelulla Nurmon Jymy–Nokian KrP.