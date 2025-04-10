Eurooppalainen ilmastosopimus Climate Pact hakee uusia vapaaehtoisia verkostoonsa

Ilmastonmuutos ei odota: 16 tapaa toimia nyt 25.3.2025 07:54:43 EET | Kutsu

Tervetuloa Eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pactin Suomen lähettiläiden ensimmäiseen yhteiseen yleisötilaisuuteen Helsingin Oodin Maijansalissa huomenna 26.3.2025 klo 17–19 Suomen ilmastosopimuslähettiläiden tilaisuudessa esitellään monta eri tapaa toimia planeetan ja meidän kaikkien hyväksi ilmastonmuutosta vastaan tässä ja nyt.