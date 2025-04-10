Eurooppalainen ilmastosopimus Climate Pact hakee uusia vapaaehtoisia verkostoonsa

30.9.2025 06:30:00 EEST | Eurooppalainen ilmastosopimus – European Climate Pact | Tiedote

Jaa

Avoin haku Euroopan komission ilmastosopimuksen lähettilääksi tai partneriorganisaatioksi on käynnissä sopimuksen verkkosivulla lokakuun 15. päivään asti. Vapaaehtoiset ilmastosopimuslähettiläät ovat osa Euroopan laajuista ilmastovaikuttajien verkostoa. Partnerit ovat organisaatioita, jotka  päivittäisessä toiminnassaan ja verkostoissaan edistävät ilmastosopimuksen tavoitteita. 

Ilamstosopimuslähettiläs Sari Rautio Ilmastoisovanhempien tilaisuudessa Hämeenlinnassa 9.9.2025
Ilmastosopimuslähettiläs Sari Rautio kertoi Hämeenlinnan ilmastotavoitteista Ilmastoisovanhempien tilaisuudessa Hämeenlinnan kirjastossa syyskuussa. Kuva: Sini Kiuas

EU:n ilmastosopimuslähettiläät innostavat yhä uusia ihmisiä ja organisaatioita mukaan toimintaan ruohonjuuritasolta lähtien. Suomessa Eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pact -verkostoon kuuluu nyt 15 aktiivista lähettilästä eri puolilla maata. Lista Suomen vapaaehtoisista ilmastolähettiläistä löytyy  täältä.

Yhteensä Euroopassa toimii yli 1000 ilmastosopimuksen lähettilästä. Syksyn haussa vapaaehtoisten lähettiläiden joukkoa pyritään koko EU:n alueella kasvattamaan puoleentoista tuhanteen. Suomeen tavoitellaan noin viittä uutta lähettilästä.

Partnereille tilaisuus tehdä ilmastotyötään näkyväksi

Partnerit ovat organisaatioita, jotka  päivittäisessä toiminnassaan ja verkostoissaan edistävät ilmastosopimuksen tavoitteita esimerkiksi tuottamalla tietoa, aloitteita tai teknologiaa vastaamaan muutoksen haasteisiin. Osana Climate Pactin yhteisöä ne voivat lisätä toimintansa vaikuttavuutta.

Partneriorganisaatioiden odotetaan komission uusien linjausten mukaan vahvistavan  

  • kilpailukykyä ja puhdasta teollista siirtymää

  • resilienssiä ja muutokseen sopeutumista

  • oikeudenmukaista ja tasapuolista siirtymää.

Partnereiksi voivat hakea EU:n jäsenmaassa toimivat hyvämaineiset ja ilmastotyöhön sitoutuvat 

  • kansalaisjärjestöt

  • kasvatusalan, kulttuurin ja tieteen organisaatiot

  • julkisen sektorin organisaatiot

  • kansainväliset organisaatiot.

Haku- ja valintakriteerit

Avoin haku kerran vuodessa

Eurooppalaisen Ilmastosopimuksen lähettiläiksi ja partnereiksi on avoin haku kerran vuodessa. Lähettiläät ja kumppanit valitsee Ilmastosopimuksen sihteeristö. 

Uutena mahdollisuutena on liittyä sopimuksen verkkosivuilla sopimuksen ystäviin (Friends) ja päästä osalliseksi ajantasaisesta tiedosta ja yhteisistä tilaisuuksista.  Ystäväksi voi ryhtyä ympäri vuoden. 

Lisätietoja näistä rooleista ja valintaperusteista löytyy englanniksi  Climate Pactin verkkosivuilta.

Euroopan komission käynnistämä ilmastosopimus on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Tavoitteena on auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastoneutraaliuden tavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Ilmastosopimustoiminnalla aktivoidaan kansalaisyhteiskuntaa hillitsemään ilmaston lämpenemistä ja löytämään keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen.

Suomen ilmastolähettiläiden haastatteluja on julkaistu Euroopan komission Suomen edustuston verkkosivuilla:

Mikko Aaltonen

Anu Harkki

Timo Huhtamäki

Markku Markkula

Anne Puolanne

Pekka Reinikainen

Mirja Vehkaperä

Jyri Wuorisalo

Kuva: 

Tänä vuonna ilmastosopimuslähettiläänä aloittaneen Sari Raution mielestä jokaisen on otettava ilmastonmuutos vakavasti ja tehtävä, se mitä suinkin pystyy sen hillitsemiseksi. 

”Neljän aikuisen lapsen vanhempana ja pian kahden lapsenlapsen isovanhempana toivon heidän sitten joskus sanovan, että 'Mamie' ainakin yritti”, yhteiskunnallisten luottamustehtävien monitoiminainen  Sari Rautio sanoo.



Avainsanat

eurooppalainen ilmastosopimusclimate pactsari rautioilmastolähettiläsilmastosopimuslähettiläsilmastonmuutoksen hillintäeuroopan komissio

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ilamstosopimuslähettiläs Sari Rautio Ilmastoisovanhempien tilaisuudessa Hämeenlinnassa 9.9.2025
Ilmastosopimuslähettiläs Sari Rautio kertoi Hämeenlinnan ilmastotavoitteista Ilmastoisovanhempien tilaisuudessa Hämeenlinnan kirjastossa syyskuussa.
Kuva: Sini Kiuas
Lataa
”Neljän aikuisen lapsen vanhempana ja pian kahden lapsenlapsen isovanhempana toivon heidän sitten joskus sanovan, että ‘Mamie’ ainakin yritti”, yhteiskunnallisten luottamustehtävien monitoiminainen Sari Rautio sanoo.
Tänä vuonna ilmastosopimuslähettiläänä aloittaneen Sari Raution mielestä jokaisen on otettava ilmastonmuutos vakavasti ja tehtävä, se mitä suinkin pystyy sen hillitsemiseksi.
Sari Rautio
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Eurooppalainen ilmastosopimus – European Climate Pact

Eurooppalaisen ilmastosopimuksen valokuvakilpailun parhaat esillä Brysselissä – mukana Jussi Isoaho Oulusta10.4.2025 14:09:05 EEST | Tiedote

Eurooppalaisen ilmastosopimuksen viimevuotisen Capture Your Climate Action -valokuvakilpailun voittajatyöt olivat esillä sopimuksen vuositapahtumassa Brysselissä maaliskuussa. Paikalla näyttelyn avajaisissa oli myös valokuvakilpailun yleisöäänestyksen kuvallaan Kuusamon Kitkajoelta voittanut Jussi Isoaho Oulusta. Näyttely on avoinna Brysselissä toukokuun 2. päivään asti.

Uusia näkökulmia ilmastotyöhön – Suomeen viisi uutta EU:n ilmastolähettilästä31.1.2025 10:13:07 EET | Tiedote

Suomeen on nimetty viisi uutta ilmastolähettilästä, jotka Eurooppalaisen ilmastosopimus Climate Pactin sihteeristö valitsi hakijoiden joukosta joulukuussa. EU:n jäsenmaissa on nyt yhteensä lähes tuhat vapaaehtoista lähettilästä, joiden tehtävänä on jakaa luotettavaa tietoa, kannustaa toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja auttaa sopeutumaan sen tuomiin muutoksiin. Suomessa lähettiläitä on nyt 16, kun osa entisistä lähettiläistä on hakenut jatkokautta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye