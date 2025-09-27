SSRA ja TPS näyttivät maalinteon mallia
F-liigan naisten sarjassa pelattiin sunnuntaina kaksi ottelua. SSRA haki Pirkkalasta kauden toisen voittonsa kaatamalla Pirkat 7-2, ja TPS siirtyi sarjakärkeen murjomalla kotonaan PSS:aa 16-1.
Pirkkalan iltapäivän avausmaalin laukoi Pinja Ryömä kotijoukkueelle, mutta jo ensimmäiseen erätaukoon mennessä Roosa Virtanen, Linda Holpainen ja Hanna Niemelä olivat siirtäneet Rankat Ankat 3–1-johtoon. Virtanen, Liinu Koivisto upeasti takatolpalta ja Niemelä kasvattivat toisessa erässä vierasjohdon jo kuuteen maaliin, ja kolmannessa osui vieraille vielä takayläkulmaan Minttu Pesonen ensimmäisen liigamaalinsa ennen kotijoukkueen lohtukavennusta.
Turun ottelu oli avauserän puolivälin lähestyessä tasalukemissa 1-1 PSS:n Alina Söderströmin tasoitettua ylivoimalla. Sitten alkoi kuitenkin ropista, ja kahdesti osunut Milla Granlund sekä Henrika Maikola, Anna Marttala ja Emilia Pietilä muuttivat seitsemässä minuutissa tilanteeksi 6-1. Toisen erän TPS vei vain 2-0, mutta päätösjaksolla vieraiden verkko räpsyi peräti kahdeksan kertaa. Sofia Leino ahkeroi Palloseuran sarakkeeseen tehot 2+3, Eerika Koski 2+2, Henrika Maikola 2+1 ja Emilia Pietilä 1+2. Omaa tarinaansa kertoo myös torjuntatilasto, kun Emmi Hokkinen ehti PSS:n tolppien välissä 29 laukaukseen kotijoukkueen Maria Viitalan puuttuessa peliin vain kuudesti.
Sarja jatkuu maanantaina Lempäälässä ottelulla Classic–Northern Stars.
SPV jatkaa Oilersin tavoin F-liigan miesten sarjaa puhtaalla pelillä. Peliveljien neljäs voitto neljännessä ottelussa tuli tänään kotikaukalossa LASBista lukemin 11-5. LASB on sarjassa viimeisenä edelleen ilman sarjapisteitä.
Vielä avauserä oli Seinäjoella tasainen, kun LASB vastasi Santeri Uusi-Laitilan ja Aaro Tammirannan osumiin Roni Laasosen 2–1-kavennuksella. Toisessa erässä SPV painoi kaasun pohjaan karaten Eero Karjanlahden kahdella maalilla sekä Aaro Tammirannan, Miika Latvalan, Peter Kotilaisen, Juuso Keskisen rangaistuslaukauksesta sekä Juho Revon osumilla 9–1-johtoon. Revon lauottua kolmannessa erässä lukemiksi jo 11-2 SPV hölläsi ja LASB pääsi kaunistelemaan lukemia kolmesti. Peliveljistä löytyi tänään peräti yhdeksän eri maalintekijää Aaro Tammirannan merkkauttaessa ahneimpana tehot 2+1.
F-liigan miesten sarja jatkuu ensi perjantaina Espoon derbyllä Oilers–Westend Indians sekä ottelulla Nurmon Jymy–Nokian KrP.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Neljän maalin Iiro Savela johti OLS:n voittoon, Hawks härnäsi Heimoa27.9.2025 21:03:33 EEST | Tiedote
F-liigan miesten sarjassa pelattiin lauantaina kaksi ottelua. Mitaliehdokas Westend Indians nousi liiganousija Hawksin vieraana kolmannessa erässä tappiolta 6–5-voittoon, ja Iiro Savela johti neljällä maalillaan OLS:n 6–1-voittoon LASBista.
SPV voitti taas, OLS:n yllätys suli lopussa, EräViikingeille avausvoitto26.9.2025 21:42:40 EEST | Tiedote
F-liigan perjantain kärkiottelu pelattiin Nokialla, jossa SPV otti vakuuttavasti jo kauden kolmannen voittonsa kaatamalla mestariehdokkaisiin luetun Nokian KrP:n 5-3. Illan muissa ottelussa EräViikingit avasi voittotilinsä kaatamalla vieraissa FBC Turun 7-4 ja Oulussa 56 sekunnin päässä tappiosta ollut Classic löi rangaistuslaukauksilla OLS:n 5-4.
Oilers jatkaa voittoputkessa, Classic kuritti liiganousijaa25.9.2025 21:10:16 EEST | Tiedote
Mestari Oilers otti neljännessä ottelussaan neljännen voittonsa, kun TPS kaatui tänään Turussa lopulta lukemin 5-2. Illan toisessa pelissä Classic kuritti kotonaan liiganousija Hawksia peräti 13-1.
Kolmen maalin Elina Hautojärvi johti EräViikingit kolmanteen voittoon24.9.2025 21:03:37 EEST | Tiedote
F-liigassa oli keskiviikkona ohjelmassa yksi naisten sarjan ottelu, jossa EräViikingit otti syksyn kolmannen voittonsa kaatamalla kotonaan ÅIF:n 5-3.
OLS vei trillerin Jymyä vastaan, EräViikingeille kauden avauspiste22.9.2025 21:36:33 EEST | Tiedote
OLS otti jo toisen voittonsa F-liigan miesten sarjassa, kun se kaatoi värikkäiden vaiheiden jälkeen kotonaan Nurmon Jymyn 7-5. Maanantain toisessa ottelussa EräViikingit avasi kauden pistetilinsä taipuessaan vasta rangaistuslaukauksilla Westend Indiansin vieraana 5-4.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme