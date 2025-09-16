Turun Kirjamessut alkavat perjantaina - mukana kirjavuoden 2025 puhutuimmat tekijät ja teokset
Turun Kirjamessut järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa kulttuurimiljöössä Logomossa 3.-5.10.2025. Viikonlopun aikana messukävijät pääsevät nauttimaan monipuolisesta ohjelmatarjonnasta, tapaamaan ajankohtaisia kirjailijoita ja tekemään messuostoksia. Kirjamessut juhlivat tänä vuonna 35-vuotista taivaltaan teemalla Aloita uusi tarina.
Turun Kirjamessut tuo Logomoon 3.-5.10.2025 yli 600 esiintyjää, 340 ohjelmanumeroa ja 90 näytteilleasettajaa. Mukana on alan isoja ja pieniä toimijoita, kuten kustantamoja, kirjakauppoja, yhdistyksiä, antikvariaatteja, kirja- ja kulttuurialan järjestöjä sekä paikallisia tahoja. Monet näistä tuovat messuille myös omaa ohjelmaa, kuten lauantaina 4.10., kun Turun Kansallisen Kirjakaupan osastolla vierailee rakastettu kirjailija Mauri Kunnas.
Turun Kirjamessuilla esiintyy tänä vuonna upea kattaus kotimaisen kirjallisuuden huippunimiä. Lavalle nousevat muun muassa Iida Turpeinen, Laura Gustafsson, Satu Rämö, Juha Itkonen, Emmi Itäranta, Niillas Holmberg, Tuomas Kyrö, Johanna Sinisalo, Daniil Kozlov, Sara Al-Husaini sekä M.A. Numminen.
Esikoiskirjailijoita on mukana paljon, esimerkiksi Samae Koskinen, Samuli Knuuti, Ville Malja, Mariia Niskavaara ja Annika Perkiö. Ruotsinkielistä ohjelmaa on runsaasti ja messuilla esiintyvät muun muassa Peter Sandström, Merete Mazzarella, Malin Kivelä ja Sophia Jansson.
Kirjamessujen tämän vuoden teema Aloita uusi tarina näkyy monin eri tavoin ohjelmassa. Uusista aluista kertovat esimerkiksi ensimmäisen lastenkirjansa kirjoittaneet kirjailija Matti Rönkä ja näyttelijä Minka Kuustonen. Uusien ja vanhojen tarinoiden äärelle johdattelevat rakastettu näyttelijä Seela Sella ja arkkipiispa Tapio Luoma.
Aloittaa voi myös lukemalla. Lukijat ovatkin tärkeässä osassa kirjamessujen ohjelmaa. Elämänsä kirjoista ja lukemisen merkityksestä ovat kertomassa esimerkiksi tubettaja Satusetä, piispa Mari Leppänen ja näyttelijä Krista Kosonen. ”Koululaiset kuulevat varmaan mielellään, mitä suosittu tubettaja Satusetä sanoo kirjojen ja lukemisen merkityksestä hänelle itselleen. Ylipäätään on tärkeää, että lukeminen näkyy ja kuuluu”, Turun Kirjamessujen ohjelmajohtaja, kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen toteaa.
Messuilla esiintyy myös runsas joukko arvostettuja ajankohtaisia keskustelijoita, kuten presidentti Tarja Halonen, tohtori Jenni Haukio, kouluttajapsykoterapeutti Maaret Kallio ja filosofi Frank Martela.
Tietokirjallisuus ja tietokirjailijat ovat laajasti mukana messuilla. Ajankohtaisista teoksistaan puhumassa ovat esimerkiksi toimittaja Maxim Fedorov, tutkija Timo R. Stewart, maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja kirjailija Juha Kauppinen. Elämäkertateoksistaan tai muistelmistaan ovat puhumassa muun muassa Topi Borg, Anna-Leena Härkönen, Samuli Putro ja Laura Voutilainen.
Myöskään sarjakuvien ystäviä ei ole kirjamessuilla unohdettu. ”Olen ollut iloinen kontaktista Turun Sarjakuvakauppaan, joka on klassikko. Naarassarjat ilmestyvät kaikki kansien välissä. Katja Tukiainen piirtää nyt viisikymppisiä tyttöjä pinkin värisissä puvuissa, ja mm. Matti Hagelbergilta ilmestyy uusi teos”, Huotarinen kertoo.
Viime hetken kiinnityksenä messuille saapuu myös Lähiömutsina tunnettu kirjailija Hanne Valtari.
Työpajoja, lukuretriitti ja immersiivinen Elämysvaunu
Tänä vuonna Turun Kirjamessuilla on ennätysmäärä erilaisia toiminnallisia työpajoja sekä lapsille että aikuisille Logomon 3. kerroksen Verstas-lavalla. Lisäksi Elämysvaunussa lastenkirjojen kuvitus pääsee valokeilaan ennen näkemättömällä tavalla, kun immersiivisessä tilassa voi kuljeskella Kuvittajat ry valmistaman näyttelyn keskellä.
Sunnuntaina 5.10. Elämysvaunussa on mahdollista myös hiljentyä kirjallisuuden ja lukemisen äärelle Turun kaupunginkirjaston järjestämässä Lukuretriitissä, jossa rauhoitutaan lukemaan kirjoja.
Messujen koko ohjelma ja lipunmyynti verkkosivuillamme osoitteessa kirjamessut.fi.
Aukioloajat:
Pe 3.10. klo 10-18
La 4.10. klo 10-18
Su 5.10. klo 10-18
Turun Kirjamessujen lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 3.10. klo 11.00–11.30 Logomon pressitilassa (Logomon 3. kerroksessa). Tilaisuudessa esittäytyvät Logomo ja Turun Kirjamessut. Ohjelmassa on tervetulomaljojen nosto ja tervetulosanat. Lisäksi jaetaan Turun Kirjamessujen oma kirjapalkinto Kirja à la carte, jonka voittajaa saa haastatella heti paikan päällä.
Tervetuloa!
