RAKENNUSPALO, KESKISUURI, LAHDENTIE, KARSTULA

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin Karstulan Västinkiin Lahdentielle sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Ohikulkija oli havainnut omakotitalon olevan tulessa maatilan pihapiirissä.

Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle yksikerroksinen, noin 130-neliöinen asumaton rakennus oli täyden palon vaiheessa ja tulee kärsimään palossa merkittävät vauriot. Sammutustyöt paikalla ovat käynnissä, kohteeseen on hälytetty 12 pelastuslaitoksen yksikköä.

Palon levitämien viereisiin rakennuksiin on saatu estettyä. Alkutietojen mukaan rakennuksessa ei ollut sisällä ketään. Syttymissyytä selvitetään pelastuslaitoksen toimesta.

