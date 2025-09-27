Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 27.9.2025 15:48:57 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos selvitti ilmoitusta Louhunsalmen sillan kannattimien vinoudesta Saaritiellä, Jyväskylässä. Silminhavaittavia muutoksia ei löydetty, ja sillan käyttö jatkuu voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Tien ylläpitäjä jatkaa tarkempia selvityksiä ja tiedottaa tarvittaessa.