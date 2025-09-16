Innon kansainväliset tähdet Helsingin Kirjamessuilla

Brittiläinen tietokirjailija, professori ja Compassion in World Farming -järjestön toiminnanjohtaja Philip Lymbery esiintyy perjantaina 24.10. klo 14.30 Hakaniemi-lavalla. Kirjassaan 60 satoa jäljellä Lymbery kertoo konkreettisella tavalla, miten maatalous ja ruoantuotanto voivat olla osa ratkaisua ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun, sen sijaan että ne olisivat ongelman ytimessä. CIWF:n johdossa Lymbery on tehnyt yhteistyötä yli 800 elintarvikeyrityksen kanssa eri puolilla maailmaa, ja häntä pidetään yhtenä koko elintarvikealan vaikutusvaltaisimmista henkilöistä. Häneltä on aiemmin julkaistu kiitetyt teokset Farmageddon (Into, 2018) ja Dead Zone (Into, 2021).

Lymberyä on mahdollista tavata ja haastatella Helsingissä keskiviikosta perjantaihin 22.–24.10. Haastattelupyynnöt: maria.rossi@intokustannus.fi

Ruotsalainen entinen poliisi Anders de la Motte on kivunnut Kadonneet sielut -sarjallaan bestseller-listojen kärkisijoille useissa maissa, ja sarjan oikeudet on myyty yli 20 maahan. Sarjan ensimmäinen osa Keräilijä julkaistiin suomeksi 2024 ja toinen osa Lasiprinssi tänä vuonna. Sofi Oksanen haastattelee de la Mottea etäyhteyden välityksellä perjantaina 24.10. klo 19.00 Hakaniemi-lavalla.

Kotimaisia kirjailijatähtiä ja ajankohtaisia keskusteluja

Into Kustannuksella on Helsingin Kirjamessuilla kaksi osastoa (6f70 & 6k40) ja neljäkymmentä ohjelmanumeroa. Uutuuskirjoistaan kertovat muun muassa Riina Tanskanen, Risto Isomäki, Eveliina Talvitie, Tatiana Elf, Jani Kaaro, Pekka Kauppi ja Outi Airola. Dekkarilauantain ohjelmassa ovat mukana Kati Routa ja Antti Vihinen.

Into järjestää messuilla myös useita keskusteluja ajankohtaisista teemoista. Laura Juntunen ja Heini Kilpamäki puhuvat Kale Puontin kanssa syrjäytymisestä ja katuväkivallasta. Riina Tanskanen, Koko Hubara, Noora Vallinkoski ja Vesa Rantama puolestaan pohtivat, kenellä on enää varaa sivistykseen. Englanninkielisessä Solar Visions -keskustelussa Risto Isomäki, Peter Lund, Eva Biaudet ja Saransh Verma avaavat, miten kansalaisyhteiskunnat pelastavat maailmaa globaalien yhteistyökirjojen avulla. Edellä mainittujen aiheiden lisäksi keskustellaan arktisesta alueesta, immersiivisistä äänikirjoista ja feministisestä kauhusta.

Katso koko ohjelma-aikataulumme TÄÄLTÄ >>

Into Kustannuksella on ohjelmaa tänä syksynä myös muun muassa Turun, Oulun, Jyväskylän ja Tampereen kirjamessuilla.