Eurooppalainen ilmastosopimus Climate Pact hakee uusia vapaaehtoisia verkostoonsa
Avoin haku Euroopan komission ilmastosopimuksen lähettilääksi tai partneriorganisaatioksi on käynnissä sopimuksen verkkosivulla lokakuun 15. päivään asti. Vapaaehtoiset ilmastosopimuslähettiläät ovat osa Euroopan laajuista ilmastovaikuttajien verkostoa. Partnerit ovat organisaatioita, jotka päivittäisessä toiminnassaan ja verkostoissaan edistävät ilmastosopimuksen tavoitteita.
EU:n ilmastosopimuslähettiläät innostavat yhä uusia ihmisiä ja organisaatioita mukaan toimintaan ruohonjuuritasolta lähtien. Suomessa Eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pact -verkostoon kuuluu nyt 15 aktiivista lähettilästä eri puolilla maata. Lista Suomen vapaaehtoisista ilmastolähettiläistä löytyy täältä.
Yhteensä Euroopassa toimii yli 1000 ilmastosopimuksen lähettilästä. Syksyn haussa vapaaehtoisten lähettiläiden joukkoa pyritään koko EU:n alueella kasvattamaan puoleentoista tuhanteen. Suomeen tavoitellaan noin viittä uutta lähettilästä.
Partnereille tilaisuus tehdä ilmastotyötään näkyväksi
Partnerit ovat organisaatioita, jotka päivittäisessä toiminnassaan ja verkostoissaan edistävät ilmastosopimuksen tavoitteita esimerkiksi tuottamalla tietoa, aloitteita tai teknologiaa vastaamaan muutoksen haasteisiin. Osana Climate Pactin yhteisöä ne voivat lisätä toimintansa vaikuttavuutta.
Partneriorganisaatioiden odotetaan komission uusien linjausten mukaan vahvistavan
-
kilpailukykyä ja puhdasta teollista siirtymää
-
resilienssiä ja muutokseen sopeutumista
-
oikeudenmukaista ja tasapuolista siirtymää.
Partnereiksi voivat hakea EU:n jäsenmaassa toimivat hyvämaineiset ja ilmastotyöhön sitoutuvat
-
kansalaisjärjestöt
-
kasvatusalan, kulttuurin ja tieteen organisaatiot
-
julkisen sektorin organisaatiot
-
kansainväliset organisaatiot.
Avoin haku kerran vuodessa
Eurooppalaisen Ilmastosopimuksen lähettiläiksi ja partnereiksi on avoin haku kerran vuodessa. Lähettiläät ja kumppanit valitsee Ilmastosopimuksen sihteeristö.
Uutena mahdollisuutena on liittyä sopimuksen verkkosivuilla sopimuksen ystäviin (Friends) ja päästä osalliseksi ajantasaisesta tiedosta ja yhteisistä tilaisuuksista. Ystäväksi voi ryhtyä ympäri vuoden.
Lisätietoja näistä rooleista ja valintaperusteista löytyy englanniksi Climate Pactin verkkosivuilta.
Euroopan komission käynnistämä ilmastosopimus on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Tavoitteena on auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastoneutraaliuden tavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Ilmastosopimustoiminnalla aktivoidaan kansalaisyhteiskuntaa hillitsemään ilmaston lämpenemistä ja löytämään keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen.
Suomen ilmastolähettiläiden haastatteluja on julkaistu Euroopan komission Suomen edustuston verkkosivuilla:
Kuva:
Tänä vuonna ilmastosopimuslähettiläänä aloittaneen Sari Raution mielestä jokaisen on otettava ilmastonmuutos vakavasti ja tehtävä, se mitä suinkin pystyy sen hillitsemiseksi.
”Neljän aikuisen lapsen vanhempana ja pian kahden lapsenlapsen isovanhempana toivon heidän sitten joskus sanovan, että 'Mamie' ainakin yritti”, yhteiskunnallisten luottamustehtävien monitoiminainen Sari Rautio sanoo.
Riikka Leskinen, toimialapäällikköKestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio ValoniaPuh:+358 44 907 5995riikka.leskinen@valonia.fi
Tiinu Wuolio, viestintäasiantuntijaViestintätoimisto Medita OyPuh:+358408301821tiinu.wuolio@medita.fi
