Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 29.9.2025
RAKENNUSPALO, KESKISUURI, LAHDENTIE, KARSTULA
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin Karstulan Västinkiin Lahdentielle sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Ohikulkija oli havainnut omakotitalon olevan tulessa maatilan pihapiirissä.
Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle yksikerroksinen, noin 130-neliöinen asumaton rakennus oli täyden palon vaiheessa ja tulee kärsimään palossa merkittävät vauriot. Sammutustyöt paikalla ovat käynnissä, kohteeseen on hälytetty 12 pelastuslaitoksen yksikköä.
Palon levitämien viereisiin rakennuksiin on saatu estettyä. Alkutietojen mukaan rakennuksessa ei ollut sisällä ketään. Syttymissyytä selvitetään pelastuslaitoksen toimesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote27.9.2025 15:48:57 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos selvitti ilmoitusta Louhunsalmen sillan kannattimien vinoudesta Saaritiellä, Jyväskylässä. Silminhavaittavia muutoksia ei löydetty, ja sillan käyttö jatkuu voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Tien ylläpitäjä jatkaa tarkempia selvityksiä ja tiedottaa tarvittaessa.
Äänekosken sosiaalitoimisto muuttaa 30.9. – Muuttopäivänä hoidetaan vain kiireelliset asiat26.9.2025 15:20:51 EEST | Tiedote
Äänekosken sosiaalitoimisto muuttaa 30.9.2025. Muuttopäivänä hoidetaan vain kiireelliset asiat, ja toiminta jatkuu normaalisti 1.10. Toimipisteen uusi osoite on Torikatu 6 A. Puhelinnumerot pysyvät samoina.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote26.9.2025 08:58:52 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 26.9.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Solisniementie, Viitasaari Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon Viitasaarelle. Kohteessa sivullinen ilmoittaja oli havainnut palovaroittimen soivan mökissä ja havainnut savua. Mökin omistaja ei ollut paikalla. Pelastuslaitoksen saavuttua kohteeseen, todettiin savun johtuvan takassa olevassa tulesta. Kohteessa ei paloa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote26.9.2025 04:57:57 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Lievestuoreella Laukaassa sattuneesta liikennevälinepalosta, jossa matkailuautoksi muutettu linja-auto syttyi tuleen. Palo ei aiheuttanut vakavia henkilövahinkoja: yksi henkilö hengitti savua.
Terveysasemien puhelinasiointia nopeutetaan tekoälyavustajalla – testataan ensin Novassa ja Kyllössä25.9.2025 14:40:40 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue kehittää terveysasemien puhelinpalveluun esitietoja keräävää tekoälyavustajaa. Tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vapauttaa sairaanhoitajien aikaa puheluihin vastaamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme