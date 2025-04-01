Hakukäyttäytyminen murroksessa – tekoäly ravistelee 260 miljardin euron markkinaa

Helsinki, syyskuu 2025 – Hakumaailmassa on käynnissä historiallinen murros. Yksi toimija on dominoinut hakumarkkinaa yli kahden vuosikymmenen ajan, mutta nyt tekoälypohjaiset hakupalvelut muuttavat kaiken. Kyse on valtavasta markkinasta – hakumainonnan globaali arvo oli vuonna 2024 arviolta 260 miljardia euroa.

Forbes kirjoitti keväällä 2025 ns. “60 % -ongelmasta”: jo 60 % hakutuloksista ei johda yhteenkään klikkaukseen. Yritysten verkkoliikenne on dramaattisessa laskussa, tällä hetkellä n.35%, mikä vaikuttaa suoraan uusasiakashankintaan ja lisämyyntiin. (Lähde: Forbes, 14.4.2025)

Superlines julkaisi maaliskuussa 2025 ensimmäisen AI Search Index -selvityksen, joka kartoitti Suomen 100 suurimman yrityksen näkyvyyttä tekoälyhauissa. Tulokset herättivät huomiota myös mediassa, mm. Talouselämä uutisoi aiheesta (Talouselämä, 13.3.2025).

Nyt Superlines on tehnyt uuden selvityksen, jossa mukana on Suomen lisäksi myös Ruotsin Top 100 -yritykset. Tutkimus perustuu satoihin tuhansiin hakuihin, jotka tehtiin alan johtavilla kielimalleilla: Google AI Overviews, ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini, ja Perplexity.

Avainlöydökset (Suomen Top 100):

AI-chatit suosittelevat eri yrityksiä vain 26,4 % vastauksista

vastauksista Brändinäkyvyyden keskiarvo 14,9 %

Viittaukset yritysten verkkosivuille vain 6 %

Vain kuudella yrityksellä (Elisa, Microsoft, Planmeca, VR, Finnvera, Kesko) näkyvyys yli 40 % oman toimialansa keskusteluissa

Top 10 yritystä suositteluprosentin perusteella:

Elisa Microsoft Planmeca VR Finnvera Kesko Fazer Fingrid Telia North European Oil Trade

Miksi tiedonhakija valitsee tekoälyn?

Valinnan vaikeus ja tiedon määrä kasvavat jatkuvasti

Vastaukset ovat linkkien sijaan laajempaa ja jäsennellympää informaatiota

Tekoäly nostaa esiin tarkimmin hakua vastaavat tulokset – usein myös marginaalista suuryritysten ulkopuolelta

Mittaamisen oikea aikajänne?

Nykytilanteessa vain kuukausi : AI-hakujen näkyvyys elää päivätasolla

: AI-hakujen näkyvyys elää päivätasolla Myös pidempisyklisillä toimialoilla on merkittävää vaihtelua sesonkien ja maailman tilanteen mukaan

Mihin yritysten tulisi nyt panostaa?

Määritellä, missä keskusteluissa yritys haluaa olla mukana ja mitä keskusteluja se haluaa johtaa

ja mitä keskusteluja se haluaa johtaa Seurata ja optimoida näkyvyyttä jatkuvasti – kaupallisesti kuumat aiheet vaihtuvat nopeassa tahdissa

Vaikka liidien määrä vähenee, niiden laatu paranee, kun tekoäly ohjaa hakijan juuri oikeaan paikkaan

”Tämä ei ole hypeä vaan todellisuutta, joka muuttaa yritysten markkinointia ja myyntiä perustavanlaatuisesti. Kyse ei ole mystiikasta, vaan systemaattisesta analyysista ja jatkuvasta optimoinnista”, sanoo Jere Meriluoto, Superlinesin toimitusjohtaja.

Viime kuukausina aihe on saanut huomiota myös kansainvälisesti. Harvard Business Review julkaisi kesäkuussa 2025 artikkelin SEO:n tulevaisuudesta tekoälyaikana, ja Gartner ennustaa, että jo 79 % kuluttajista käyttää AI-tehostettua hakua vuonna 2026, samalla kun perinteisen SEO-liikenteen arvioidaan laskevan 25 % vuoteen 2026 mennessä.





